Mike Bartlettin käsikirjoittamassa Life – Elämässä eksyneet -sarjassa tavataan joukko elämässään kompuroivia ihmisiä.

Brittikäsikirjoittaja Mike Bartlett on tullut viime vuosina hyvin tutuksi suomalaisille. Yle on esittänyt useita hänen luo­miaan sarjoja, kuten media-alan raadollisuutta kuvaava Press – Vallan vahtikoirat ja lapsensa menettävän isän tarinan kertova Trauma. Tunnetuin on tietysti Doctor Foster, jossa puolison uskottomuus suistaa tohtori Gemma Fosterin raiteiltaan.

Bartlettin keskeinen kiinnostuksen kohde on siis selvästi ihminen kriisin partaalla – ja sen pyörteissä. Taitekohta entisen ja uuden elämän välillä on esillä myös Bartlettin tuoreimmassa työssä, manchesterilaisen kerrostalon asukkaista kertovassa draamasarjassa Life – Elämässä eksyneet (2020).

Kerrostalo on tunnetusti kelpo ympäristö eri ihmiskohtaloita tutkailevalle sarjalle. Lifessa itse talo ei tosin nouse kovin merkittävään osaan, mutta sen kautta on luonteva tuoda näyttämölle sopivan kirjava joukko ihmisiä ongelmineen.

Katsotaanpa. Gail (Alison ­Steadman) ja Henry (Peter Davison) ovat iäkäs pariskunta, jonka uomiinsa asettunut yhteis­elo alkaa yllättäen kuohua yli. 70-vuotispäiviensä kynnyksellä Gail kirjaimellisesti törmää vanhaan tuttuunsa, ja kohtaaminen saa hänet kyseenalaistamaan valintojaan.

Opettajana työskentelevä David (Adrian Lester) on puolestaan tuuliajolla vaimonsa (Rachael Stirling) kuoleman jäljiltä. Surun murtama leski saa huo­miota nuorelta opiskelijalta (Saira Choudhry), mutta käy edelleen keskusteluja vaimovainaansa kanssa.

Nuorempaa väkeä edustavat raskaana oleva Hannah (Melissa Johns), hänen puolisonsa Liam (Joshua James) sekä Hannahin odottaman lapsen biologinen isä Andy (Calvin Demba).

Mukaan on livahtanut myös yksi ennestään tuttu henkilö: Victoria Hamiltonin esittämä Belle kuului Doctor Fosterin porukkaan, tuolloin Annana. Nyt eronneella ja uuden nimen ottaneella naisella on päällisin puolin kaikki kunnossa, mutta kodin suojissa häntä ahdistavat yksinäisyys ja kaappijuoppous. Pakkaa sekoittamaan ilmaantuu siskontyttö Maya (Erin Kellyman), jonka äiti kärsii mielenterveysongelmista.

Bartlettilla on tapana sorkkia epämukavia tunteita ja kysellä kiusallisia, niin on myös nyt. Salaisuuksien ja tukahdutettujen tunteiden hetteikössä päähenkilöt sitten rämpivät kykyjensä mukaan. Patojen murtumiseen johtavat juonikuviot eivät ole mielikuvituksellisimmasta päästä, mutta henkilöiden sisäisissä kamppailuissa Bartlettilla on jälleen ymmärrystä.

Ison joukon ongelmana on, etteivät kaikki keskeiset hahmot ole riittävän kiinnostavia: siinä missä Bellen kompurointi liikuttaa, nuorisokolmikon söpö hapuilu tympäisee.

Life – Elämässä eksyneet, TV1 klo 19.00 ja Areena