Aiemmin William Henry Fox Talbotin kuvakokoelmista on maksettu korkeintaan puoli miljoonaa euroa.

Maailman ensimmäisiin valokuvaajiin kuuluneen brittiläisen William Henry Fox Talbotin (1800–1877) noin 200 kuvan kokoelma on myyty ennätysmäisellä hinnalla, kertoo CNN. Summa nousi noin 2,3 miljoonaan euroon.

Kokoelmassa on kuvia laidasta laitaan ja ne näyttävät, millaista arki oli 1840-luvun Britanniassa. Kuvia löytyy niin sisä- kuin ulkotiloistakin. Ne näyttävät, millaista oli aikakauden arkkitehtuuri, ja esiteltyä tulee myös kasvikuntaa.

Lisäksi Talbot kuvasi perheenjäseniään testaillessaan kehittelemäänsä uutta kuvausteknologiaa.

Teehetki vuonna 1843.­

Myyty kokoelma koostuu 70 yksittäisestä kuvasta sekä kolmesta albumista.

Kokoelmaan kuuluu julkaisu nimeltä Sun Pictures in Scotland, johon Talbot ikuisti Skotlannin-matkojaan. Sen lisäksi kauppaan kuului osia kokoelmasta The Pencil of Nature (1844–1846).

Kyseessä on ensimmäinen valokuvilla kuvitettu kirja. Se julkaistiin kuudessa osassa vuosina 1844–1846. Kuviin on dokumentoitu valokuvauksen alkuaikoja.

Hungerfordin riippusilta kuvattuna noin vuoden 1845 paikkeilla.­

Kokoelman arvoa nostattivat kuvien hyvä kunto ja korkea ikä. Lisäksi vaikutusta oli kuvien monipuolisuudella sekä sillä, että se sisälsi kokonaisia kokoelmia eikä pelkästään yksittäisiä kuvia.

Vuosien saatossa tällaisten vanhojen kuvien löytäminen on käynyt yhä vaikeammaksi, sillä kuvat ovat nykyään pääasiassa joko yksityisten keräilijöiden tai instituutioiden kokoelmissa.

Sothebyn valokuvausosaston johtaja Emily Bierman toteaa CNN:lle, että kokonaisen kokoelman tai arkiston löytäminen on jotain sellaista, mistä ei voinut etukäteen edes unelmoida.

Sotheby on taidehuutokauppaa harjoittava yhtiö, joka vastasi Talbotin kokoelman myynnistä. Etukäteen yhtiö oli arvioinut, että kokoelman myyntihinta olisi korkeintaan noin puoli miljoonaa euroa. Tämän vuoksi yhtiö yllättyi, että loppuhinta kohosi 2,3 miljoonaan euroon.

Yhtiö ei ole paljastanut kokoelman ostajaa.

Voit nähdä muita nyt myytyjä kuvia täällä.

Maisemakuva Pohjois-Englannissa sijaitsevasta Yorkista vuodelta 1845. Kuva ei välttämättä kuulu kaupattujen kuvien joukkoon.­

Talbotin kokoelmia ei ole myyty aiemmin yhtä kalliilla hinnalla. Suurin summa, mitä hänen töistään on ennen tarjottu, oli runsaat 300 000 euroa.

Summa maksettiin huomattavasti pienemmästä The Pencil of Nature -kokoelmasta, joka sisältyi osittain nyt myytyyn kokoelmaan.

Talbot oli brittiläinen moniosaaja. Hän syntyi vuonna 1800 Melbury Sampfordissa, joka sijaitsee lähellä Britannian etelärannikkoa. Talbot oli kemisti, kielitieteilijä ja arkeologi sen lisäksi, että hän oli yksi valokuvauksen pioneereista.

Talbot tuli tunnetuksi varhaisen valokuvausmenetelmän, kalotypian, kehittelemisestä.

Hän kehitteli 1830-luvulla tekniikan, jossa paperiarkki päällystettiin hopeakloridilla. Arkki altistettiin valolle camera obscurassa. Tämän avulla saatiin aikaiseksi negatiivi, jonka avulla pystyttiin tekemään useita kuvia.

Tekniikka oli merkittävä askel valokuvauksen kehittämisessä juuri sen vuoksi, että sen avulla oli mahdollista tehdä useampia kuvia.

Talbot sai vuonna 1842 Britannian tiedeakatemia Royal Societylta mitalin kalotypian kehittelytyöstään.

Valokuvauksen pioneeri William Henry Fox Talbot.­

Talbot ikuisti vuonna 1845 kamerallaan joukon brittejä, jotka tekivät töitä maatilalla. Alkuperäinen kuva on otettu varhaisen valokuvausmenetelmän, kalotypian, avulla. Kuva ei välttämättä kuulu kaupattujen kuvien joukkoon.­