Anna Babitzin alkoi laulaa 1970-luvulla vanhempien sisarusten innoittamana, mutta aikuisiällä laulaminen on ollut satunnaista.

Kun Anna Babitzin oli 11-vuotias, kolme hänen vanhempaa sisarustaan kuuluivat Suomen suosituimpiin laulajiin. Ei ihme, että Babitzinin perheen kuopuskin löysi musiikin pariin jo nuorena.

Kirka ja Muska olivat 1970-luvun alussa tähtiä. Vanhin veli Sammy nousi huipulle vuonna 1972 hiukan ennen traagista kuolemaansa auto-onnettomuudessa. Ykä-velikin levytti muutaman vuoden ajan.

”Minua pyydettiin, että minäkin voisin laulaa. Tuottaja Jaakko Salo otti yhteyttä ja kysyi, jos olisin halunnut tehdä levyn. Vuonna 1974 tein Pitkätukka poikafrendin ja siitä tuli ihan hitti”, Anna Babitzin muistelee uransa alkua.

Jo lapsena hän halusi päästä katsomaan sisarustensa keikkoja. Lapsuudenkodin levysoittimessa pyöri aina jokin levy. Äiti kuunteli klassista, sisarukset rockia.

”Danny tuli joskus pihallemme mustalla Mersulla, ja pihan lapset kokoontuivat katsomaan ja ihmettelemään, mitä on meneillään. Kirkaa ja Muskaahan Danny haki mukaansa. Olin välillä katsomassa, kun he treenasivat Pakilan VPK-talolla, ja oli tosi kivaa.”

13-vuotiaana Anna Babitzinilla oli oma rock’n’roll-bändi Little Boys, joka esiintyi Helsingin nuorisokerhoissa ja välillä lavoillakin. Parhaat muistot jäivät muutamasta kerrasta Hurriganesin lämmittelijänä. Kun ensimmäinen oma levy ilmestyi, keikkailu käynnistyi suuremmissa puitteissa.

”Kävin Alavudella keikalla vesitasolla ja isä oli mukana, samoin suuri näyttelijäkuuluisuus Tauno Palo. Siellä oli Danny-show ja se oli hieno kokemus. Lauloin Pitkätukka poikafrendin, Tauno Palo Rosvo-Roopen ja Kulkurin valssin. Vicky Rosti oli ensimmäistä kesää Danny-tyttönä, ja sillä tavalla tapasin hänet.”

Danny-show’n jälkeen Babitzin esiintyi jo Finlandia-talossa, kun Sammy-veljen muistoksi järjestettiin konsertti. Sitä ennen hän ei ollut laulanut sisarustensa kanssa oikeastaan ollenkaan.

Kirkasta tuli hänelle pysyvämpi laulukumppani 1970-luvun puolivälin jälkeen. Sisarukset levyttivät Grease-elokuvasta tutun You’re the One That I Want -kappaleen suomeksi ja keikkailivat ympäri maata.

”Minulle oli ihan uutta lähteä kiertämään Suomea oikein kunnolla. Siihen aikaanhan oli vielä paljon tanssilavoja, joten kävimme usein niillä, mutta esiinnyimme ihan missä vain.”

1970-luvun lopussa Anna, Kirka ja Muska lauloivat euroviisukarsinnoissa yhdessä, mutta sen jälkeen sisarusten urat veivät eri suuntiin. Kirka alkoi jälleen esiintyä yksin, Muska keskittyi miehensä Hannu Salakan kanssa pyörittämäänsä ohjelmatoimistoon.

Sieltä löytyi töitä nuorimmalle siskollekin. Hän kävi auttamassa, vastaili puhelimeen ja hoiti cateringia.

”Sain tavata maailmankuuluja ihania blueslegendoja kuten Stevie Ray Vaughanin ja Albert Kingin, jotka Muska ja Hande toivat Suomeen esiintymään. Hehän tekivät todellisen kulttuuriteon, kun toivat vanhat hienot blueslegendat tänne”, Anna Babitzin sanoo.

”Blues on niin sydäntäsärkevän alkukantaista, että se koskettaa. Kirkakin oli bluesmies henkeen ja vereen.”

Oma musiikkiura jatkui stu­dioissa taustalaulajana silloin tällöin. Keikkailu jäi, vaikka Babitzin oli vasta parikymppinen.

”Minulla on viisi lasta, joten piti keskittyä perhe-elämään enemmän. Mieheni on kitaristi, ja olemme aina soittaneet ja laulaneet kotona paljon lasten kanssa. Lapset ovat tottuneet musiikkiin ja siihen, miten musiikki vaikuttaa ihmisiin. He ovat tosi musikaalisia, mutta eivät lähteneet kuitenkaan muusikon ammattiin.”

Isoveli Kirkan 50-vuotiskier­tueella ja muistokonsertissa Anna Babitzin esiintyi Hartwall Areenalla, mutta muuten laulaminen aikuisiällä on ollut satunnaista. Hän valmistui vuonna 2012 lähihoitajaksi ja työskentelee päiväkodissa. Kadulla hänet saatetaan tunnistaa edelleen.

”On tosi mukavaa, että ujot suomalaiset uskaltavat tulla juttelemaan. Sisaruksistakin kysellään, ja Muskahan tekee keikkaa vieläkin. Ykä on toiminut keraamikkona melkein koko ikänsä.”

Nuorimman Babitzinin aika menee tällä hetkellä perheeseen, työhön ja tavalliseen arkeen, mutta paluu musiikin pariin ei tulevaisuudessa ole mahdotonta.

”Koskaan ei pidä sanoa ei. Jos jotain tulee niin mukana ollaan!”