B. A. Parisin trillerissä nainen on vangittu omaan kotiinsa.

B. A. Paris on oikealta nimeltään Bernadette MacDougall.­

Romaani

B. A. Paris: Suljettujen ovien takana (Behind Closed Doors). Suom. Marja Luoma. Gummerus. 272 s.

Kun jokin ulkomailla menestynyt romaani rantautuu tänne Suomen­lahden perukoille, se usein osoittautuu odotuksia laimeammaksi tapaukseksi. Niin myös B. A. Parisin viiden vuoden takainen esikoistrilleri ja läpimurtoteos Suljettujen ovien takana.

B. A. Parisin nimellä kirjoittava britti Bernadette MacDougall (s. 1958) on julkaissut viisi omaa trilleriä ja yhden yhteisteoksen muutaman muun naispuolisen britti­trilleristin kanssa. Vuonna 2016 ilmestynyt psykologinen trilleri Suljettujen ovien takana avasi entiselle rahoitusalan ammattilaiselle ja kieltenopettajalle tien jännityskirjallisuuden huipulle.

Ihmettelen hiukan, miksi.

Ei se suoranaisesti huonosti kirjoitettu ole, mutta kokonaisuutena siitä tulee mieleen naiskatsojille suunnatun tv-trillerin käsikirjoituksesta muokattu romaani. Eli se ei ihmeemmin vaikuta, ei henkilöhahmoiltaan tai tarinaltaan, jotka vaikuttavat moneen kertaan niitetyltä sadolta.

Rikas ja menestyvä asianajaja Jack Angel vie jalat alta Harrodsin tavaratalon hedelmähankinnoista vastaavalta Grace Harringtonilta pääasiassa siksi, että osoittaa huomiota Gracen Down-siskolle Millielle, joka on Gracelle kaikki kaikessa. Ja onhan Jack lisäksi toki ylettömän komea mies.

Liiankin hyväuskoinen Grace luulee löytäneensä elämänsä miehen, mutta kun pariskunta avioituu, Jack pudottaa mukavan miehen naamionsa ja totuus rysähtää Gracen niskaan heti häämatkan alussa.

Ironista kyllä, perheväkivallasta kärsiviä naisia oikeudessa puolustava Jack on lähes karikatyyrimäinen psykopaattinen sadisti, joka käytännössä vangitsee vaimonsa ostamaansa hulppeaan taloon Sussexissa ja suunnittelee kaameita puolustuskyvytöntä Millietä kohtaan. Mies kun saa hupia vain nähdessään uhriensa pelkäävän.

Tarina keskittyy siihen, kuinka Grace yrittää luovia tietään ja miettiä pakoa miehensä oikkujen lomassa päätymättä tämän vihan kohteeksi. Onneksi Paris saa kehitettyä tarinaansa tehokasta ja piinallista klaustrofobista tunnelmaa, jolla onnistuu peittämään käyttämänsä asetelman kuluneisuutta. Tosin psykopaatin ja hänen uhrinsa ahdistava kissa ja hiiri -peli käy nopeasti itseään toistavaksi.

Romaanin tapahtumat on sijoitettu enimmäkseen Lontooseen ja Sussexiin, mutta silti sen välittämä vaikutelma on enemmän amerikkalainen kuin eurooppalainen. Ehkä tässä on ajateltu amerikkalaisyleisön tavoittamista, mikä näyttääkin myyntilukujen valossa onnistuneen.

On kestänyt viitisen vuotta saada Parisin esikoistrilleri suomeksi. Tulee mieleen, että siinä ajassa on ilmestynyt paljon parempiakin dekkareita, joita ei ole käännetty. Suljettujen ovien takana on hivenen keskinkertaista parempaa pulp fictionia, eikä sen enempää.