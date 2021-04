Suosikkihääformaatti sai ensimmäisen miesparin 16 vuoden jälkeen. Se synnytti vastarintaa ennen ensiesitystä, kirjoittaa Tero Kartastenpää.

Kaava on tuttu. Tamperelaisessa asunnossa syödään mössöistä kotiruokaa ja naljaillaan taloustöiden epätasaisesta jakautumisesta. Pariskunta täydentää toistensa puheita, kun hoitaa puutarhaa.

Unelmahäiden neloskauden toisessa jaksossa ei ole mitään tavallisesta poikkeavaa. Paitsi että Jirka ja Anssi ovat sarjan ensimmäinen miespari.

Jakso on jokamiehensiunaus vuosikymmenien homorummutukselle ja vuonna 2017 voimaan tulleelle avioliittolaille. Jakso on kyllä poikkeuksellinen, mutta ei sukupuolisyistä. Pari on hämmentävän rakastunut, eikä heidän liittonsa ole päihteiden täyttämä, kuten Unelmahäissä usein.

Romanttisuus ei ällötä, edes hääkyynikkoa. Suudelmasta leikataan suudelmaan.

Jirka pitää häissä puheen tuoreelle miehelleen.

”Voi Anssi. Kuinka paljon sua rakastan.”

”Voi vittuu”, Anssi huokaa.

”Sä oot mun oma nöpönenä.”

Suomalaiset häät, homot tai heterot, ovat hyvin samanlaisia. Lähes kaikissa on kengännostot, kimpunheitot, jalanpolkemiset ja tuoreen puolison rakkauslaulu, joka liikuttaa vaikka vire olisi hakusessa.

Tosin näissä häissä vierailla ei ole export-tölkkejä kourassaan.

Unelmahäitä edelsi 11 kautta Satuhäitä. Alkuperäisohjelmassa esiintyi ensimmäinen naispari jo vuonna 2006.

Satuhäiden tilaamisen lopettaminen vuonna 2017 oli Ylen hölmöimpiä päätöksiä. Sen kanssa kilpailee vain päätös päättää urheilupaneeliohjelma Villi kortti vuonna 2019. Yhtiö selitti keskittyvänsä suoriin lähetyksiin.

Onneksi Yle ei sentään yrittänyt tehdä hääohjelmaa suorana. Nelonen kokeili sitä vuonna 2013. Kuninkaallisissa häissä tavallisille ihmisille järjestettiin prinsessamediahäitä, mutta glamourin sijaan nähtiin tylsyyttä kumisevia kirkkokohtauksia.

Anssi ja Jirka ovat Unelmahäiden ensimmäinen miespari.­

Unelmahäissä juhlistettiin toista naisliittoa vuonna 2018. Jaksot ovat nähtävissä maksullisessa Discovery+:ssa, joten ne eivät aiheuta samanlaista keskustelua kuin Ylen aikaan.

Miespareja ei ohjelmassa ole juhlittu, koska formaatin 16-vuotiaan historian aikana ei ole tullut hakemuksia, kertoo tuottaja Jukka-Pekka Ristmeri. Kaikki ohjelman parit roolitetaan pelkkien hakemusten perusteella. Parhaimmillaan niitä tuli satoja, nykyään kymmeniä.

Televisiossa ei enää eletä samanlaista hääbuumia kuin muutama vuosi sitten. Unelmahäiden tekijätkin tietävät sarjansa toisteisuuden. Heille on silti edelleen tärkeää näyttää suomalaista yhteiskuntaa häiden kautta.

”Oli piristävää, että saatiin miespari mukaan, että pystyttiin muuttamaan ennakkoluuloja ja maailmaa askel askeleelta”, Ristmeri sanoo.

Jo ennen maanantain ensiesitystä miesjakso sai pientä kritiikkiä. Sarjaa on mainostettu isoilla ilmoituksilla. Ristmeren kotikulmilla Tampereella bussipysäkkimainos oli kahdessa päivässä rikottu.

”Periferiassa on vielä vastustusta tälle.”

Jaksossa sukupuoli ei ole juuri esillä.

”Meillä kun ei ole morsianta”, pari tosin joutuu selittämään kukkakaupassa.

Bestman iloitsee, että ”hianoo, että porukalla voi teeveestä kattoo miesparia”. Kaikkialla maailmassa se ei kuulemma olisi mahdollista.

Mutta sitten Enya soittaa taas Orinoco Flow -kappaletta: Sail away, sail away.

Viimein kaikki on hyvin.