Museoissa ja taidekeskuksissa odotetaan toiveikkaina rajoitusten hellittämistä entisestään, jotta suuremmat kävijämäärät ja oheistapahtumat olisivat mahdollisia.

Mahdollisuus museovierailuihin avautuu pian, ja pitkän pandemiasta johtuneen tauon jälkeen kiinnostusta riittää. Esimerkiksi Serlachius-museon Banksy-näyttely on nykyrajoituksilla varattu jo täyteen, ja Ateneumissa lippuja on myyty kahdessa päivässä kesän jokaiselle päivälle.

Hallituksen keskiviikkoisen tiedotustilaisuuden mukaan museot voivat aueta toukokuussa. Kesäkuussa voidaan luultavasti luopua myös kahden metrin turvaväleistä ulkona.

Museoissa ja kesänäyttelyissä odotetaan toiveikkaina tilanteen kehittymistä: Kävijäkapasiteettia aiotaan kasvattaa niin pian kuin mahdollista. Lisäksi oheistapahtumien järjestämisen toivotaan onnistuvan esimerkiksi Taidekeskus Salmelassa sekä Nastolan kesänäyttelyssä.

Ateneumin odotettu Ilja Repin -näyttely avautuu ensi tiistaina 27. huhtikuuta. Kahdessa päivässä lippuja on myyty hieman alle 9 000, kertoo Ateneumin viestintäpäällikkö Johanna Eiramo.

”Myynti on lähtenyt käyntiin hyvin: Kesän jokaiselle päivälle on myyty lippuja, ja ihmiset ovat ilahduttavasti ostaneet lippuja myös heinä- ja elokuulle.”

Näyttelyn ensimmäinen aukioloviikko on jo loppuunmyyty, ja toisellekin on saatavilla enää hajapaikkoja. Museossa toivotaan, että kävijämäärää päästään pian kasvattamaan.

”Kapasiteetit ovat vielä todella pieniä: kuusi henkilöä yhdessä salissa”, Eiramo sanoo.

Ateneumin Repin-näyttelyä viimeisteltiin maaliskuun lopulla. Työntekijän takana teos Volgan lautturit.­

Eiramon mukaan kävijöille saadaan lisäaikoja nopeasti, kunhan viranomaisten ohjeistukset päivittyvät. Hän pitää mahdollisena, että kapasiteettia voisi kasvattaa jo näyttelyn toisen viikon aikana, jos tilanne sen sallii.

Ateneumin lipunmyynnin uskotaan pysyvän vilkkaana koko kesän.

”Kesä- ja heinäkuussa yleensä hiljenee, mutta nyt viiden kuukauden tauon jälkeen kysyntää voi riittää eri tavalla”, Eiramo arvioi.

Repin-näyttelyn kesto kutistui rajoitusten vuoksi kuukaudella. Eiramo uskoo kuitenkin, että kaikki halukkaat ehtivät nähdä näyttelyn kesän aikana. Loppupäivämäärää 29. elokuuta ei voida muuttaa, sillä Ateneumin jälkeen näyttely siirtyy Pariisiin.

”Elokuussa on harkinnassa se, että voisiko aukioloaikoja laajentaa. Se riippuu kuitenkin siitä, mikä koronatilanne on loppukesästä.”

Helsingissä avautuvat lähiviikkoina myös esimerkiksi Sinebrychoffin taidemuseo sekä Designmuseo, joihin päästetään yleisöä koronaturvallisesti 4. toukokuuta alkaen.

Sinebrychoffin taidemuseossa esillä on Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa -näyttely, joka esittelee keräilijöiden 1400-luvulta 1800-luvulle ajoittuvia teoksia.

Designmuseossa taas avautuu uusi Iittala – Kaleidoscope: Luonnosta kulttuuriin -näyttely designbrändin 140-vuotisesta historiasta. Ennakkoon verkossa ostettavat pääsyliput tulevat myyntiin 27. huhtikuuta.

