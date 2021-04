Alexi Laiho valitsi sata kitaristia Helsingin juhlaviikkojen projektiinsa, ja nyt joukko teki liikuttavan videon kitaristin muistolle – tällainen se on

Children of Bodom -legendan Helsingin juhlaviikoille säveltämä 100GuitarsfromHEL sadalle kitaristille sai yllättävän jatkon.

Children of Bodom -yhtyeen maailmanmaineeseen nostanut kitaristi-laulaja-lauluntekijä Alexi Laiho (1979–2020) on saanut liikuttavan videotribuutin sadalta kitaristilta, jotka Laiho valitsi Helsingin juhlaviikkojen ainutlaatuiseen projektiin vuonna 2015 ympäri maailmaa tulleiden videonäytteiden perusteella.

Kyseessä oli Laihon 100guitarsfromHEL-sävellyksen kantaesitys sadalle kitaristille ja yhtyeelle Senaatintorin ilmaiskonsertissa.

Nyt syntyneellä videotribuutilla sadasta kitaristista mukaan ehtineet soittavat 41 sooloa vain 41-vuotiaana kuolleen Laihon muistolle.

Mukana ovat Saaya Suzuki Japanista, Frank Lombardo Italiasta, Tuomas Puumalainen ja Samuel Honkavaara Suomesta sekä monet muut 100guitarsfromHEL-kantaesittäjät.

Katso video alta:

”Kuolinuutinen yllätti ja järkytti meidät kaikki”, kertoo yksi sadasta kitaristista eli Samuel Honkavaara.

”Perustimme jo vuonna 2015 sadan kitaristin Facebook-ryhmän, jossa Tuomas Puumalainen teki kuolinuutisen jälkeen aloitteen yhteisestä tribuutista.”

Puumalainen kertoo HS:lle, että ympäri maailmaa tulleiden ihmisten ystävystyminen oli jopa isompi juttu kuin alkuperäinen konsertti.

”Halusin viestiä maailmalle Alexin musiikin kauaskantoisuudesta ja kuinka se tuo yhteen ja inspiroi muusikkoja yhä kaikkialla maailmassa”, Puumalainen kertoo.

Muodoksi valikoitui kooste, jossa mukaan ehtivät soittivat yhteensä 41 Alexi Laihon säveltämää sooloa, ja kanadalainen Reed Campbell editoi kokonaisuuden.

Noin kolmannes kitaristeista ehti treenata mielestään lähettämiskelpoisen soolon. Esimerkiksi Puumalaa ja Honkavaaraa pyydettiin lähettämään vielä lisäsoolot, jotta 41 esitystä saatiin täyteen.

Muistovideolla Alexi Laihon säveltämät soolot sujuvat pääosin tavalla, joka kertoo monien amatöörikitaristien jatkaneen harjoittelua vuoden 2015 jälkeen hyvinkin ammattimaisesti.

”Minäkin tutustuin todellisiin virtuoosikitaristeihin ja opin paljon uutta”, Rebellix-yhtyeessä soittava Honkavaara kertoo.

Kaikki alkoi Juhlaviikkojen sävellystilauksesta ja mahdollisuudesta kutsua mukaan sata amatöörikitaristia ympäri maailmaa. Laiho laittoi jakoon videon ja kitarointinäytteen, joka mukaan haluavien piti opetella mahdollisimman tarkasti.

HS oli paikalla, kun Laiho ryhtyi katsomaan ympäri maailmaa tulleita videonäytteitä ystävällisellä ja rakentavalla otteella. Mukana oli myös täydellisiä yllätyksiä kuten Dominante-kuoron lähettämä hulvaton video.

Sadan kitaristin valinnan jälkeen alkoi organisointi viiteen 20 kitaristin ryhmään, joilla jokaisella oli omat osuutensa. Ryhmänjohtajia olivat Laiho sekä Kie Von Hertzen, Timo Kämäräinen, Archie Cruz ja Samy Elbanna. Lisäksi projektiin osallistui Laihon luottomuusikoista myös basisti Jyri Helko sekä Children of Bodomin rumpali Jaska Raatinen ja kosketinsoittaja Janne Wirman.

Seuraavalla videolla sata ympäri maailmaa mukaan valittua kitaristia aloitti Laihon johdolla treenit Kaapelitehtaalla. Mukaan oli yltänyt esimerkiksi pituushyppääjä ja kitaristi Tommi Evilä.

”Treenit olivat hieno kokemus, samoin bileet treenipäivien jälkeen”, Samuel Honkavaara muistelee. ”Me kaikki saimme paljon uusia ystäviä ympäri maailmaa.”

Balanssin suhteen ei otettu valtavaa riskiä. Laiho ja luottomuusikot saivat pääosuuden äänentoiston voimasta, ja sata kitaristia soitti henkilökohtaisilla pikkuvahvistimilla.

Suuri päivä koitti Senaatintorilla 14. elokuuta vuonna 2015. Ilmaiskonsertti veti torin ja myös lähikortteleita aivan täyteen, kuten seuraavalta videolta näkyy.

”Paras hetki oli lavalla niin valtavan yleisön edessä”, Samuel Honkavaara sanoo. ”Sitä ei unohda koskaan.”

”Olen tribuuttivideoon tosi tyytyväinen”, Honkavaara sanoo.

”Se on kunnon tribuutti Alexille, jonka sain tuntea myös The Riffin baarimikkona Isolla Roballa [Iso Roobertinkatu]. Se oli hänen kantapaikkojaan ja siellä on nyt yksi hänen kitaroistaan kunniapaikalla.”

Tribuutti saattaa saada myös jatkoa sadan kitaristin voimin.

”Olisi hienoa, jos voisimme kunnioittaa Alexia vaikka joka vuosi. Olisi esimerkiksi siistiä, jos saisimme tehtyä joskus myös 100GuitarsfromHEL-sävellyksestä uuden esityksen.”