Suomalaiset äänisuunnittelijat saivat merkittävän palkinnon elokuvasta, jossa muusikon kuulo katoaa: ”Ääni on yksi pääosan esittäjä”

”Oli haasteellista tehdä ääniä, jotka ovat päähenkilön pään sisällä, kun kuulo alkaa mennä”, sanoo foley-artisti Heikki Kossi.

Sound of Metalin pääosaa Ruben Stonea näyttelee Riz Ahmed.­

Parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaana olevan Sound of Metalin äänitöistä tuli viikonloppuna merkittävä palkinto Suomeen.

Suomalaiset Heikki Kossi, Kari Vähäkuopus ja Pietu Korhonen palkittiin äänitöiden ammattilaisten Cinema Audio Society (CAS) -palkintogaalassa viikonloppuna. CAS-palkinnon vastaanottaa Kari Vähäkuopus, mutta se kuuluu koko työryhmälle.

Sound of Metalin äänisuunnittelusta on vastannut Nicolas Becker ja sen niin sanottujen foley-tehosteiden takana on palkittu kokkolalaisyritys H5 Film Sound: foley-artisti Heikki Kossi, äänittäjä Kari Vähäkuopus ja äänileikkaaja Pietu Korhonen.

”Tottakai tuntuu hyvältä, kun huomioidaan. Onkohan kukaan muu Suomessa saanut CAS:n palkintoa? En muista, että olisi”, Heikki Kossi sanoo puhelimitse.

Foley-äänillä tarkoitetaan usein jälkikäteen tehtäviä äänitehosteita, kuten esimerkiksi askelten tai erilaisten esineiden ääniä.

Varsinkin Sound of Metalissa foley-äänet ovat kuitenkin paljon enemmän kuin vain tehosteita. Äänisuunnittelusta vastannut Becker on itsekin foley-artisti ja käyttänyt foley-taiteen mahdollisuuksia laajasti esimerkiksi Gravity-elokuvassa. Kossi ja kumppanit ovat puolestaan tehneet foley-taidetta Ad Astraan.

Becker ja muu äänityöryhmä olivat elokuvan suunnittelussa mukana jo aikaisessa vaiheessa.

”Sound of Metalin ohjaajakin [Darius Marder] on sanonut, että ääni on yksi pääosan esittäjä elokuvassa. Oli haasteellista tehdä ääniä, jotka ovat päähenkilön pään sisällä, kun kuulo alkaa mennä”, Kossi sanoo.

Kossi ja työryhmä juttelivat äänisuunnittelusta vastanneen Beckerin kanssa paljon niin sanotun ”body-resonanssin” äänittämisestä.

”Rakensin itselleni stetoskoopista mikrofonin, liikuin näyttelijän liikkeiden mukaan ja yritin etsiä kropasta kohtia, jotka voisivat äänen kautta kertoa body-resonanssista. Mehän tunnemme yhä kehon värähtelyä, vaikka kuulo katoaisi. Hyvien tulosten saaminen oli haastavaa.”

Äänten suhteen elokuvan dramaturgia oli hyvin tarkka. Miltä maailma kuulostaa, kun kuulo alkaa heiketä ja lopulta häviää?

”Aluksi kaunista, sitten riipivää, lopulta kaoottista”, Kossi sanoo.

Sound of Metalin äänityöt pyrittiin tekemään niin, että ne menevät mahdollisimman oikein jo äänitysvaiheessa, eikä niitä tarvitsisi juuri käsitellä jälkeenpäin.

”Usein kun lähdetään pois realismista, ääntä käsitellään aika paljon, mutta tässä oli orgaanisuus koko ajan vahvassa osassa.”

Jokaisessa elokuvassa on Kossin mukaan haasteensa ilmaista tunnetiloja oikealla tavalla äänen avulla. Sound of Metalissa se oli ”erityisen haastavaa, koska elokuvassa on paljon intiimejä, hiljaisia kohtauksia, joissa detaljit nousevat isoon osaan”.

”Monessa kohtauksessa ei ole dialogia lainkaan, vaan niissä puhutaan viittomakielellä. Kädenliikkeiden, kahahdusten ja pienien yksityiskohtien saaminen oikein oli hyvin tärkeää, jotta katsoja pystyy samastumaan tilanteeseen.”

Useassa kohtaa elokuvaa sen päähenkilö koskettaa jotain pintaa, ja tuntee äänen sitä kautta. Ääneen panostettiin paljon, vaikka elokuvan budjetti ei ollut jättimäinen ja kuvauspäiviä oli rajallisesti, vain 24.

”Äänten tekemiseen oli myös aikaa. Elokuva on mielestäni hieno muistutus siitä, että äänet voivat olla valtavan suuressa roolissa muutenkin kuin isoina tehosteina.”

Darius Marderin ohjaaman Sound of Metalin äänisuunnittelu on jo aiemmin palkittu Bafta-palkinnolla ja se on ehdolla myös parhaan äänisuunnittelun kategoriassa Oscar-gaalassa.

Kuulonsa menettävän rock-rumpalin tarinan kertova Sound of Metal on ehdolla kuuden Oscar-palkinnon voittajaksi (paras elokuva, leikkaus, äänitys, alkuperäinen käsikirjoitus, Riz Ahmedin miespääosa ja Paul Racin miessivuosa).

Kossi on palkittu äänityöstään elokuvaiteen valtionpalkinnolla. Hän on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia elokuva-ammattilaisia.

Sound of Metal on nyt elokuvateattereissa. Helsingissä elokuvaa esittää Kino Engel.