Yhdysvaltalainen muusikko, lauluntekijä ja tuottaja Jim Steinman on kuollut. Hän oli kuollessaan 73-vuotias.

Steinman kuoli munuaisten vajaatoimintaan maanantaina, kertoi hänen veljensä Bill Steinman uutistoimisto AP:lle.

”Kaipaan häntä jo paljon”, Bill Steinman sanoo BBC:n lainaamassa jutussa.

Steinman tuli tunnetuksi ennen kaikkea laulaja ja näyttelijä Meat Loafin kanssa tekemästään yhteistyöstä. Vuonna 1977 kaksikko teki yhdessä albumin Bat Out of Hell. Aluksi yksikään suuri levy-yhtiö ei huolinut levyä, mutta sittemmin siitä tuli yksi kaikkien aikojen suosituimmista rocklevyistä.

Muun muassa hitit You Took The Words Right Out Of My Mouth ja Two Out Of Three Ain't Bad sisältämää albumia on myyty maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa kappaletta.

Myydyimpien levyjen listoissa on usein suuria heittelyitä, mutta muun muassa The New York Times muistuttaa, että Bat Out of Hell on toistuvasti päätynyt erilaisille myydyimpien levyjen listoille yhdessä Michael Jacksonin Thrillerin sekä Eaglesin Their Greatest Hits -kokoelman ja Hotel Californian rinnalle.

”Ei ole ketään toista hänen veroistaan lauluntekijää”, Meat Loaf luonnehti Steinmania vuonna 2012, kun tämä liitettiin lauluntekijöiden Hall of Fameen.

”Hänellä on ollut niin suuri vaikutus elämääni ja olen oppinut häneltä niin paljon, etten olisi koskaan pystynyt maksamaan kaikkea takaisin”, Meat Loaf jatkoi.

Steinman kirjoitti monia ikonisia hittejä, kuten Bonnie Tylerin kappaleet Total Eclipse of the Heart ja Holding Out For A Hero.

Kuuntele Total Eclipse of the Heart alla olevalta videolta:

Hänen kynästään syntyivät myös Barry Manilowin hitti Read ’Em And Weep ja Air Supply -yhtyeen laulu Making Love Out Nothing at All.

Hän oli myös mukana säveltämässä ja tuottamansa Celine Dionin albumia Falling Into You, joka voitti Grammy-palkinnon vuonna 1996.

Monet taiteilijat ovat kunnioittaneet musiikkialan vaikuttajan muistoa sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Bonnie Tyler kertoi Facebookissa olevansa täysin poissa tolaltaan ystävänsä kuolinuutisen johdosta.

”Hän oli hauska, ystävällinen, kannustava ja läheisistään huolehtiva ihminen. Persoonallaan ja töillään hän teki maailmasta paremman paikan, hänen kuolemansa jälkeen maailma on huonompi paikka”, Tyler kirjoitti.