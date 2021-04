Main ContentPlaceholder

Kova rikollinen puhkesi kyyneliin taideteoksen äärellä, ja kohtaus sysäsi koko elämän muutokseen – Maalarin ja taidevarkaan ystävyydestä kertovasta dokumentista tuli kansainvälinen tapaus

Benjamin Reen The Painter and the Thiefiä on pidetty elokuvatapauksena. Norjalaisohjaajaa hämmästyttää itseäkin dokumentin yllättävä loppukohtaus.

Varas Karl-Bertil ja taiteilija Barbora ystävystyivät ja Barbora maalasi rikollisesta teoksen.­

Norjalainen dokumentaristi Benjamin Ree halusi tehdä dokumentin taideryöstöistä. Niistä on uutisoitu näyttävästi Norjassa, jossa Edvard Munchin maalauksia on varastettu useasti. Aihetta tutkiessaan hän törmäsi norjalaislehtien juttuihin maassa asuvan tsekkiläisen kuvataiteilijan Barbora Kysilkovan kahden maalauksen varkaudesta vuonna 2015. Dokumentaristia alkoi kiinnostaa, miksi ryöstäjät veivät galleriasta suhteellisen tuntemattoman taiteilijan teoksia. Realistiset maalaukset eivät varsinaisesti olleet mitään Huutoja.