Seinäjoen kaupunginteatterin Peppi Pitkätossu on tallenteenakin ilahduttava lastenteatteriesitys.

Henna Sormunen on ilmeikäs Peppi, herra Tossavainen on toteutettu toimivasti käsinukella.­

Peppi Pitkätossu Seinäjoen kaupunginteatterissa, striimitallenne. Astrid Lindgrenin kirjoista dramatisoinut Staffan Götestam, musiikki Georg Riedel. Ohjaus Anu Hälvä, suomennos Liisa Ryömä, koreografia Jyri Numminen, lavasteet Juho Lindström, puvut Riikka Aurasmaa, kampaus ja maskeeraus Petriina Suomela, äänet Riku Metsä-Ketelä, valot Timo Alhanen. Bändissä Timo Ristilä, Teemu Vuorela, Petri Välimäki ja Markus Kaikkonen. Striimin kameraohjaus Pauliina Salonius, kuvaus Juha Mäki-Turja, Lauri Virkkala, Jukka Kontkanen, editointi Juha Mäki-Turja, äänitys ja miksaus Tomi Rintamäenpää, valo-operaattori Hannu Raja-aho. Rooleissa Henna Sormunen, Jussi Jätinvuori, Eeva Markkinen, Jani Johansson, Mia Vuorela, Heikki Vainionpää, Ville Orttenvuori, Esa Ahonen Jeppe, Mari Pöytälaakso, Heidi Ajanto.

Pakko tunnustaa: vähän raskain mielin odotin sunnuntaista Seinäjoen kaupunginteatterin Peppi Pitkätossu -striimitallenteen alkua. Poissa oli teatteriin menon kohottavuus ja iloinen jännitys, tilalla oma, turhankin tutuksi käynyt sohva. Jaksaisivatko lapsetkaan katsoa kaksituntisen esityksen näissä olosuhteissa?

Vaan sulahopsulaheisulahopsansaa, pelko oli turha. Monikameratuotantona taltioitu esitys piti yleisömme hyvin otteessaan.

Esitys on taltioitu tänä keväänä uudelleen lämmitetystä, maaliskuussa 2020 ensi-iltansa saaneesta Peppi Pitkätossusta, ja se striimataan toukokuussa vielä neljä kertaa.

Kun aikuinen odotti esityksen alkua sisäisesti huokaillen, olivat lapset myytyjä jo montako minuuttia aikaa esitykseen -mittarista. Tallenteen alussa, jossa näyttelijät Mari Pöytälaakso ja Heidi Ajanto johdattivat teatterin aulan kautta piipahtamaan maskeeraamossa, alkoi sitten olla aikuisenkin mielestä mukava tunnelma. Kun teatterin ydin – läsnäolo ajassa ja paikassa – puuttuu, oli tosi hyvä idea tarjota ekstraa kulissien taakse viemällä.

Esityskin aloitettiin ovelasti vaivihkaa, melkein kuin olisi päässyt kävelemään saliin itse. Eikä esityksen taltioinnissa ollut siinäkään moitittavaa: kuvaus ja leikkaus päästivät hyvin luontevasti katsomaan välillä läheltä, välillä kaukaa. The next best thing sanoisi englanninkielinen. Kun teatterisali on suljettu, niin... otetaan sitten tämä.

Pepin hevonen oli toteutettu hauskasti kolmipyöräisenä versiona.­

Anu Hälvän ohjaama Peppi Pitkätossu on se vanha kunnon Staffan Götestamin vuonna 1980 dramatisoima näytelmä, jossa päästään tutustumaan esimerkiksi sosiaalihuollon rouva Ryöppyvaaraan ja käydään Tommin ja Annikan äidin kahvikutsuilla puhumassa kasvatuksesta. Esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterissa tätä Pitkätossua esitettiin vuonna 2015.

Musiikin näytelmään on säveltänyt Georg Riedel, ja mukana on myös Jan Johanssonin säveltämä Här kommer Pippi Långstrump, juuri se meidän kaikkien tuntema iloinen ralli. Laulun suomenkieliset sanat ovat Kari Tuomisaaren. Ohjaaja Hälvä on itse kirjoittanut suomenkieliset sanat Rosvojenkkaan ja Matruusien lauluun.

Soitannasta vastaa nelihenkinen livebändi, jonka elävyys kärsii televisiosta katsottuna tietenkin aimo lailla. Musiikkinumerot nivoutuvat tarinaan kuitenkin kauniisti, joten Pepin ensimmäisen laulun jälkeen asiaan ei tule enää kiinnitettyä huonolla tavalla huomiota.

On selvää, että Peppi Pitkätossu nousee tai kaatuu Pepin mukana. Seinäjoella Peppiä näyttelee Henna Sormunen ja tavalla, jolla esitys todellakin nousee. Sormunen ilmeilee ja liikkuu räyhäkkään kulmikkaasti, siten, että Peppi on mainiosti tunnistettavissa.

Sillä Pepillä, kuten aina sankareilla, jotka ovat saaneet monta ilmenemismuotoa, on yksinkertaisesti tiettyjä ”vaatimuksia” täytettävänään. Sormunen täyttää ne, jopa siinä määrin, että kirjojen ulkopuoliseen Peppiin 1970-luvun elokuvien eli Inger Nilssonin kautta tutustuneita oikein ilahduttaa.

Jussi Jätinvuoren näyttelemän Tommin ja Eeva Markkisen Annikan tehtävä on tässäkin versiossa jäädä statisteiksi, kehykseksi punatukkaiselle päähenkilölle. Sama koskee muitakin hahmoja, Mia Vuorelan mahtavatukkaisen rouva Ryöppyvaaran ollessa tässä suhteessa ehkä ainoa poikkeus.

Lavastus, Juho Lindströmin käsialaa, on vähäeleisen tyylikäs, mutta siitäkin on sanottava painokkaasti, että varmasti se on ihan erilainen livenä. Ainakin ruudulta katsottuna se päästää näyttelijät ja Riikka Aurasmaan ilahduttavan värikkäät puvut hyvin oikeuksiinsa. Pepin asut vaihtuvat, mutta ne ovat aina tyylikkään peppimäiset.

Jyri Nummisen koreografia panee sekin hymyilemään, etenkin lopun iloisessa joukkokohtauksessa. Joka sekin toimisi varmasti ihan eri tavalla – kunhan me katsojat vain pääsisimme teatterisaliin istumaan.