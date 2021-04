Hautajaislähetys on pitänyt valmistella nopeasti. Eniten hankaluuksia selostaja Marjukka Havumäelle aiheuttaa prinssin pitkän uran eri ansioiden luetteleminen ja kääntäminen.

Myöhään iltapäivällä nähdään harvinainen mediatapahtuma. Yleisradio näyttää parituntisessa lähetyksessä, millaisin seremonioin Ison-Britannian prinssi Philip haudataan.

Ylen toimittaja Marjukka Havumäki on selostanut Ylelle lukuisia kuninkaallisia seremonioita, häitä ja ristiäisiä sekä presidentilliset hautajaiset, mutta nyt on vuorossa hänen ensimmäiset kuninkaalliset hautajaiset.

”Nämä ovat kaikin tavoin erittäin poikkeukselliset hautajaiset. Prinssi Philip toivoi pieniä hautajaisia ja koronankin takia ne ovat superpienet.”

Prinssi Philip, Edinburghin herttua olisi täyttänyt kesäkuussa sata vuotta. Hänen elämäänsä mahtuu suuri määrä edustustapahtumia ja yhteyksiä eri järjestöihin.

”Kaikkeen tähän perehtyminen aiheuttaa tuskaa”, Havumäki sanoo.

Pitkä aika on mennyt tunnustuksien ja joukko-osastojen opetteluun sekä kääntämiseen. Aikataulu lisää vaikeusastetta. Häihin on usein voinut valmistautua jopa kuukausia, nyt tiedot on pitänyt kasata alle viikossa.

Hautajaisten pitkäaikainen suunnitelma on laadittu uusiksi. Alun perin 800 suunnitellut vieraan lista on karsittu 30 osallistujaan Windsorin linnan kirkossa eli Pyhän Yrjön kappelissa. Selostajalle työn vaikeusastetta lisäävät kuitenkin vieraiden kasvomaskit. Havumäen mukaan on yleinen moite selostajalle, että tämä ei tunnista vieraita.

Kokenut kuninkaallisten seremonioiden selostaja Marjukka Havumäki selostaa ensimmäiset kuninkaalliset hautajaisensa.­

Taustoja on kaivanut Ylen toimittaja Terhi Pirilä-Porvali, jolla on vuosien asiantuntemus aiheesta.

”Tämä päivä tuo esiin asioita, jotka ovat aika kaukana jokapäiväisestä arjesta. Se tuo esiin kiinnostavia kuningashuoneen perinteeseen liittyviä asioita”, sanoo Ylen uutisellisten tapahtumasisältöjen vastuutuottaja Tuomas Kerkkänen.

Eri kuningashuoneilla on monisatavuotiset yhteydet. Hautajaiset näkyvät esimerkiksi pohjoismaisissa monarkioissa suruliputuksina ja surukellojen soittamisena.

Lähetyksessä historiallisia yhteyksiä on avaamassa Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta. Kolbe tuntee Ison-Britannian kuningashuoneen merkityksen vanhan mantereen historiassa.

Hautajaiset vaikuttavat lähetyksen luonteeseen. Kuninkaallisista häistä voidaan välittää riemun tunnetta ja näyttää esimerkiksi vieraiden parhaita reaktioita tapahtumiin.

”Kun on surujuhlasta kyse, ei voida tällaista tehdä. Tyylilaji pitää ottaa tarkoin huomioon”, Kerkkänen sanoo.

Seremenonian aikana selostaja ja kommentaattori eivät puhu. Ennen seremoniaa he pohjustavat, millaisen jäljen mies jätti. Hän esimerkiksi yritti modernisoida monarkiaa ja ylipuhui kuningattaren televisioimaan kruunajaiset vuonna 1953. Prinssi Philip ehti nähdä kuningashuoneen taipumisen mediayhteiskuntaan. Hänen tärkeimmäksi roolikseen on sanottu kuningatar Elisabetin tukeminen vuosikymmeniä kestäneessä työssä ja loputtomassa kättelyssä.

BBC uutisoi perjantaina, että yhtiölle lähetettiin yli 100 000 valitusta, kun prinssi Philipin kuolemasta kertovilla erikoislähetyksillä korvattiin ohjelmakartan muita ohjelmia.

Katsojia harmitti, että kokkikisa MasterChefin finaali ja saippuasarja EastEndersin jakso jäivät esittämättä. Myös kaupalliset kanavat lähettivät erikoislähetyksiä. ITV-kanavalla katsojamäärä laski tavalliseen perjantaihin verrattuna 60 prosenttia.

Myös Ylellä on tehty muokkauksia tavallisen lauantain ohjelmakarttaan.

”Tottakai ymmärrän että, kun me jyrätään kello kuuden uutiset ja kello viiden uutiset aikaistetaan, niin se varmasti harmittaa ja ärsyttää, ja näin se saa olla”, tuottaja Kerkkänen sanoo.

Aiemmat kuninkaalliset lähetykset ovat keränneet hyvin katsojia. Kiinnostus kuningashuoneeseen on kasvanut esimerkiksi sen lähihistoriasta kertovan The Crown -draamasarjan myötä.

”En vertaisi Isoon-Britanniaan. Heillä on ihan eri keskustelu kuninkaallisista ja siitä miten julkisen palvelun yhtiö välittää tapahtumat. Me haluamme palvella kaikkia yleisöjä, emmekä ylenkatsoa mitään yleisöä”, Kerkkänen sanoo.

Ihan kaikkia lauantain tv-rutiineja ei välttämättä rikota. Kerkkäsellä on toiveikkaita uutisia suomenruotsalaisen kodinlaiton ystäville. Jos hautajaiset loppuvat ajallaan, kuten voi todennäköisesti odottaa, yksi ”jyrätty” ohjelma palautetaan ohjelmistoon.

”Strömsö on paikallaan.”

Prinssi Philipin hautajaiset, TV1 klo 16.25