Kulttuuriala otti iloisesti vastaan hallituksen linjauksen rajoitusten purusta. Lohkot saivat kuitenkin lähes täystyrmäyksen.

Tapahtumajärjestäjät saivat keskiviikkona mieleisiä uutisia, kun hallitus ilmoitti tiedotustilaisuudessaan, että perustason alueilla alle 50 hengen tapahtumia voisi alkaa järjestää sekä sisällä että ulkona mahdollisimman pian. Kyseessä on hallituksen linjaus, joten asia vaatii vielä aluehallintovirastoilta (avi) päätöksen.

Perustaso tarkoittaa sitä, että tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen ja uudet tapaukset ovat yksittäisiä. Tartuntaketjut pystytään jäljittämään.

Perustason alueita on tällä hetkellä kuusi: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiirin alueet.

Myös yli 50 hengen ulkotapahtumat olisivat hallituksen mukaan mahdollisia lähes välittömästi perustason alueilla, kunhan tapahtuma järjestetään paikassa, jossa yleisöä voi pitää erillään niin sanottujen lohkojen avulla.

”Lisäksi soveltuvissa ulkotiloissa kuten jalkapallostadioneilla tai muilla lohkoajatteluun soveltuvilla tapahtumapaikoilla osallistujia voi olla enemmän kuin 50 jos tilaisuuden terveysturvallisuus, turvavälien noudattaminen ja sumppujen välttäminen voidaan ottaa huomioon”, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko totesi tiedotustilaisuudessa.

Viime kesänä lohkoilla tarkoitettiin erillisiä katsomolohkoja tai muuten rajattavissa olevia alueita. Yleisö pääsi kulkemaan omille alueilleen siten, etteivät eri alueilla olevat ihmiset päässeet tapaamaan toisiaan.

Huhti–toukokuun vaihteessa on tarkoitus tehdä tarkempia päätöksiä, jotka vaikuttavat yli 50 hengen tapahtumien järjestämiseen perustason lisäksi kiihtymisvaiheen alueilla.

Näillä näkymin Saarikon mukaan myös suurempien kesäfestivaalien järjestäminen olisi mahdollista erityisesti loppukesästä. Arvio perustuu tautitilanteen kehittymiseen sekä kausivaihteluun. Kausivaihtelulla viitataan siihen, että esimerkiksi viime kesänä tartuntaluvut laskivat kesällä.

Myös tartuntatautilain vaatimasta kahden metrin turvavälistä ollaan luopumassa ulkotapahtumissa kesäkuussa. Sisätilojen kohdalla turvaväleistä pidetään kiinni niin kauan kuin alueen ilmaantuvuusluku on yli 25.

Kesätapahtumia järjestäville nämä asiat loivat uskoa siihen, että festivaaleja voidaan järjestää tulevana kesänä.

Livefin ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen on iloinen siitä, että suunnitelmassa on selkeästi huomioitu se, mitä kentältä on kerrottu: festivaalien järjestäminen kahden metrien turvavälein ei onnistu. Lisäksi alaa on lähdetty avaamaan samoihin aikoihin kuin muutakin yhteiskuntaa.

”On ilo huomata, että toimialaa on aidosti kuultu”, Lahtinen toteaa.

Jos aluehallintovirastot reagoivat nopeasti, voidaan esimerkiksi perustasolla olevilla alueilla, kuten Oulussa tai Seinäjoella, päästä nauttimaan hieman suuremmista keikoista jo pian. Minikeikat ovat olleet mahdollisia jo aiemminkin.

Lahtinen toivookin, että viranomaiset tulkitsevat samalla tavoin hallituksen linjausta alle 50 hengen tapahtumista ympäri maan. Lisäksi toiveissa on, että avit reagoisivat nyt ripeästi, jotta klubit ja keikkapaikat saataisiin auki.

”Hieman huolettaa, saavathan kaikkien perustason alueiden musiikkitapahtumien järjestäjät yhdenvertaista kohtelua.”

Lähtökohtaisesti Lahtinen kuitenkin pitää alle 50 hengen tapahtumien sallimista hyvänä askeleena kohti normaalia musiikkielämää.

Litku Klemetti eli Sanna Klemetti kuvattuna kotonaan Jyväskylässä.­

Hallituksen linjauksella on suoraan vaikutuksia Seinäjoella sijaitsevaan Rytmikorjaamo-klubin keikkoihin. Toukokuun lopun keikat suunnitellaan nyt 50 hengen yleisölle.

Klubilla on voitu nauttia minikeikoista jo aiemminkin, kertoo Seinäjoen Elävän musiikin yhdistyksen toiminnanjohtaja Marko Kivelä.

Huhtikuussa alueella on voitu järjestää keikkoja maksimissaan 20 hengelle. Sama artisti on vetänyt kolmesta viiteen minikeikkaa.

