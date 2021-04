Muusikko Aki Hauru on ilmaissut mieltään viime helmikuusta lähtien viitenä päivänä viikossa.

Muusikkojen liitto palkitsee muusikko Aki Haurun laatuaan ensimmäisellä Nyrkki-palkinnolla. Kyseessä on uusi palkinto, joka myönnetään merkittävästä teosta muusikkoyhteisön ja koko musiikkialan hyväksi.

Ammattimuusikko Aki Hauru on ilmaissut mieltään muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön ja Säätytalon edustalla viitenä päivänä viikossa 15. helmikuuta 2021 alkaen.

Myös HS on seurannut Haurun mielenilmausta, joka on ollut muusikon mukaan hätähuuto kulttuurialan ammattilaisten puolesta, joiden toimeentulo on viime keväästä lähtien ollut uhattuna.

Muusikkojen liitto perustelee palkintoa tiedotteessa:

”Väsymättä hän on määrätietoisesti ja innovatiivisesti nostanut esiin alan menetykset ja vaatinut muusikoille asianmukaista kompensaatiota alan kautta aikain suurimmasta kriisistä selviämiseksi. Samalla Hauru on edistänyt muusikkouden yhteiskunnallista näkyvyyttä ja ymmärrystä.”

Ensimmäisellä Nyrkki-palkinnolla Muusikkojen liitto kiittää Aki Haurua merkittävästä teosta muusikkoyhteisön ja koko musiikkialan hyväksi.

Palkinnon on tehnyt kuvataiteilija Jani Leinonen, ja se on valettu muusikko Aki Haurun nyrkin mallin mukaiseksi.

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen ja Radio Helsingin sisältöjohtaja Maria Veitola ovat jakaneet palkinnon torstaina 22. huhtikuuta Helsingissä.