Love Is In the Air vuodelta 2003 on Banksyn tunnetuimpia teoksia.­

Toukokuun puolivälissä Mäntän Gösta-museossa avautuvan Banksy-näyttelyn vierailuajat ovat tällä hetkellä loppuunvarattuja. Serlachius-museoiden kehitysjohtaja Päivi Viherkoski uskoo kuitenkin, että kaikki näyttelystä kiinnostuneet mahtuvat kesällä museoon.

”Verkkovarausjärjestelmäämme lävähtää hurja määrä lippuja myyntiin, jos rajoitusmääräykset väljenevät, kuten nyt näyttäisi”, Viherkoski sanoi hallituksen keskiviikkoisen tiedotustilaisuuden jälkeen.

”Kannattaa seurata verkkosivuiltamme lipunmyyntijärjestelmää. Se on tähän asti sallinut hyvin niukan määrän paikkoja, mutta tilanne muuttuu toukokuun aikana.”

Pirkanmaalla sijaitsevan Serlachius-museon Banksy. A Visual Protest -näyttelyyn on toistaiseksi myyty tunniksi kerrallaan kymmenen lippua.

Se on todella pieni määrä museon tiloihin nähden.

”Iso salimme on 600 neliön kokoinen, joten sinne mahtuu kahden metrin turvaväleilläkin 150 ihmistä kerrallaan”, Viherkoski kertoo.

Serlachius-museo Göstassa Mäntässä odotetaan, että sisäänpääsyä voidaan kasvattaa kymmenestä hengestä suurempaan. Kuva elokuulta 2018.­

Itse asiassa Mäntässä on koko ajan salaa uskottu, että kesästä tulee viime vuoden kaltainen. Silloin Serlachius-museoissa pystyttiin hyvin huolehtimaan kävijöiden terveysturvallisuudesta.

”Meillä on kovat suunnitelmat, että voimme ohjata isoja kävijämääriä turvallisesti sisään. Museomme sisääntulo on turvallinen, ja meillä on monia tiloja ja eri näyttelyitä, joihin asiakaspalveluhenkilömme voivat vieraita vinkata, jos Banksyyn ei juuri sillä hetkellä mahdu.”

Banksy. A Visual Protest -näyttely aukeaa toukokuun puolivälissä ja on avoinna lokakuun 10. päivään asti. Aiemmin Milanossa ja Roomassa nähty kokonaisuus sisältää yli sata eri kokoelmista lainattua teosta, eikä salaperäisen Banksyn tuotantoa ole koskaan aiemmin Suomessa esitelty yhtä laajasti.

Rajoitusten purkamisesta iloitsee myös Mäntyharjussa sijaitsevan Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.

”Ihania uutisia. Parasta, mitä on kuultu vuoden 2020 alun jälkeen”, Hoikkala kommentoi hallituksen rajoitustoimien purkua koskevia suunnitelmia.

Kesäkuun toisena lauantaina Salmelan puistossa kajahtaa kauden avajaiskonsertti basso Jaakko Ryhäsen ja sopraano Hannakaisa Nyrösen johdolla.

Taidekeskus Salmelassa lääniä riittää, sillä 2,5 hehtaarin alueella on viisi rakennusta, jotka on omistettu näyttelytoiminnalle. Lisäksi alueella on puistonäyttämö, jonka katsomoon mahtuu 1 300 ihmistä.

Taidekeskus Salmelan kesänäyttelyn avajaiset vuonna 2019.­

”Tarvittaessa katsomo on mahdollista jakaa vaikka viiteen lohkoon”, Hoikkala kertoo. Kesän konserteissa tullaan kuulemaan muun muassa J. Karjalaista, Mambaa, Waltteri Torikkaa ja Maria Ylipäätä.

