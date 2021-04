Ensi kesänä pääsee nauttimaan niin musiikki-, kuvataide- kuin kirjallisuusfestivaaleistakin. HS kokosi listan tapahtumista, jotka näillä näkymin järjestetään.

Kulttuurikesää ei ole peruttu, vaikka monet isot festivaalit ovat ilmoittaneet, ettei niitä voida järjestää tänä vuonna.

Toista kesää ei kuitenkaan tarvitse kärsiä kulttuurivajeesta, sillä monia tapahtumia ollaan järjestämässä ympäri Suomen ainakin tämän hetkisen tiedon mukaan. Luvassa on ohjelmaa niin klassisen musiikin, elokuvien, kuvataiteiden kuin kirjallisuudenkin ystäville.

HS kokosi listan muutamista tapahtumista, jotka näillä näkymin järjestetään, mikäli se on kokoontumisrajoitusten puitteissa mahdollista. Lista ei ole kattava.

Naantalin musiikkijuhlat

Naantalin musiikkijuhlat järjestetään tavalla tai toisella, lupaa festivaalin toimitusjohtaja Suvi Innilä.

Kesäkuun alussa järjestettävien musiikkijuhlien muoto selviää tämän viikon aikana.

”Olemme lähteneet siitä, että on valtavasti eri malleja, joilla festivaali voitaisiin järjestää. Se, että peruuttaisimme kokonaan, on äärimmäinen valinta.”

Innilän mukaan yksi suuri kysymys monien joukossa on ulkomailta saapuvat esiintyjät. Hänen mukaansa vielä tässä vaiheessa ei ole päätetty, että siirryttäisiin pelkästään kotimaisiin esiintyjiin, jotta esiintyjien maasta toiseen siirtymiseen sisältyviä riskejä voitaisiin vähentää.

Naantalin musiikkijuhlat 8.–19.6.

Kalevauva.fi esiintyi Kaustisella vuonna 2016.­

Mäntän kuvataideviikot

Toiminnanjohtaja Tiina Nyrhinen sanoo, että Mäntässä festivaalijärjestelyt ovat hyvässä vauhdissa.

”Olemme optimistisia sen suhteen, että näyttelyt voidaan järjestää. Massiivisia avajaisia ei toki ole tulossa, mutta tärkeintä on, että saamme taiteilijoiden työt esille ja yleisöäkin paikalle.”

Yleisön on mahdollista varata ennakkoon lippu näyttelyyn ja halutessaan varmistaa pääsynsä paikalle tiettyyn aikaan. Osa teoksista on ulkona.

”Yleisöä on näyttelysaleissa helppo rytmittää niin, ettei ruuhkia synny”, Nyrhinen kertoo.

Kuvataideviikkojen teemana on erehtyminen, ja mukaan on kutsuttu 47 taiteilijaa. Näyttelyt kuratoi Anna Ruth.

Mäntän kuvataideviikot 13.6.–31.8.

Sodankylän elokuvajuhlat

Sodankylän elokuvajuhlien muoto selviää kuluvan viikon aikana, kertoo tuottaja Johanna Saarinen.

Tavoitteena on järjestää hybridifestivaali, eli yhdistelmä live-tapahtumasta ja viime vuodelta tutusta striimifestivaalista.

”Nämä ovat meille isoja kysymyksiä, ja aika käy vähiin. Se, ettei tapahtumatakuuta ole, vaikeuttaa päätöksen tekemistä”, Saarinen kertoo.

Kumpikaan ei ole järjestäjille täysin riskitöntä: sekä festivaalin peruminen että järjestäminen maksavat.

”Festivaali ei vastaa vain omasta henkilökunnastaan, vaan päätökset koskevat suurta määrää muita alihankkijafirmoja, joita yritämme roikottaa mukana.”

Sodankylän elokuvajuhlat 16.–20.6.

Porvoossa järjestettävän Suvisoiton takaa löytyy kamariorkesteri Avanti.­

Suvisoitto

Kamariorkesteri Avantin järjestämä Suvisoitto järjestetään Porvoossa, tavalla tai toisella.

”Suvisoiton suunnittelu on täydessä vauhdissa, ja festivaali järjestetään Porvoossa tavalla tai toisella! Epävarmasta tilanteesta johtuen, emme aivan vielä uskalla julkaista ohjelmaamme. Minkälaisena festivaali toteutuu – siitä kerromme vielä kevään aikana teille lisää”, Avanti! kertoo verkkosivuillaan.

