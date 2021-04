Viikon näyttelysuosituksissa muun muassa Jaana Laakkosen kokoon karsittuja kankaita.

Jaana Laakkonen työskentelee maalin ja feministisen posthumanismin kanssa. Samalla hän kysyy, mitä on maalaus tai installaatio? Kattoon tai seinälle ripustetuista ja lattialla makaavista, maalatuista kankaista on leikattu irti paloja, jotka on harsittu taas kasaan tai liitetty yhteen hakaneuloilla. Kangassuikaleeseen kirjoitetut tekstit kiehtovat fragmentaarisuudellaan, kun osa sanoista ja sanomasta piiloutuu laskosten lomaan.

Jaana Laakkonen: Kuivia pisaroita lattiassa ja 25.4. saakka MAA-tilassa, maatilaprojectspace.fi

Kristiina Koskentola: Flesh and Metal. Light and Oil, 2020, video (stillkuva).­

Toisin tietämisen äärellä

Mikä jää ihmisen rationaalisuuden ulkopuolelle? Pia Lindman ja Kristiina Koskentola tutkivat toisin tietämistä ja aistinalista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Moniaistinen näyttelykokonaisuus sisältää muun muassa videoteoksia, erilaisia objekteja, šamanistista musiikkia, pohjoiskiinalaista ruokaa, performansseja ja työpajoja.

Pia Lindman & Kristiina Koskentola: Enfleshed – Elaborated 23.5. saakka Galleria Sinnessä, proartibus.fi

Magdalena Åberg: Within (Oculus 3), 2021, öljy poppelivanerille.­

Dialogi kehollisuudesta

Magdalena Åbergin ja Anna Tahkolan yhteisnäyttely tarkastelee ihmiskehoja niiden sisältä ja toistensa lomassa. Tahkolan herkät ja tarkat piirrokset vedessä tai sen äärellä oleilevista ihmisistä yhdistyvät herkullisella tavalla Åbergin vaikuttaviin maalauksiin, joissa katsotaan sisäelimiä läheltä ja joissa silmämunat kierivät maalauksen reunaa pitkin.

Magdalena Åberg & Anna Tahkola: among, within 20.6. saakka Kohta Taidehallissa, kohta.fi

Johanna Ilvessalo: Handle with care, 2020, metalli, lasi, tekstiili, veden liike.­

Vedestä ja valosta veistettyä

Vesi solisee ohuena verhona metallialtaaseen, ja sängyllä lepää lasinen, kahtia haljennut tyyny. Johanna Ilvessalon näyttely on harkittu kokonaisuus, jossa materiaalit saavat erityisiä merkityksiä ja tila muuttuu toiseksi valoa sekä varjoa hyödyntämällä. Unenomaisuus, muistot ja katoavaisuus ovat vahvasti läsnä.

Johanna Ilvessalo: Katkennut uni 25.4. saakka Sculptorissa, sculptors.fi