Kreetta Onkeli kirjoitti Kom-teatterille korona-aikaan sopivista sanoista ”minikuunnelmia”. Onkeli ja näyttelijä Vilma Melasniemi kertovat, miten projekti sai alkunsa.

Peruuntuminen. Jo yli vuoden se on ollut niin sanotusti päivän sana teatterissa. Pandemia tuli, söi esitykset ja eristi katsojat omiin koteihinsa, turvavälin päähän, turvaan altistumiselta. Monelle se tarkoitti hiljaisuutta.

Kreetta Onkeli­

Ikäviä juttuja. Ikäviä sanoja?

Kom-teatterissa alettiin pohtia viime syksynä, voisiko pandemian takia käytössä kuluvia sanoja katsoa toisin. Mieleen nousi kirjailija Kreetta Onkeli ja hänen vuonna 2013 ilmestynyt lasten- ja nuortenkirjansa Selityspakki, näyttelijä Vilma Melasniemi kertoo.

Melasniemi on aina pitänyt Onkelin kirjoista ja lukenut Selityspakkia pojalleen ääneen.

”Olimme saaneet Otavan säätiöltä apurahaa digiteatteri­projektiimme, ja ajattelin, että nyt, nyt käytän Kreetta Onkeli ­-kortin. Kreetta sanoi, että on häneltä joskus kysytty Selityspakkia aikuisille, mutta ei ole vielä ihan lähtenyt.”

Nyt lähti.

Onkeli kirjoitti – kuten edelleenkin kirjoittaa – uutta romaania, ja lyhyet pakinatyyppiset selitykset tuntuivat sille hyvältä vastapainolta.

”Koronaan liittyvät sanat tulivat Komista, mutta se alkoi siitä laajentua isommaksi”, Onkeli muistelee sanaprojektin alkua.

”Olin talven Savonrannan kirjailijaresidenssissä kirjoittamassa viikkokausia yksikseni, ilman että pukahdin sanaakaan. Siellä sitten mietiskelin näitä.”

Onkeli kirjoitti sanat ääneen lausuttavaksi, ja nyt nämä sananselitykset ovat Komin sivuilla kuunneltavissa Vilma Melasniemen sekä kollegoiden Juho Milonoffin ja Ella Mettäsen tulkitsemina.

Esimerkiksi tuo heti aluksi mainittu peruuntuminen:

”Peruuntuminen tarkoittaa sitä, että sovittu ei toteudu. Siinä ei ole mitään merkillistä. Peruuntuminen kuuluu elämään samalla tavalla kuin toteutuminen”, Vilma Melasniemi aloittaa tallenteella tekstin lukemisen.

Tai turvaväli, Juho Milonoffin lukemana, se alkaa näin:

”Kerron sinulle hänestä, jolle turvaväli avasi ilon ja onnen ajan. Hän oli aina kadehtinut telttoja. Leirintäalueilla telttojen etäisyys on neljä metriä. Ollapa myös ihmisillä säädetty välimatka. Hän oli tarkka reviiristään. Sitä ei kunnioitettu. Hän ei lainkaan pitänyt siitä, että pintapuolisesti tutut syöksyivät kaulaan ja kuulustelivat vointia kuin ylimmät ystävät.”

Kukin selitys on noin kolmen minuutin mittainen, ja helposti käy niin, että kun on kuunnellut yhden, on pakko kuunnella vielä seuraava ja sitten vielä yksi. Ja vielä yksi.

Vaikka hiljaisuus, joka Ella Mettäsen lukemana loppuu näin:

”Ääni on liikettä. Kahina, rapina, narskutus ja pauke. Hiljaisuus on pysähtymistä, sen tarkastelua, minne olemmekaan menossa?”

Savossa koronatalven eristyksissä syntyneitä sananselityksiä on nyt luvassa myös lisää, Onkeli kertoo. Muun muassa aluehallintovirasto ja kuntaliitto saavat selvityksen. Sanat kootaan äänikirjaksi, jonka jakelusta on juuri sovittu Audiomaa-kustannusyhtiön kanssa.

Mutta mistä sanaselitykset kumpuavat, voiko sitä selittää?

”Kai ne lähinnä sellaisesta omasta elämänfilosofiasta nousevat. Ihminen on myös sellainen, että sillä on tapana järkeillä ja selittää tilanne kuin tilanne itselleen. Se on osa ihmisen sopeutumiskykyä.”

Sopeutumiskykyä on todella viimeisen reilun vuoden aikana kaivattu, mutta mitään kovin euforista sopeutuminen ei ole esimerkiksi Komissa ollut. Sen kuulee Vilma Melasniemen äänestä, kun asiaa kysyy.

Vilma Melasniemi­

”On se ollut ihan ahdistavaa.”

Viime keväänä ensi-iltaan tullutta Poikaa saatiin esittää keväällä jonkin aikaa ja syksyllä taas pienille yleisöille. Tämän kevään ensi-ilta Runar ja Kyllikki sen sijaan jouduttiin perumaan viikko ennen ensi-iltaa.

”Onhan tämä hirvittävää ja ihan kauheaa – koska meidän työ on pelkästään sosiaalisen etäisyyden rikkomista. Emootion tuomista lähelle, ihmisten reviirille astumista.”

Ja Komissa on sentään ollut koko ajan yhteisö, Melasniemi sanoo. Oma ryhmä. Toisin on freelancenäyttelijöillä.

”Osa vaihtaa alaa, tai vähintään ammatillinen itsetunto on koetuksella. Tai sitten joutuu olemaan pitkään työttömänä, koska teatterien ohjelmisto on monta vuotta tukossa.”

Melasniemi sanoo ajattelevansa erityisesti myös nuoria.

”Heitä, joiden pitäisi oppia, että fyysiset joukkueet ja yhteenkuuluminen on positiivinen asia ja voima.”

Onkelin kirjoittamia ja komilaisten esittämiä sanoja ei tarvitse kuunnella kauan, kun tiedostaa hyvin selvästi, miten suuri lohtu on toisen ihmisen ääni.

Tekstit heräävät eloon näyttelijän aloittaessa, muodostavat kuin pienen avaruuden kuulijan pään ympärille. Onkeli sanoo itsekin vähän hämmästyneensä sitä.

”Se on jännä millaisen latauksen näyttelijä saa niihin, valtavan intensiteetin, vaikka tekstit ovat niin pelkistettyjä. Olin ihan, että oo, olenko minä kirjoittanut nämä”, Onkeli sanoo nauraen.

Melasniemen yksi tekstisuosikeista oli voimavara.

”Siellä oli lopussa ollut sellainen lause, että aikalisän ottamiseen ei tarvita huoneistoa vaan teleportti.”

Teleportaatio oli kuitenkin tekstin kokonaisuudessa hankala ja poistettiin.

”Se oli musta hieno, teksti kuvastaa sitä, miten paljon voimavaroja meillä on. Ja jos annamme armoa itsellemme, niin löydämme ne voimavarat.”

Melasniemen mainitessa armon, voi kuvitella Onkelin tahollaan nyökkäävän.

Hän nimittäin sanoi omassa haastatteluosiossaan:

”Olen yrittänyt tuoda näihin teksteihin sellaista armollisuutta lähimmäisiä ja itseä kohtaan. Koska elämä on niin monimutkaista, että ei tätä jaksa elää loppuun asti, jos ei ole joustava myös itseään kohtaan.”

Koronasanat kuunneltavissa Spotifyssa tai Komin verkkosivuilla.