”Tähän asti olemme suunnitelleet varman päälle ja avanneet kuhunkin konserttiin 500 lippua, mutta tokihan vaikkapa J. Karjalainen myy mennen tullen tuhat lippua, jos koronarajoitukset sallivat suuremman katsojamäärän.”

Salmelan lipunmyynnissä paikkamäärää tullaan luultavasti kasvattamaan hallituksen tilannekatsausten tahtiin, eli noin kahden viikon välein toukokuussa.

Hoikkala ei ole huolissaan taiteen ystävien turvallisuudesta, sillä jo viime kesänä nähtiin, että yleisö kiertelee alueella luonnostaan monessa paikassa eikä ruuhkia juurikaan synny. Viiden näyttelytilan yhteenlaskettu pinta-ala on 1 300 neliötä, ja yhdessä rakennuksessa voi kerrallaan oleskella turvallisesti noin 50 henkilöä. Moni kävijä viettää aikaa myös Salmelan veistospuistossa ulkona.

”Vuoden kestäneen koronaepidemian jälkeen ihmiset osaavat jo käyttäytyä tosi järkevästi”, Hoikkala kertoo.

Tamperelainen Sari Pöntinen vierailiTaidekeskus Salmelassa Mäntyharjulla 25. kesäkuuta 2020.­

Tänä kesänä Salmelassa nähdään muun muassa Reidar Särestöniemen, Marika Mäkelän, Rafael Wardin ja Inari Krohnin töitä.

Hieman toiminnanjohtajaa jännittää, uskaltavatko ihmiset lähteä liikkeelle ja suunnata kesänäyttelyihin, joten hän painottaa, että kaikessa mennään turvallisuus edellä.

”Tärkeintä on, ettei koronatartuntoja tule. Kukaan ei halua ottaa mitään turhia riskejä. Meillä on kulkusuunnan osoittavat nuolet lattiassa ja tarkat ohjeet seinillä. Kun meidän tilat, hyvä tautitilanne ja rokotukset laitetaan yhteen, toivon ja uskon, että vapaa liikkuminen olisi kesällä mahdollista.”

Samaa toivotaan myös Nastolassa, jossa kesänäyttely järjestetään tänä vuonna kuudetta kertaa ja suurempana kuin koskaan.

Vanha kunnantalo Nastolassa täyttyy kesällä ympäristöaiheisesta taiteesta. Kuva vuodelta 2019.­

”Joka tapauksessa näyttely avautuu, ja turvallisuus huomioidaan kuten viime vuonnakin”, sanoo Luontoretki-kesänäyttelyn viestintävastaava Kirsi Tonttila.

Kesäkuun 13. päivä Nastolan kunnantaloon ja sen ympäristöön avautuva näyttely on tänä vuonna ympäristö- ja luontoteemainen. Maalauksia, installaatioita, valokuvia ja veistoksia nähdään yhteensä 34 eri taiteilijalta.

Joukossa on sekä tunnettuja nimiä että nousevia tekijöitä. Esillä ovat esimerkiksi Erno Enkenberg, Iiu Susiraja, Veera Kulju, Anni Kinnunen, Joel Karppinen, ja Svante Gullichsen. Lisäksi mukana on Lahden ammattikorkeakoulu Labin kuvataideopiskelijoita.

Yksi Nastolan Luontoretki-näyttelyn taiteilijoista on Svante Gullichsen. Kuvassa teos All the Walls I have built vuodelta 2017.­

Tonttila toivoo, että rajoitukset helpottavat vielä, jotta myös näyttelyyn liittyvät tapahtumat pystytään järjestämään.

”Meillä on suunniteltuna paljon oheisohjelmaa, joka liittyy ympäristöteemaan, esimerkiksi paneelikeskusteluja ja elävää musiikkia. Niiden tilanne on vielä pikkaisen auki. Vakaa usko on kuitenkin, että ainakin elokuun tapahtumat voisivat todennäköisesti toteutua.”