Viihdeohjelman kakkoskaudella kilpailijoiden vainoharhaisuus on saanut koomiset mittasuhteet.

Myyrä-kilpailu etenee kohti finaalia, ja huijarin paljastuminen lähenee.

Belgialaiseen formaattiin perustuvassa viihdeohjelmassa kymmenen kilpailijaa pyrkii tehtäviä suorittamalla keräämään mahdollisimman suuren rahapotin. Yksi ryhmän jäsenistä sabotoi kuitenkin suorituksia salaa ja pyrkii näin pitämään potin mahdollisimman pienenä. Voittaja on se, joka pystyy selvittämään sabotoijan eli Myyrän henkilöllisyyden. Kyttääminen siis palkitaan.

Ensimmäisellä kaudella ohjelma ei juurikaan vakuuttanut, mutta kun osallistujiksi valittiin kymmenen julkisuuden henkilöä, se lähti aivan uusille kierroksille.

Jokaisella katsojalla lienee mielipide siitä, onko laulaja luotettavampi kilpailija kuin näyttelijä ja lääkäri rehellisempi kuin urheilija, ja kilpailijat itse painivat nyt samojen pohdintojen ja ennakkoluulojen parissa. Stand up -koomikkoa ei kannata uskoa, sillä hän on ammattilainen tarinankertomisessa, ja näyttelijä nyt ei muuta teekään kuin vedättää seuralai­siaan. Urheilija taas osaa pitää tunteet piilossa oman suorituksensa ajan, ja lääkärille vakuuttava ulosanti on aivan ensiarvoisen tärkeä taito.

Jokainen kilpailun aikana tehty yksinkertainenkin virhe voi olla merkki tarkoituksellisesta sabotoinnista, ja niinpä kilpailijat ovat tarkkailleet toistensa suorituksia vainoharhaisuudella, joka lähentelee jo komediaa.

Häviön aiheuttaneiden syiden spekulointi on harvoin ollut näin koukuttavaa katseltavaa.