Suvisoitto 30.6.–4.7.

Haapavesi Folk Music Festival

Pohjois-Pohjanmaan Haapavedellä aiotaan juhlia ensi kesänä vuoden tauon jälkeen, mutta tällä kertaa lähes kokonaan kotimaisten artistien voimin.

Lavalla nähdään kansanmusiikin terävimmästä kärjestä muun muassa Pauanne, Johanna Juhola Trio ja Tsuumi Sound System. Lavalle nousevat myös indiefolk-kokoonpano Viitasen Piia, Matti Johannes Koivu folktrioineen sekä PK Keränen. Festivaalilla nähtäneen myös ulkomaisten artistien striimikonsertteja.

”Me uskomme yhä tulevaan kesään ja siihen, että alueellamme pystytään järjestämään heinäkuussa Haapavesi Folkin suuruusluokan tapahtumia, tietysti tarkoin turvatoimin ja mahdollisesti hieman pienemmällä yleisömäärällä sekä painottaen konsertit ulkotiloihin”, festivaalin järjestäjät kertovat tapahtuman FB-sivuilla.

Haapavesi Folk Music Festival 1.–3.7.

Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät

Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään jollain tavalla, mutta ”tapahtuman laajuus ja muoto hakevat vielä muotoaan”, sanoo toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula.

”Hallituksen exit-suunnitelma antoi vihreää valoa kesälle, mutta ei tarkkoja päivämääriä eikä kokoontumisrajoituksia, ja ne aika tavalla ratkaisevat, miten tapahtuma järjestetään.”

Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät tekee tarkempia päätöksiä kesän tapahtumasta huhti–toukokuun vaihteessa. Mikäli tapahtumaa ei jostain syystä pystyttäisikään järjestämään fyysisesti, striimattua sisältöä on ainakin tulossa.

Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät 2.–3.7.

Savonlinnan oopperajuhlat

Näillä näkymin Savonlinnan oopperajuhlat järjestetään tulevana kesänä. Festivaalinjohtaja Jan Strandholmin mukaan lähes koko heinäkuun kestävien festivaalien järjestäminen ei tosin ole vielä varmaa. Kriittinen tekijä on mahdolliset yleisömäärärajoitukset. Tällä hetkellä myynnissä on vain puolet katsomopaikoista.

”Se [yleisömäärän rajoittaminen] on meille järkyttävän iso haaste, koska oman rahoituksen osuus on yli 80 prosenttia, ja ehdottomasti suurin osuus tästä muodostuu lipputuloista.”

Jos yleisökapasiteettia pitää laskea nykyisiä suunnitelmia pienemmälle tasolle, on tapahtuman järjestäminen hyvin epätodennäköistä.

Esimerkiksi viime vuonna käytössä ollut 500 hengen kokoontumisrajoitus tarkoittaisi hyvin suurella todennäköisyydellä Savonlinnan oopperajuhlien perumista.

Koronavirustilanne on otettu huomioon suunnitelmissa monilla tavoin. Yksi tapa on kotimaisen työvoiman suosiminen.

Savonlinnan oopperajuhlat 2.–31.7.

Meidän Festivaali saatiin pidettyä myös viime vuonna, jolloin pienimmillään yleisöön mahtui kaksi henkeä. Kuva vuodelta 2019 Leonora-salista.­

Pori Jazz

Pori Jazzissa yleisön kapasiteetti on todennäköisesti edellisvuosia huomattavasti pienempi, kertoo tapahtuman toimitusjohtaja Miika Ranne.

Jazzit järjestetään kuitenkin tavalla tai toisella. Jos merkittävä yleisökapasiteetin pienentäminen ei riitä, on suunnitelmissa järjestää yksittäisiä konserttipäiviä Lokki-lavalla.

”Heinäkuun rajoituksista ei ole vielä tietoa. Niistä pitäisi saada nopeasti osviittaa. Miltä näyttää esimerkiksi yleisömäärän, turvavälien ja ulkoanniskelun suhteen.”

Pori Jazz 9.–17.7.

Kuhmon kamarimusiikki

Kuhmon kamarimusiikki -festivaalin ohjelma on julkistettu jo vuoden alussa. Kesän teemana on Beethovenin purkaus.

