HBO on juhlinut sarjan 10-vuotissyntymäpäivää pitkin kuukautta.

Yksi Game of Thronesin päähahmoista on Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).­

2010-luvun suosituin tv-sarja Game of Thrones täyttää lauantaina 17. huhtikuuta kymmenen vuotta.

Fantasiasarja muuttui vähitellen, kahdeksan kautensa aikana valtavaksi, ympäri maailmaa puhutuksi kulttuuri-ilmiöksi.

Talven tulolla uhkailtiin sarjassa vuosia, mutta lopulta vuonna 2019 esitetty viimeinen kausi oli miljoonien fanien mielestä pettymys, kun pitkään rakennetut juonikuviot vedettiin hätäisesti yhteen.

HBO on juhlinut sarjan kymmenvuotissyntymäpäivää pitkin kuukautta, ja lauantaina se julkaisee Conan O’Brienin vetämän paneelikeskustelun sarjan tähtien kanssa.

HBO julkaisi sarjan viimeisestä kaudesta myös uuden trailerin. Se on saanut monet sarjan fanit spekuloimaan, voisiko HBO sittenkin tehdä viimeisen kauden uusiksi.

Yli 1,8 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa sarjan viimeinen kausi vaaditaan tehtäväksi uudelleen ”pätevillä kirjoittajilla”.

Pääpahis Yön kuningas ei lunastanut fanien odotuksia.­

Tasan 20 vuotta sitten alkanut Taru Sormusten herrasta -elokuvasarja rikkoi Hollywoodissa pitkään vaivanneen uskomuksen, että fantasialla ei voi saada aikaan suuria menestyksiä.

Game of Thrones seurasi trendiä, mutta lisäsi pökköä pesään. Tolkien-tyylisiin maailmoihin tuli sukurutsaa, orgioita, kuohimista ja julmaa väkivaltaa. Suosikkihahmoja tapettiin tasaisesti heti alusta asti.

Alastomuutta arvioivan sivuston MrSkinin mukaan sarjassa oli kaikkien aikojen seitsemänneksi eniten alastomuutta. Siinä esitettiin 82 alastonkohtausta, joista 74 prosentissa esiteltiin naisten ihoa.

Tv-sarjat Shameless ja True Blood päihittävät Game of Thronesin alastomuudessa mennen tullen, mutta fantasiasarja sai pornahtavan maineen alkuaikoinaan. Ainakin joidenkin mainetta saaneiden näyttelijöiden rintoja laitettiin myöhemmin piiloon.

Game of Thrones pääsi mukaan myös toiseen merkittävään kulttuuriseen ilmiöön: television draamasarjojen buumiin. Sen juonikuviot olivat useita kausia pitkiä. Samanlainen hahmoihin paneutuminen ei olisi ollut mahdollista paisutetuimmassakaan elokuvatrilogioissa.

Tarinassa oli keskiössä erilaiset perheet ja niiden riidat ja pettymykset. Vanhemmilta peritty valta ajoi turmioon, joten katsoja pystyi kannustamaan surkeista oloista tulleita, jatkuvasti valtaansa kasvattavia uusia johtajaehdokkaita.

Peter Dinklage esitti eri tahojen kanssa vuorotellen juonittelevaa Tyrion Lannisteria.­

Pohjimmiltaan sarjassa kuitenkin uskottiin perittyyn valtaan, monarkian peruspalikkaan, vaikka alempaa johtajuutta saattoi saavuttaa taidolla ja reiluudella.

Sarja osasi myös päivittää Tolkienin maailmaa sukupuolijaossa. Merkittäviin rooleihin, hirveisiin ja sankarillisiin, pääsi lukuisa määrä naisia, myös paljon ei-valkoisia näyttelijöitä.

Edelleen on mysteeri, mistä voisi tulla seuraava samansuuruinen tv-ilmiö. HBO ja Amazon näyttävät yhä uskovan fantasian voimaan.

HBO:lla on suunnitteilla useita Game of Thronesin esiosia, mutta vain House of the Dragon on tällä hetkellä tuotantovaiheessa.

Amazon puolestaan maksoi 250 miljoonaa dollaria eli noin 210 miljoonaa euroa Taru sormusten herrasta -saagan televisiosarjaoikeuksista.

Samaan aikaan Game of Thronesin lähdemateriaali eli George R. R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarja on yhä kesken, eikä kuudennen kirjan julkaisuaikataulusta ole varmuutta.