Tilaa Rytmikorjaamolla riittää runsaat 1 100 neliömetriä. Kivelän mukaan taloudellisesti keikkojen järjestäminen pienelle porukalle ei ole ollut kannattavaa. Yleishyödyllisen yhdistyksen tavoitteena onkin ollut se, että se saa keikkojen kautta työllistettyä niin artisteja, miksaajia kuin järjestyksenvalvojiakin.

Heti toukokuun alussa luvassa on muun muassa kolme kattausta sekä Litku Klemettiä että Jesse Markinia. Mikäli Länsi- ja Sisä-Suomen avin päätös ehtii ajoissa, saatetaan jo näiden keikkojen yleisökapasiteettia kasvattaa 50:een.

Seinäjoki kuuluu perustasolla olevaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueeseen.

Oulun Qstock on ollut viime vuosina loppuunmyyty tapahtuma. Kuvassa kesän 2018 tunnelmia.­

Moni asia hallituksen linjauksissa jäi kuitenkin vielä arveluttamaan tapahtumien järjestäjiä.

Epäselväksi jäi esimerkiksi se, vaaditaanko lohkoja vielä loppukesän festivaaleilla. Tapahtumien järjestäjiä mietityttää myös se, rajoitetaanko yleisömäärää jotenkin.

Oulun Qstockin festivaalijohtaja Mikko Forsténille lohkoasia herättää vielä kysymyksiä. Festivaali on tarkoitus järjestää heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.

”Lohkojuttu on vielä vähän mysteeri.”

Kaija Koo Qstockissa vuonna 2017.­

Jos heinäkuun lopulla vaadittaisiin yleisön ohjaamista eri lohkoihin, johtaisi se Forsténin mukaan selvään tilanteeseen: Qstockia ei pidettäisi.

Festivaalin päiväkohtainen yleisökapasiteetti olisi ensi kesänä näillä näkymin 20 000.

Forsténin mukaan hyvä uutinen kuitenkin on, että turvavälivaatimuksesta luovutaan. Samaa sanoo Porissa heinäkuun lopussa järjestettävän Porisperen promoottori Harri Vilkuna.

Myöskään hänen mielestään lohkot eivät kuulu festareille.

Harri Vilkuna­

”Ne eivät mielestäni ole toimiva ratkaisu. Tarvittaessa pystymme järjestämään tällaisen festivaalin, mutta lohkot eivät palvele ketään. Ei viruksen torjumista, yleisöä tai meitä”, Vilkuna sanoo.

Festareilla yleisö sekoittuu joka tapauksessa. Vaikka tapahtuman aikana ihmiset saataisiin pidettyä eri alueilla, voisivat juhlijat tavata todennäköisesti eri lohkoihin ohjattuja ihmisiä etkoilla tai jatkoilla, Vilkuna sanoo.

Porin Kirjurinluodossa pohditaan tällä hetkellä eri skenaarioita. Suunnitelmissa ovat versiot 10 000 päiväkapasiteetille sekä 3 000–5 000 hengen kevytversiolle. Suurena kysymyksenä on se, rajoitetaanko yleisön määrää. Tästä ei saatu tietoa vielä hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Koronapandemia esti Porispere-festivaalin järjestämisen, mutta Kirjurinluodon kesäteatterissa järjestettiin Minispere. Tapahtumassa esiintyi muun muassa Maustetytöt.­

Pori kuuluu Satakuntaan, joka on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa. Saarikko totesi tiedotustilaisuudessa, että yli 50 hengen tapahtumien järjestämistä perustason ja kiihtymisvaiheen alueilla tarkastellaan kuun vaihteessa.

Jotta suurempia tapahtumia on mahdollista järjestää myös tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla, vaaditaan päätös siitä, että luovutaan muuntoviruksen vuoksi käyttöön otetuista ykkös-, kakkos- ja kolmostasoista.

Moni on saattanut mennä jo sekaisin hallituksen eri luokituksista ja siitä, mitä numeropohjaiseen luokitukseen kuuluu. Konkreettisesti kyse on siitä, että byrokratia vaatii yhden jo tehdyn päätöksen purkamisen.

Himoksen juhannuksen sekä Himoksella järjestettävän Iskelmäfestivaalin kannalta uutinen herätti toiveikkuutta, mutta suurtapahtumien järjestämisen kannalta hallituksen tiedotustilaisuus ei toistaiseksi muuttanut tilannetta kovinkaan paljoa.

”Suurtapahtumien näkökulmasta tilanne on edelleen haastava”, toteaa Nelonen Media Liven tapahtumajohtaja Riikka Fagerholm.

Hän peräänkuuluttaa lisätietoa esimerkiksi yleisömäärärajoituksista.

Jämsän Himos kuuluu tällä hetkellä leviämisvaiheessa olevaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueeseen.

Himoksen juhannuksen sekä Iskelmäfestivaalin järjestää Nelonen Media Live. Helsingin Sanomat ja Nelonen Media Live kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.