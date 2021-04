Riitta Konkolan mielestä koulutusperäinen maahanmuutto on Suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeää. ”Meidän ikärakenteemme on sellainen. Me emme saa puolta ikäluokastamme korkeakoulutukseen”, Konkola sanoo. Hänet kuvattiin Metropolian ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella.­