Stiina Saaristo tunnetaan jättikokoisista, rujoista piirroksista, jotka esittävät naisia ja lapsia. Nyt taiteilija vaihtoi veistoksiin, ja huumori on entistä synkempää.

Stiina Saariston veistoksessa Seitinohuet (2021) nainen on vähän väsähtänyt pussikaljalla. Anarkistipaitainen kuolema on kietaissut kätensä hänen harteilleen toverillisesti tai jopa lohduttavasti. Kuolema juo El Tiempo -viiniä, aikaa.

Nainen muistuttaa vähän Saaristoa, joskin näyttää häntä vanhemmalta. Se on tuttua Saariston aiemmista töistä. Hän on aina käyttänyt itseään mallina, mutta väline on vaihtunut.

Saaristo (s. 1976) tunnetaan lyijykynällä ja puuväreillä tehdyistä jättikokoisista, rujoista piirroksista. Niillä hän teki taiteellisen läpimurtonsa vuonna 2010 Amos Andersonin taidemuseon laajassa näyttelyssä Ein kleines Monster. Näyttelyarvostelussaan Timo Valjakka kuvasi silloin yksityiskohtaisten jättipiirrosten katselukokemusta surrealistiseksi.

Myös Galleria Heinon seinillä on muutama piirros, mutta enimmäkseen Kinderszenen-näyttelyssä on veistoksia. Ne ovat tutun groteskeja ja hassuja.

Myös musta huumori on tuttua, mutta mukaan ilmaantunut kuolema on uutta. Se näkyy klassisena viikatemiehenä joissakin töissä, mutta myös hahmojen hajoamisena, lihan läpi paistavina luina. Huumori on entistä synkempää.

”En ole enää nuori, ja toki vanheneminen tuo kuoleman mieleen. Ehkä teen näitä kuvia, ettei se olisi niin pelottava. Lääketieteen anatomiset kuvastot kiehtovat myös, liha luiden päällä, se mistä koostumme”, Saaristo miettii.

Stiina Saaristo: Always happy, 2019.­

Piirroksissaan Saaristo on yhdistänyt usein lasten leikit ja kuohuvat tunteet aikuiseen naiseen. Nykyisin hän on itsekin äiti ja pohtii yllättäen, olisiko lapsi vaikuttanut kuoleman ilmaantumiseen taiteessa.

”Sain lapsen aika vanhana. Syntymä on primitiivinen juttu ja kuolema on siinä läsnä. Ihmisen kehitys on aina kiehtonut minua, ja on ihan parasta seurata sitä läheltä omassa lapsessa. Mutta lapsessa näkee myös elämän haurauden, ja uusi sukupolvi tuo esiin elämän kiertokulun.”

”Primitiiviset tunteet eivät lähde mihinkään iän myötä, ja minulla omat lapsuuden pelot ovat tulleet vahvasti uudestaan esiin tytärtä katsoessa. En ole muutenkaan päässyt kovin kauas lapsuudestani. Jopa viisivuotias tyttäreni on sanonut, että olen lapsellinen.”

Saaristo kertoo esimerkiksi olevansa yhtä innostunut nukeista ja nukkekodista kuin lapsikin.

Usein veistosten päähenkilöt muistuttavat edelleen Saaristoa itseään kuten piirroksissa. Mutta hän huomauttaa, että balettimekkoinen Nuori naisoletettu (2021) näyttää enemmän tyttäreltä.

Saaristo sanoo saaneensa aina suuren osan inspiraatiostaan lapsuudestaan. Nyt sitä tarjoaa myös oma lapsi. Saaristo huomauttaa, että ihminen on sosiaalinen eläin jo pienestä pitäen ja häntä kiehtoo seurata lasten tapaa ilmaista tunteensa suoraan.

Näyttelyn piirustukset ovat vuosilta 2018–2019, ja veistokset syntyneet niiden jälkeen. Viime aikoina Saaristo sanoo keskittyneensä melkein pelkästään veistoksiin, mutta toivoo jatkavansa myös piirtämistä niin, että ne tukisivat toisiaan.

Hyppäys kaksiulotteisista piirroksista kolmiulotteisiin veistoksiin vaikuttaa isolta – varsinkin kun Saaristo on luonut uransa piirtämällä. Se sai alkunsa jo opiskeluaikoina Kuvataideakatemiassa, jossa hyväksyttiin hiilellä piirtäminen, mutta ei suosittu tarkkaa jälkeä lyijykynällä tai puuväreillä.

”Se oli vihaisen nuoren naisen vastaveto. Pidin hinkuttamisesta. Ison piirroksen tekeminen vie kuukausia. Mutta kun olin piirtänyt yli 15 vuotta, aloin turhautua ja etsiä jotain uutta. Päätin hankkia harrastuksen ja menin keramiikkapajaan. Rakastuin heti.”

On jännittävää, kuinka helposti Saariston tyylin tunnistaa uudesta välineestä huolimatta. Ei vain hahmoja ja huumoria, vaan yleisilmeen ja kerronnallisuuden, jotka ovat säilyneet. Saaristo näkee piirroksessa ja veistämisessä yhteisiä piirteitä.

”Monet kuvanveistonopettajat ovat sanoneet, että veistäjän pitää osata piirtää. Maalari tekee pinnan ja syvyyden väreillä, mutta veistämisessä ja piirtämisessä etsitään muotoa. Veistäessä olen huomannut, että muoto on ollut minulle olennainen piirtämisessäkin.”

Erojakin toki löytyy. Saariston veistokset ovat piirroksiin verrattuna pieniä, vaikka eivät mitään miniatyyrejä. Hän tekee ne savesta, joka poltetaan uunissa. Pieni uuni rajoittaa osaltaan kokoa. Savi pakottaa myös pelkistämään piirrosten ylenpalttista yksityiskohtaisuutta.

”Saven armoilla ei voi pyrkiä täydellisyyteen. Piirroksissa ei saa mitään ilmaiseksi, mutta uunin kuumuus saattaa vääntää veistoksen raajaa. Se on vapauttavaa. Käytän yhä enemmän mielikuvitustani, vaikka peili on aina mukana.”

Saaristo ei ole koskaan imarrellut itseään kuvissaan, pikemmin päinvastoin. Rypyt ja rosot voi nähdä naisen kuvaamistapojen haastamisena ja uudistamisena taiteessa. Saaristo ei osaa sanoa, ovatko ne muuttuneet yleisesti, koska ei seuraa taidetta kattavasti.

”Kun kävin koulua, kaikilla piti olla tietynlaiset Levikset. Nyt alan olla iässä, jossa nainen muuttuu näkymättömäksi. Ulkonäkö ei enää tunnu niin kiinnostavalta, ja se on myönteistä vanhenemisessa. Ulkonäköpaineista puhutaan edelleen, mutta ehkä nyt on vapaampaa. Toivottavasti.”

Alle viisikymppiseksi Saaristo puhuu aika paljon ikääntymisestä. Hänen töidensä hengessä se ei näy. Niissä eri ikäkaudet elävät rinnan satuelementtien seurassa. Saariston maailmassa sammakosta ei tule prinssiä, vaikka kuinka suutelisi.

Stiina Saaristo: Kinderszenen Galleria Heinossa (Erottajankatu 9) 16.5. saakka.