Toiminnanjohtaja Sari Rusanen sanoo, että festivaalia järjestetään tällä hetkellä niin normaalisti kuin se on mahdollista. Tavoitteena on täysimittainen kahden viikon festivaali, mutta pienemmällä konserttimäärällä.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että voimme järjestää oikean festivaalin. Mutta tarvitsemme muutamien viikkojen sisällä lisätietoa siitä, miten todennäköistä avautuminen on, ja millaisia työ- ja elinkeinoministeriön tapahtumatakuu sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuet tulevat olemaan.”

Koko Finland Festivals -kenttä ajaa tapahtumatakuuta ja OKM:n lisätukia, jotka korvaisivat mahdollisesta peruuntumisesta aiheutuneita kuluja järjestäjille, Rusanen kertoo.

”Kuhmossa tarvitsemme vähintään puolet yleisöstä isojen salien konsertteihin, jotta järjestäminen on mahdollista.”

Kuhmon yleisö on ainakin optimistinen: budjetoiduista lipputuloista jo puolet on saatu lipunmyynnillä. Ohjelmistossa on 55 konserttia kahden viikon aikana.

Kuhmon kamarimusiikki 11.–24.7.

Kaustinen Folk Music Festival

Kaustisen kansanmusiikkijuhlien toiminnanjohtaja Valtteri Valo kertoo, että pyrkimyksenä on järjestää niin normaalit festivaalit kuin lain puitteissa on mahdollista.

”Teemme järjestelyjä sen mukaan, että normaali festivaali toteutuisi. Monenlaisiin vaihtoehtoihin on tietysti varauduttu.”

Viime kesän Virtuaali-Kaustisen jälkeen festivaali päätti, että virtuaalimuoto pidetään siitä huolimatta, että tavallinenkin festivaali järjestettäisiin.

”Ensimmäiset liput tämän kesän festivaaleille on myyty jo vuonna 2019, joten toivomme, että ne päästään tänä kesänä käyttämään.”

Festivaaleille on ilmoittautunut jo 2 500 pelimannia.

Kaustinen Folk Music Festival 12.–18.7.

Bättre Folk

Hailuodossa järjestettävä Bättre Folk ilmoittaa, että sen järjestelyt jatkuvat normaalisti, ja näillä näkymin tapahtuma järjestetään 16.–17. heinäkuuta.

”Me lähdemme Hailuodossa siitä, että rokotukset sujuvat odotetusti ja kesällä täällä jumalan selän takana on mahdollista järjestää Bättre Folkin kaltaisia erikoiskekkereitä!” festivaalijärjestäjät ilmoittavat tapahtuman Facebook-sivuilla.

Uuteen musiikkiin ja kirjallisuuteen erikoistuneen festivaalin esiintyjiä ovat näillä näkymin muun muassa Litku Klemetti, Yona, Ruusut, Maustetytöt ja Pariisin kevät. Kirjailijoista kuullaan muun muassa Aino Vähäpesolaa, Saara Turusta ja Tommi Liimattaa.

Bättre Folk 16.–17.7.

Rockfestari Naamat

Muuramessa Tuomiston tilalla järjestettävää Rockfestari Naamoja on tehty täysillä jo puolen vuoden ajan.

”Ainoa varma asia tällä hetkellä on epävarmuus. Mutta ei tässä ainakaan vielä olla jarrua painamassa, tahtotila tapahtuman tekemiseen on vahva”, sanoo festivaalipäällikkö Foto Järvinen.

Järvinen sanoo, että valtaosin vapaaehtoisvoimin järjestettävän tapahtuman muovaaminen tilanteeseen sopivaksi on huomattavasti helpompaa kuin suurten festivaalien, jotka joko järjestetään tai sitten ei.

Hän on pettynyt siihen, miten tapahtuma- ja kulttuurialaa on pandemiassa kohdeltu.

”Valtionhallinnon suunnalta alan tukeminen on ollut eeppistä sekoilua. Exit-suunnitelma, jonka lausuntokierros päättyi juuri, oli epäkonkreettinen ja sisälsi suuria ongelmia. Kaikesta näkyy, että valtionhallinto on ymmärtämätön tapahtuma-alan rakennetta kohtaan.”

