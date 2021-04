Hollywoodin ja Broadwayn menestyneimpiin tuottajiin kuuluneen Scott Rudinin kanssa työskennelleet kertovat tuottajan pitäneen työyhteisöissä yllä kauhun tasapainoa. Lopulta Moulin Rouge -musikaalin tähti astui asian kanssa julkisuuteen.

”Hän heitti kannettavan tietokoneen kokoushuoneen ikkunaan, meni keittiöön, ja kuulimme kuinka hän hakkasi siellä lautasliinatelinettä. Toisen kerran hän heitti lasimaljakolla kollegaamme. On vaikea sanoa, tähtäsikö hän kollegaamme, vai sattuiko se vain lähtemään hänen suuntaansa. Se osui seinään ja lasinsirut lensivät joka puolelle. Henkilöstövastaava lähti ambulanssilla tilanteesta paniikkihäiriökohtauksen vuoksi. Tällainen oli ympäristö, jossa työskentelimme. Kaikki tietävät, että hän oli todellinen peto.”

Näin kertoo Hollywood Reporter -lehdessä tuottaja Scott Rudinin toimistossa johtavana koordinaattorina työskennellyt Caroline Rugo.

Tuottaja Scott Rudin on tiedetty pitkään äkkipikaiseksi mieheksi. Vuonna 2010 samainen Hollywood Reporter -lehti nimesi hänet jutussaan ”kaupungin pelätyimmäksi mieheksi”, ja kutsui Rudinia samalla ”häikäisevän karismaattiseksi”.

Vuonna 2005 The Wall Street Journalin jutussa Rudin kertoi itse onnistuneensa polttamaan loppuun 119 avustajaansa viimeisten viiden vuoden aikana. Artikkelin otsikkona oli kauhujen johtajaa kuvaava termi ”Boss-zilla”.

Erään kerran Rudin murskasi tietokoneen monitorin avustajansa käsille, kollegat kertovat Hollywood Reporterin jutun mukaan.

Silti jopa #metoo-aallon puhdistaessa Hollywoodia epäterveistä työkulttuureista Rudin on säästynyt julkiselta kritiikiltä.

Tähän saakka.

Rudin, 62, on yksi Hollywoodin menestyneimpiä tuottajia. Hänen tuottamansa elokuvat ovat keränneet 151 Oscar-ehdokkuutta ja 23 voittoa, joukossa muun muassa Coenin veljesten vuoden 2007 draamaelokuva Menetetty maa (No Country for Old Men).

Vielä menestyneempi hän on teatterissa, tarkemmin ottaen New Yorkin Manhattanilla sijaitsevalla Broadwaylla. Rudinille on myönnetty ansioistaan teatterin parissa peräti 17 Tony-palkintoa eli teatterialan Oscaria.

Hänen tuottamansa To Kill a Mockingbird oli Broadwayn suurin yleisömenestys yli vuosisataan: Se keräsi yksittäisen viikon aikana 1,5 miljoonan dollarin lipputulot.

Javier Bardem elokuvassa Menetetty maa. Coenin veljesten elokuva voitti vuonna 2007 kaikkiaan neljä Oscaria, muun muassa parhaan elokuvan Oscarin. Myös Bardem palkittiin sivuosastaan.­

Rudinin raivokohtaukset ja ryhmyinen työilmapiiri ovat molemmat olleet hyvin tiedossa alan piireissä jo vuosikymmenten ajan, mutta vasta parin viikon takaisen Hollywood Reporterin jutun jälkeen niistä on tullut puheenaihe.

Rudinin viimeaikainen avustaja kertoo jutussa tuottajan heittäneen häntä perunalla.

”Menin keittiöön ja sanoin että ’Hei Scott, (tuotantoyhtiö) A24:n edustajat ovat tulossa ylös. En ole varma, mitä asia koskee’. Hän sekosi ja heitti keitetyn perunan suuntaani. ’Kukaan ei ole kertonut minulle, että A24 oli tänään kalenterissa. Ota selvää, mitä asia koskee ja tuo minulle uusi peruna’”, avustaja kertoo Rudinin vastanneen.

Ryan Nelson, Rudinin johtava avustaja vuosina 2018–2019, kertoo jutussa, että hän jätti koko alan nähtyään toimistossa niin paljon väärinkäytöksiä ja haukkumista.

”Jokainen päivä oli uuvuttava ja hirveä”, Nelson sanoo.

”Ei ainoastaan tapa, jolla hän käytti minua hyväkseen, mutta myös muiden hänen alistamiensa ihmisten näkeminen päivittäin. 14-tuntisten työpäivien tekeminen samojen ihmisten kanssa, jotka kärsivät samasta kohtelusta, muodostui siteeksi näiden ihmisten välille.”

Scott Rudin Productionsin toimistossa on työskennellyt tyypillisesti vastavalmistuneita, pääosin alle 25-vuotiaita ihmisiä.

Yksi henkilökunnan jäsen kertoo, että Rudin yritti myös tarkoituksella tuhota nuorten ihmisten uria valehtelemalla.

Scott Rudin­

Vuonna 2021, kun Rudin oli juuri saanut EGOT-statuksen – hänestä tuli yksi niistä 16 elävästä tai kuolleesta ihmisestä, jotka ovat eläessään voittaneet sekä Emmy, Grammy, Oscar että Tony -palkinnot – hän raivostui yhdelle naispuoliselle työntekijälleen, joka lähti työskentelemään Harvey Weinsteinin yhtiöön.

Rudin kirjoitti Weinsteinille ja syytti työntekijää varastamisesta. Weinstein ei kuitenkaan vastannut, eikä naisen ura tuhoutunut.

Rudinin raivo ei kohdistunut ainoastaan hänen työntekijöihinsä. Hän otti yhteen muun muassa ohjaaja Sam Mendesin kanssa. Hän myös veti mainoksen pois The New York Timesista ojentaakseen lehden teatterikriitikkoa.

Julkisuuteen vuotaneissa sähköposteissaan Rudin kutsui Angelina Jolieta ”lahjattomaksi, hemmotelluksi kakaraksi” ja laukoi rasistisia vitsejä presidentti Barack Obamasta.

Hollywood Reporterin julkaisemien paljastusten jälkeen musikaalitähti Karen Olivo ilmoitti jättävänsä roolinsa Broadwayn Moulin Rouge -tuotannossa protestiksi Rudinin käytökselle.

”Paremman työkulttuurin rakentaminen alalle on minulle tärkeämpää kuin rahan saaminen omiin taskuihini”, Olivo perusteli päätöstään BBC:lle.

Hän sanoi tulevansa julkisuuteen vastauksena täydelliselle hiljaisuudelle, joka tuottajaa on alalla ympäröinyt.

Lopulta viime viikonloppuna Rudin ilmoitti jättäytyvänsä pois Broadwayltä ja samalla elokuva- ja Netflix-tuotannoista lukuisten syytösten vuoksi.

Rudin on työskennellyt muun muassa tänä vuonna ensi-iltansa saavien Netflix-tuotantojen The Woman in the Window ja The Humans parissa.

Rudin sanoi Varietyn mukaan ottavansa aikaa ”henkilökohtaisten asioiden selvittämiseen. Niihin, joihin olisi pitänyt puuttua jo kauan sitten”.

Rudin sanoi katuvansa käytöstään.

”Olen hyvin pahoillani kivusta, jota käyttäytymiseni on aiheuttanut yksilöille sekä suoraan että epäsuorasti. Otan tämän velvollisuutena kasvaa ja kehittyä ihmisenä.”