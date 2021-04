”Maailmassa, joka on hullaantunut vihalakeihin, ei ole yhtäkään, joka suojelisi minua”, Morrissey kirjoittaa.

Animaatiosarja Simpsonit on onnistunut suututtamaan brittimuusikko Morrisseyn.

Sarja parodioi Morrisseyta viikonloppuna Yhdysvalloissa esitetyssä jaksossa. Jaksossa Lisa alkaa fanittaa fiktiivistä bändiä nimeltä The Snuffs ja ystävystyy bändin johtohahmon Quilloughbyn kanssa.

Quilloughbyllä, on ulkonäöllisesti paljon yhteistä Morrisseyn kanssa, ja hän on vegaani. Oscar Wilde mainitaan, ja The Snuffsin kappaleisiin lukeutuvat ”How Late Is Then”, ”Hamburger Homicide” ja ”Everyone Is Horrid Except Me and Possibly You”, kaikki parodioita Morrisseyn johtaman The Smithsin kappaleista. Quillouhbyä ääninäyttelee Benedict Cumberbatch.

Quilloughby on kuitenkin Lisan mielikuvituksen tuotetta. Quilloughby muuttuu harmaaksi, lihaa syöväksi ylipainoiseksi mieheksi, jolla on maahanmuuttovastaisia mielipiteitä.

Morrissey suuttui ja kirjoitti vastineen omalle sivustolleen.

”Simpsoneiden luojien viha minua kohtaan on sellaista, josta sietäisi nostaa oikeusjuttu pilkkaamisesta. Mutta se vaatii enemmän rahoitusta kuin voisin mitenkään hankkia kasaan.”

”Pahinta, mitä voit vuonna 2021 tehdä, on antaa ihmisille vähän voimaa. Modernissa musiikissa ei ole paikkaa kellekään, jolla on voimakkaita tunteita. Taiteelle on asetettu rajoituksia, eikä yksikään levy-yhtiö ota siipiensä alle artistia, joka sanoo vastaan.”

”Me kaikki tiedämme tämän, koska näemme, miten musiikki – ja koko maailma – on muuttunut hypnoottiseksi sekasotkuksi. Meidän täytyy antaa sen pyöriä sietämättömästi, koska vapaata sanaa ei ole enää olemassa.”

Tämän jälkeen Morrissey haukkuu kohtelunsa mediansa. Ne ovat hänen mukaansa kirjoittaneet hänestä tietyllä tavalla aina ensimmäisestä haastattelusta lähtien vuosikymmeniä sitten. Hän on kuulemma tottunut siihen.

”Syytökset tulevat yleensä joltakulta, jolla on hirveä tärkeyden halu. He eivät operoi kovin korkealla tasolla. Esimerkiksi Simpsoneiden käsikirjoittaminen vaatii ilmeisesti vain täydellistä tietämättömyyttä.”

”Maailmassa, joka on hullaantunut vihalakeihin, ei ole yhtäkään, joka suojelisi minua.”

Ja niin edelleen.

Myös Morrisseyn virallisella Facebook-sivulla on kaksi erillistä päivitystä Simpsoneiden jaksoon liittyen. Siellä Morrisseyn manageri Peter Katsis ihmettelee, miten Morrisseyn hahmon vatsa voi roikkua hänen paitansa alta, vaikka todellisuudessa se ei ole koskaan roikkunut.

Lisäksi hän syyttää Simpsoneita rasismista, mutta ei tarjoa yhtään esimerkkiä. Katsis myös ihmettelee, miten Cumberbatch saattoi ikinä suostua ääninäyttelykeikkaan Morrisseyn hahmona.

On jossain määrin ironista, että Morrissey ja hänen managerinsa ovat näin tuohtuneita, kun Morrissey itse kirjoittaa lausunnossaan, että ”mikään hänen elämässään ei ole ollut suoraviivaista, mikään hänen lauluissaan ei ole ollut suoraviivaista”.

Simpsoneiden käsikirjoittaja Tim Long kertoi Variety-lehdelle, että hahmo on morrisseymainen, mutta ei Morrissey. Siinä on mukana myös vähän The Curen Roberth Smithiä, Joy Divisionin Ian Curtisia ja monia muita, Long sanoi.

Morrissey esiintyi vuonna 2016 Flow-festivaalilla. Tuolloin kriitikko Otto Talvio kirjoitti seuraavasti:

”Morrissey on trollannut mediaa yli 20 vuotta samanlaisella rasismin ja äärioikeiston kanssa flirttailevalla kommenttiraidalla. Sitä on ollut aikaisemmin mahdollista perustella osin katkeruudella 1990-luvun alun New Musical Expressin masinoimaa media-ajojahtia kohtaan, osin Morrisseyn seksuaalisviritteisellä ihailulla skinheadejä ja muita työväenluokkaisia machokultteja kohtaan, ja osin sillä, että hän on kehittänyt mystisen, nostalgian virittämän ihannekuvan menneisyyden oikeudenmukaisesta (valkoisesta) Englannista, jonka perään hän haikailee.”