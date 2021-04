Päivän tv-elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Lapseni on minun ★★

(Suomi 1940) Jorma Nortimon draamassa lapsettomuudesta kärsivän vaimon (Kaisu Leppänen) uskollisuutta koetellaan. (K7)

TV1 klo 13.20

Nälkäpeli – Matkijanärhi 1/2 ★★★

(USA 2014) Katniss (Jennifer Lawrence) lietsoo kapinaa. Nuortenelokuvien sarjan kolmannen osan on ohjannut Francis Lawrence. Hyvien sivuosanäyttelijöiden joukkoon liittyy Julianne Moore. (K12)

Hero klo 19.00

Merijalkaväen mies ★★★

(USA 2005) Solttu (Jake Gyllenhaal) palvelee merijalkaväessä Persianlahden sodan aikana. Sam Mendesin tositapahtumiin perustuvan sotaelokuvan kriittinen asenne vetoaa. (K16)

Kutonen klo 21.00

Fifty Shades of Grey ★★

(USA 2015) Opiskelija Anastasia Steele (Dakota Johnson) aloittaa SM-suhteen nuoren ökypampun Christian Greyn (Jamie Dornan) kanssa. Sam Taylor-Johnson avasi E. L. Jamesin eroottisiin romaaneihin perustuvan trilogian. Sarjaa on syystäkin kritisoitu siitä, että se normalisoi väkivaltaiseen seksiin painostamisen. Sarja on nyt ajankohtainen, kun Yhdysvalloissa on alettu näyttelijä Armie Hammerin tapauksen vuoksi keskustella suostumuksesta SM-seksissä. (K16)

TV5 klo 21.00

Taru sormusten herrasta – Kaksi tornia ★★★★

(Uusi-Seelanti 2002) Frodo-hobitti (Elijah Wood) jatkaa seurueineen matkaa tuhoamaan sormusta. Peter Jacksonin fantasiaelokuvien trilogian toinen osa seuraa yhtä tarkasti J. R. R. Tolkienin alkuperäisteosta kuin ykkönenkin. (K12)

Sub klo 21.00

Chicago ★★★

(USA 2002) Eletään jazz-aikaa Chicagossa. Murhasta vankilaan joutuneet naiset (Renée Zellweger ja Catherine Zeta-Jones) yrittävät kumota tuomionsa. Rob Marshall filmatisoi esikoisohjauksenaan Bob Fossen musikaalin, joka sai ensi-iltansa vuonna 1975. Elokuvan suurin ansio on Martin Walshin oivaltava leikkaus. Musikaalinumerot sen sijaan ovat kliinisiä. John C. Reilly tekee mieleenpainuvan roolin petettynä aviomiehenä. (K12)

Teema & Fem klo 21.00

Himoshoppaajan salaiset unelmat ★★★★

(USA 2009) Ostosholisti Rebecca Bloomwood (Isla Fisher) ihastuu pomoonsa Luke Brandoniin (Hugh Dancy). P. J. Hogan osoittautui juuri oikeaksi ohjaajaksi muokkaamaan Sophie Kinsellan chick lit -romaanisarjan kaksi ensimmäistä kirjaa romanttiseksi komediaksi.

Hero klo 21.25

Ant-Man ★★★

(USA 2015) Konnasta (Paul Rudd) kuoriutuu supersankari Muurahaismies. Peyton Reedin Marvel-sarjakuvafilmatisointien sarjan avaus tarkastelee maailmaa kiehtovasti hyönteisperspektiivistä. (K12)

Nelonen klo 22.05