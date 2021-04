Päivän tv-elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Jean-Claude Van Damme nähdään Welcome to Junglessa.­

Jälkeen syntiinlankeemuksen ★★

(Suomi 1953) Edvin Laineen draamassa nuorisorikollinen (Martti Oravisto) ra­kastuu opettajaansa (Helena Vinkka). (K7)

TV1 klo 13.15

Welcome to the Jungle ★

(USA 2013) Mainostoimiston väki lä­hetetään viidakkoon oppimaan selviytymistaitoja ex-erikoisjoukkojen sotilaalta. Jean-Claude Van Dammen itse­ironinen roolityö poppoon kouluttajana on toimintakomedian ilonpilkahdus. (K12)

Kutonen klo 21.00

Villi joki ★★★

(USA 1994) Perhe (äitinä Meryl Streep) saa koskenlaskureissullaan vaivakseen kaksi konnaa. Heteroydinperhe saa kyytiä Curtis Hansonin jännärissä. (K16)

Frii klo 21.00