Netflixin true crime -mysteeristä Why Did You Kill Me? puuttuu mysteeri

Kaliforniassa 2006 tapahtuneen Crystal Theoboldin murhan selvitystyössä käytettiin apuvälineenä Myspacea.

Muistaako joku vielä My­spacen? Vuonna 2003 perustettu sosiaalisen median alusta oli muutaman vuoden maailman suurin, kunnes se jäi Facebookin ja muiden jalkoihin.

Netflixin true crime -dokumentissa Why Did You Kill Me? (2021) käydään läpi vuonna 2006 tapahtuneen amerikkalaisnaisen murhan selvitystyö, jossa yhtenä apuvälineenä käytettiin Myspacea.

24-vuotias Crystal Theobold ammuttiin autoon Riversiden pikkukaupungin lähiössä Kaliforniassa. Jäljet osoittivat paikalliseen 51/50-jengiin. Mutta miksi jengiläiset ampuivat autoa, jossa kaikin puolin kultaiseksi kuvailtu Crystal oli kyydissä? Kuka veti liipaisimesta?

Kysymykset esitettyään Fredrick Munkin ohjaama dokumentti leviää käsiin. Dokumentista yritetään leipoa muodikasta true crime -mysteeriä, mutta varsinainen mysteeri puuttuu. Ampuminen selviää varsin pian erään kuumakallen sekoiluksi.

Myspacen todellinen merkitys tutkimuksissa jää epämääräiseksi. Murhan jälkeen Crystalin äiti ja sukulaistyttö perustivat palveluun tilejä, joiden avulla urkittiin tietoja jengiläisistä. Sooloilu vaikuttaa kuitenkin vain sotkevan virallisia tutkimuksia.

Kiinnostavin näkökulma – miksi jengeillä ja väkivallalla on alueella niin vahva ote – jää lähes käsittelemättä, samoin perheen omat kytkökset rikollisuuteen.

Äidin työhistoria seudun ahkerimpana diilerinä ei ehkä liity murhaan, mutta kyllä se jotain kertoo todellisuudesta, jossa Crystal ja kumppanit elivät.

Why Did You Kill Me?, Netflix.