40-vuotias Tanssiteatteri Hurjaruuth päivitti Arvaa mitä? Arvaa mitä! -klassikkoteoksensa.

Arvaa mitä? Arvaa mitä! Suunnittelu ja esittäminen Selma Kauppinen, Pie Kär, Laura Palanne, Marika Peura, koreografia Selma Kauppinen, Pie Kär, Marika Peura, äänisuunnittelu Laura Palanne, lyhytelokuvat Joonas Vohlakari, dramaturginen neuvonantaja Hanna-Kaisa Tiainen, valosuunnittelu Riku Virtanen, lavastus työryhmä ja Petri Mäkelä, pukusuunnittelu työryhmä ja Pauliina Sutinen, laulujen tekstit Laura Palanne Rauha S. Virtasen alkuperäistekstin pohjalta.

Tanssiteatteri Hurjaruuth on nykyään suuremmalle yleisölle tuttu ennen kaikkea Talvisirkuksistaan. Ne ovat onnistuneet ujuttamaan aivan oman, haastavamman ja assosioivamman tyylin suurelle yleisölle. Hurjaruuthin toiminnasta Talvisirkukset muodostavat kuitenkin vain yhden osan.

Pölyt pois klassikoista! -sarjassa teatteri on hakenut uusia näkökulmia tuttuihin teoksiin, viimeksi Poika ja varis -maalaukseen. Mutta 40 vuotisjuhlaansa viettävän tanssiteatterin ohjelmistosta löytyy jo omia klassikkoja.

Miten 80-luvulla tehty lastenklassikko toimii tänä päivänä? Miten omana aikanaan raikkaalta ja uudelta tuntunut ilmaisu vaikuttaa tänään?

Näihin kysymyksiin Tanssi­teatteri Hurjaruuth hakee vastausta sukeltamalla lähes 40 vuoden takaisen Arvaa mitä? Arvaa mitä! -teoksen maailmaan tämän päivän liikemateriaalilla, kerronnalla, musiikilla ja visuaalisuudella.

Oman lisänsä teokseen tekee tietysti myös se, että se esitetään Zoomissa. Omalla tavallaan Zoomkin on toki päivitystä nykypäivään. Alkuperäinen Arvaa mitä? Arvaa mitä! sai huiman suosion, myös maailmalla se ilahdutti uudistavalla ilmaisullaan. Arja Petterssonin koreografia ja Heikki Valpolan musiikki sekä lapsiyleisön ottaminen mukaan tekemiseen venyttivät lastenteatterin rajoja.

Nykypäivänä lasten ottaminen mukaan esitykseen alkaa olla pikemmin sääntö kuin poikkeus. Hurjaruuthin kyky välttää kaikenlainen helppous ja pyrkiä ilmaisuun, joka on tiiviimpää ja vaatii omaa tulkintaa tavanomaista enemmän, on kuitenkin edelleen voimissaan, vaikka aika on eri ja tekijäjoukko aivan uutta sukupolvea.

Suomi on monimuotoisemman näköinen kuin vuonna 1988 ja maailman kaikki musiikki on eri tavalla saatavilla. Hiphopin, salsan, reaggaetonin ja nykytanssin yhdistelmässä moninaistuminen kuuluu. Liikkeet ovat silti hallittuja ja ne esitellään yleisölle rauhallisesti.

Rytmi ei uuvuta vaan herättelee ja kuulostelee.

Selma Kauppinen, Pie Kär ja Marika Peura esiintyvät Avaruusradion yhdellä kanavalla, toisella kanavalla on puolestaan muusikko Laura Palanne.

Arvaa mitä? Arvaa mitä! on oikeastaan johdatus tanssiteoksen syntyyn. Liikearvoituksilla haetaan yhteistä sanastoa, omien pelkojen ja toiveiden puhumisella hälvennetään luovuuden esteitä, erilaisten liikesarjojen yhdistelyllä näytetään, miten koreografia syntyy ja lopuksi tutustutaan siihen, miten liikkeellä ja musiikilla voi ilmaista asioita.

Missään vaiheessa tunteita tai toiveita ei kuviteta vaan tanssijat löytävät aina jonkin oman koreografian. Katutanssista ja ryhmäakrobatiasta otetut liikkeet ovat musiikkivideoista tuttuja, mutta Arvaa mitä? Arvaa mitä! osaa tihentää tunnelmaa ja luoda aivan uusia assosiaatiota. Esiintyjät eivät mene helpoimman kautta vaan improvisoidutkin kohdat vaativat hoksottimia esiintyjiltä ja yleisöltä.

Esitys koskettelee arkoja ja surullisiakin aiheita, ja esiintyjien tunteet vaikuttavat aidoilta eivätkä lapsiyleisölle esitetyltä. Rakkaus tuntuu lapsesta ihan samalta kuin aikuisestakin. Musiikki­dramaturgiassa uskalletaan käyttää hittejä, joista uhkuu tunnetta ja tanssin paloa.

Vuonna 2021 raikasta on se, että kaikki ne elementit, jotka ovat nykypäivän lapsille kovin tuttuja, saadaan näyttämään vähän oudommilta. Hurjaruuth ikään kuin salakuljettaa taidetta TikTokin ja nopeiden videoiden kanssa kasvaville lapsille eikä pyrki kilpailemaan niiden kanssa.

Se tietää, että kolmivuotiaskin katsoja kykenee pitkäjänteiseen tekemiseen ja nauttii arvoituksista, huumorista ja pienestä vastuksesta. Teos on täysiveristä taidetta monine sävyineen ja arvoituksineen.