Järvinen sanoo, että konkreettisten tapahtuma-alan suositusten julkaiseminen helpottaisi jäljellä olevien tapahtumajärjestäjien työtä.

”Me ei lähdetä olemaan keittiövirologeja, luotamme siinä fiksumpiin. Mutta haluamme valaa luottamusta siihen, että kyllä täällä jotain pystytään järjestämään, jotenkin.”

Rockfestari Naamat Muuramessa 23.–25.7.

Crusell-viikko

Crusell-viikolla on luvassa muun muassa kansainvälinen klarinettikilpailu. Kilpailun hakuaika on ohi, ja hakemusvideoita tuli noin 160 kappaletta, kertoo festivaalin toiminnanjohtaja Petri Hatakka. Kilpailu on tarkoitus järjestää siten, että myös yleisö pääsee seuraamaan sitä.

Hatakka kertoo, että hakijoiden joukossa on vain vähän suomalaisia, joten suuri osa kilpailijoista joutuisi matkustamaan Suomeen. Tämän vuoksi on heitetty ilmoille ajatus, olisiko ääritilanteessa mahdollista järjestää alkuerät livestriimauksena. Hatakan mukaan ensisijaisena tavoitteena on, että myös alkuerät soitetaan paikan päällä Uudessakaupungissa.

40-vuotisjuhlaansa viettävä Crusell-viikko pyrkii kilpailun lisäksi järjestämään konsertteja, joihin yleisö pääsee.

”Jos nyt oikein huono tilanne on kesällä, niin iso juhlakonsertti voitaisiin striimata. Useampien konserttien striimausta emme katso mielekkääksi, sillä sekä muusikoilla että yleisöllä alkaa olla striimiähky.”

Crusell-viikko 24.–31.7.

Meidän Festivaali

Tuusulanjärvellä järjestettävä taidemusiikkifestivaali Meidän Festivaali ”lähtökohtaisesti järjestetään” tänä vuonna, sanoo toiminnanjohtaja Petra Piiroinen.

Festivaali järjestettiin myös viime vuonna poikkeuksellisin järjestelyin. Festivaali on luonteensa takia joustavampi ja ketterämpi kuin moni muu, ja Piiroinen luottaa, että erilaisin poikkeusjärjestelyihin tapahtuma voidaan järjestää myös tänä vuonna.

”Pystymme takaamaan turvallisuuden, ja koska olemme saaneet myös julkista tukea, haluamme saada sen kaiken tuen kentälle jalkautettua.”

Kolmatta kesää poikkeusjärjestelyihin ei Piiroisen mukaan enää pystytä.

”Nyt ollaan rajoilla.”

Meidän Festivaali 25.–31.7.

Kesärauha-festivaali

Turun Kesärauha-festivaali on tiedottanut festivaalin siirtymisestä kesäkuulta elokuulle. Myös tapahtumapaikka vaihtuu Vanhalta Suurtorilta väljemmälle alueelle Turun linnan puistoon.

Kolme kertaa suurempi festivaalialue mahdollistaa järjestäjien mukaan turvallisemman tapahtuman.

”Säilytämme Kesärauhan päiväkohtaisen kapasiteetin noin 5 000 kävijässä myös Linnanpuistossa. Sen minkä häviää kaupunkifestarin hengessä, voittaa takaisin historiallisuudessa, vehreydessä ja ennen kaikkea neliömetreissä", kertoo Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen festivaalin tiedotteessa.

Kesärauhan jo julkistettu ohjelma on siirretty lähes samanlaisena uuteen ajankohtaan. Ostetut liput käyvät uuteen ajankohtaan.

Kesärauha 6.–8.8.

Yleisöä Huvilateltan konsertissa kesällä 2015.­

Helsingin juhlaviikot

Helsingin juhlaviikot järjestetään tänä vuonna, ellei aivan kaikkea ole pantu uudestaan kiinni. Juhlaviikot suunnittelee ohjelmistoa erilaisten pandemiaskenaarioiden mukaan: tapahtuma järjestetään siinä muodossa kuin senhetkinen koronavirustilanne sallii.

”Niillä rajoituksilla mennään, jotka ovat sillä hetkellä voimassa”, sanoo viestintäpäällikkö Laura Gottleben.

Helsingin juhlaviikot 19.8.–5.9.

Työryhmä: Laura Airola, Mari Koppinen, Venla Kuokkanen ja Pekka Torvinen