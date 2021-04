Koko Hubaran Bechi käsittelee rasismia, mielenterveysongelmia ja suostumusta, mutta mitään aihetta ei selitetä puhki.

Romaani

Koko Hubara: Bechi. Otava. 208 s.

Ruskeat Tytöt Median luoja Koko Hubara toi suomalaiseen kulttuurikeskusteluun käsitteen kulttuurinen omiminen.

Hubara herätti närkästyneitä reaktioita kritisoidessaan blogissaan Laura Lindstedtin Finlandia-palkittua teosta Oneiron ja etenkin yhtä sen hahmoista, syömishäi­riöstä kärsivää amerikanjuutalaista naistaiteilijaa.

Vuonna 2017 Hubara julkaisi kiitetyn esseekokoelman Rus­keat tytöt, josta sanottiin muun muassa, että ”Suomi jakautuu aikaan ennen ja jälkeen Koko Hubaran”.

Hubaran ensimmäisessä romaanissa sen toisesta päähenkilöstä, jemeninjuutalaisesta ja Suomeen muuttaneesta Shoshana Ayin.ista, sanotaan lehdissä täsmälleen samaa. Hän on kohuttu taiteilijahahmo ja syömishäiriöstä kärsivä nainen.

Hubaran romaanista voi löytää runsaasti tällaisia yhteyksiä, mutta sen kaunokirjallinen sisältö on itsessään kiinnostavampaa.

Bechi on sentimentaalisuutta hylkivä teos äidin ja tyttären vaikeasta suhteesta maailmassa, jota hallitsevat ”paahtoleivältä näyttävät miehet”. Romaani käsittelee myös ylirajaisuuden teemoja, vanhemman mielenterveysongelmia, seksuaalisuutta ja suostumusta, mutta mitään aihetta ei selitetä puhki.

Kauniisti kulkevan proosatekstin ja aistivoimaisten kielikuvien alla on vihaisia, puhdistavia pyörteitä.

”Onko helpompaa ratkaisua olemassa kuin syyttää omia vanhempiaan kaikista virheistä, jotka on itse tehnyt.”

Äidin ja tyttären suhde on klassinen teema kirjallisuudessa. Tässäkin se kuvataan repivänä: lähelle kaipaavana ja vapauteen pyristelevänä.

Bechi on kolmikymppinen helsinkiläisnainen, joka viimeistelee graduaan. Hänen äitinsä on julkaissut 1990-luvulla kulttuuripiirejä järisyttäneen autofiktiivisen romaanin ”Shoshana Ayin. kävi täällä” (viittaus Anja Kaurasen romaaniin synnyttää pienen vaihtoehtoisen todellisuutensa).

Tytär ei halua lukea äitinsä teosta. Se kuitenkin kulkee romaanissa Bechin tarinan rinnalla näkökulmana, joka antaa ymmärtää, että kummankaan, äidin tai tyttären, kertomuksiin ei kannata täysin luottaa. Bechin kertomuksen aikajänne on yksi päivä – päivä, jolloin hän paljastaa äidilleen olevansa raskaana.

”Mä valitsin huonoista vaihtoehdoista mieluummin äidinraivon kuin äidinrakkauden, hengittävän mylvinnän kuin tappavan kiltteyden. Koska jälkimmäinen oli valhetta, kuolema.”

Bechi näkee äitinsä huolella rakentamien selviytymismekanismien läpi armottomalla ja kipeällä tavalla. Siivoushulluus ja bulimia ovat osa ”systeemiä”, äidin puhtauden tavoittelua ja kaaoksen hallintaa. Äiti myös yrittää kovasti olla eurooppalainen silkkihuiviin kietoutuva ranskatar, ei mikään ”jonkin sortin arabi” tai ”mamu”.

Äiti ei kerro Bechille menneisyytensä traumoista, ja myös siksi heidän välillään on kuilu.

Bechi taas ei ole ihan varma kuka lapsen isä on. On kaksi vaihtoehtoa, ja molemmilla miehillä on ”itsekkäät silmät”. Painostava ja silti kammottavan arkisen oloinen seksikohtaus on tarpeellinen kuvaus suostumuksen harmaista alueista.

Rasismin käsittely tuo mieleen Umayya Abu-Hannan romaanien pisteliään huumorin. On esimerkiksi kahvilan tarjoilija, joka ei osaa lopettaa puhumasta englantia ei-valkoisille suomalaisnaisille. Ulkoa tuleva toiseuttaminen ei kuitenkaan määrittele päähenkilöiden elämää.

Kuten usein äidin ja tyttären välejä tarkastelevissa romaaneissa tässäkin teoksessa suhteen haavat ovat saaneet alkunsa sukupolvia sitten. Sovinnon alku löytyy rakkaudesta ja armollisuudesta, sen ymmärtämisestä, että äidit ovat tuomittuja epäonnistumaan.

Isoista aiheistaan huolimatta Bechi on hyvin tiiviiksi hiottu. Jäin jopa kaipaamaan teemojen syventämistä ja hahmojen motiivien ja voimakkaiden affektien sitomista painavammin yhteen.

Ihmettelin myös kustantajan ratkaisua painaa noin puolet kirjasta, Shoshana Ayin.in romaaniosuudet, kursiivilla. Ainakin omia silmiäni kursiivi vaivasi.

Mutta kokonaisuutena Bechi on väkevä esikoisromaani ja Koko Hubara tervetullut lisäys kotimaisen kaunokirjallisuuden kentälle.