Ridley Scottin, 83, ohjaaman elokuvan pääosassa ovat Lady Gaga, Adam Driver ja Al Pacino. Muun muassa Alienin, Blade Runnerin ja Thelma ja Louisen ohjannut Sir Ridley Scott on merkittävimpiä elossa olevia fiktio-ohjaajia. Asiasta kertoo Guardian.

Elokuva kertoo Patrizia Reggianin ja Maurizio Guccin surkeasta avioliitosta. Guccin perhe järkyttyi, kun näki paparazzin kuvia elokuvan kuvauksista. Niissä näkyy esimerkiksi Al Pacino muotibrändiä kansainvälisesti kasvattaneena Aldo Guccina ja Jared Leto kuuluisaa logoa suunnitelleena Paolo Guccina.

Maurizion pikkuserkku Patrizia Gucci kertoi AP:lle, että kuvat Letosta olivat karmeita. Hän kertoo puhuvansa koko Guccin perheen puolesta, joka kokee elokuvan ”varastavan perheen identiteetin rahan takia”.

”Olen edelleen loukkaantunut.”

Hän kertoo isoisänsä Aldon olleen komea, pitkä, elegantti mies. Elokuvaversio kalpenee rinnalla.

”Häntä näyttelee Al Pacino, joka ei ei ole kovin pitkä ja kuvassa hän näyttää lihavalta, lyhyeltä, pulisongeissa, hyvin rumalta.”

Elokuva perustuu Sara Gay Fordenin kirjaan The House of Gucci: a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Kirja lupaa nimessään käsitellä sensaatiomaista tarinaa murhasta, hulluudesta, glamourista ja ahneudesta.

Mustasukkainen Patrizia Reggiani palkkasi salamurhaajan tappamaan Maurizio Guccin Milanossa vuonna 1995. Hän vapautui vankilasta vuonna 2016. Reggianin yhdeksi motiiviksi epäiltiin halua pysyä raharikkaan suvun piirissä.

”Itken mieluummin Rolls Roycessa kuin olen onnellinen polkupyörän selässä”, hän sanoi elämänviisautenaan.

Hänestä tuli italialaiset keltaisen lehdistön suosikki, ”Rouva Gucci”, joka järjesti kalliita juhlia ja tuhlasi omaisuuksia asuntoihin ja veneisiin.

Elokuvassa häntä esittää laulaja Lady Gaga, jonka rooli draamassa A Star Is Born vuodelta 2018 keräsi kiitosta ja Oscar-ehdokkuuden.

Ennakkotietojen mukaan elokuva ei käsittele Guccin perhettä pelkkänä menestystarinana. Tekijät ovat kuvailleet sitä ”saippuaoopperaksi”, jossa on kitsiä, hauskuutta ja tragediaa.

Ridley Scottin tuotantoyhtiö on valmistellut elokuvaa pitkään. Myös ohjaaja Martin Scorsese suunnitteli tarinasta elokuvaa yli vuosikymmenen sitten. Silloin päärooliin kaavailtiin Angelina Jolieta.

Gucci-yritys on toiminut yhteistyössä Scottin tuotantoyhtiön kanssa ja antanut pääsyn muotitalon vaatteiden ja tavaroiden arkistoon. Yritys on antanut elokuvantekijöille täydellisen taiteellisen vapauden.

House of Guccin suunniteltu ensi-ilta on marraskuussa.