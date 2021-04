Joose Keskitalo asui lapsuutensa Englannissa, ja siksi englannista tuli hänen vahvin kielensä. Nyt hän vaihtoi laulukielensä englantiin.

Harva muistaa ensimmäisen kerran, kun vanhemmat jättivät päivähoitoon. Kolme- tai neljävuotiaalle Joose Keskitalolle kokemus oli kuitenkin erityisen ikimuistoinen, sillä hänelle se tapahtui, kun perhe muutti Lontooseen ja hänet pantiin ”nurseryyn”.

”Tädit lohduttivat minua. En ymmärtänyt sanoja, mutta viesti oli silti selvä.”

Keskitalon vanhemmat olivat lähetystyöntekijöitä. Perhe asui Englannissa yhteensä seitsemän vuotta. Keskitalo kertoo, että englannista tuli hänen vahvin kielensä

”Mutta muutamia sanoja en pystynyt vaihtamaan. En voinut sanoa mum, vaikka tuntui kiusalliselta käyttää äitiä keskellä englanninkielisiä lauseita. Turhaan ei puhuta äidinkielestä.”

Vielä lukiossa Keskitalo puhui suomea sen verran erikoisesti, että toisinaan häntä arveltiin ulkomaalaiseksi.

”En osannut suomea ihan luontevasti ja jouduin miettimään sanoja ja sanontoja. Se oli iso syy alkaa kirjoittaa lauluja.”

Keskitalo (s. 1982) julkaisi esikoislevynsä Luoja auta vuonna 2004 ja nousi nopeasti suomalaisen folkin arvostetuimpien tekijöiden joukkoon.

Kulmikkaan, kansanmusiikista ja virsistä ammentavan musiikin ohella hänet tunnetaan omalaatuisista sanoituksista. Laulut kertovat muun muassa maailmanlopusta, kuolemasta ja raamatullisista aiheista, mutta myös vapaudesta ja pontikasta.

”Amerikkalaisen populaarimusiikin afrikkalaiset juuret muistetaan mainita aina, mutta se on syntynyt kahdesta lähteestä. Myös eurooppalainen balladiperinne on osa sitä”, sanoo Joose Keskitalo.­

Nyt Keskitalo julkaisee levyn New Songs for Old Motifs, jolla on ensimmäistä kertaa hänen englanniksi kirjoittamiaan lauluja. Vuonna 2019 H.C. Slimin nimellä julkaisemalleen Sings-levylle Keskitalo jo tosin käänsi vanhoja kappaleitaan englanniksi.

New Songs for Old Motifs alkoi syntyä, kun Keskitalo kuunteli Child Balladsiin perustuvaa musiikkia. Se on Francis James Childin 1800-luvulla keräämä kokoelma, jolla on 305 lähinnä englantilaista ja skottilaista perinnelaulua.

Laulut ovat enimmäkseen peräisin 1300–1700-luvuilta. Keskitalo vertaa Childia Lönnrotiin ja kirjaa Kantelettareen.

”Minua kiinnosti laulujen kerronta, toisto ja selittämisen juhlava tarkkuus. Samaan aikaan luin Shakespearen näytelmiä. Tein kappaleen Kuningas Juhana -näytelmän pohjalta ja käytin siinä vanhahtavaa kieltä. Levyn kappaleet ovat kuin Childin kokoelmasta jääneitä. Siihen nimi viittaa.”

Keskitalo kuulostaa todella perehtyneen aihepiiriin. Hän kertoo, että parhaiten balladiperinne on säilynyt Yhdysvalloissa. Iso osa Appalakkien vuoriston banjomusiikista perustuu siihen. Se on vaikuttanut myös bluesiin.

”Amerikkalaisen populaarimusiikin afrikkalaiset juuret muistetaan mainita aina, mutta se on syntynyt kahdesta lähteestä. Myös eurooppalainen balladiperinne on osa sitä. Eikä se ole vain englantilaista, vaikka sitä on kirjattu muistiin sieltä.”

Balladiperinne tunnetaan vain niin kauas kuin sitä on kirjoitettu muistiin. Sitten ne katoavat historian hämärään. Balladit ja niiden tarinat ovat vaeltaneet ympäri Eurooppaa.

Keskitalo nostaa esimerkiksi Kantelettaren Lunastettava neito -runon. Siitä on Childin kokoelmassa ainakin pari versiota. Led Zeppelinin biisi Gallows Pole perustuu Childin balladiin numero 95.

”Sen arvellaan olevan peräisin Karjalasta, koska sieltä teemaa on kerätty eniten. Eipä tainnut Led Zeppelin arvata levyttäneensä suomalaisen kansanlaulun.”

Childin kokoamat balladit ovat vanhimpia kirjallisia lähteitä, joilla on yhteys nykyiseen populaarimusiikkiin. Keskitalo on alkanut nähdä koko musiikin historian viitteiden ja vaikutteiden ketjuna.

”Tajusin joskus, että vanhoilla esikuvillani, Leonard Cohenilla, Bob Dylanilla, Tapio Rautavaaralla, oli omat esikuvansa ja heillä taas omansa. Kun ketjussa menee tarpeeksi pitkälle, kysymys alkuperästä menettää merkityksensä. Kaikki on ihmiskunnan yhteistä perintöä.”

Joissakin kappaleissa Keskitalo on käyttänyt vielä Childin balladeja varhaisempia aineksia, parissa kappaleessa antiikin Kreikan myyttejä.

Will You Go A-hunting perustuu Ovidiuksen muodonmuutoksiin kuuluvaan tarinaan Dianan ja Aktaionin kohtaamisesta ja Sally Dear Orfeus-myyttiin.

Klassikkojen pariin hänet johdatti opiskelu Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Niin sanottuja oikeita töitä myöhemmin ortodoksiksi kääntynyt Keskitalo ei ole tehnyt koskaan.

”Siellä piti opetella latinaa, kreikkaa ja muinaishepreaa. Niiden avulla olen voinut tutustua alkuperäisiin teksteihin, Raamattuunkin hepreaksi. Kun pääsin pois täysin turhasta opiskelusta, nämä jutut alkoivat kiinnostaa. Kun ei tarvitse tenttiä, alkaa heti oppia.”

Keskitalo on aina tehnyt rosoista ja särmikästä musiikkia, mutta New Songs for Old Motifs soi vielä romuluisemmaksi pelkistettynä. Keskitalon lisäksi enimmäkseen vain Ville Linna soittaa banjoa. Joillakin kappaleista Arwi Lind soittaa rumpuja ja bassoa.

Jotain nykyaikaista levyllä sentään taitaa olla. Biisi I Will Not Be Your Dog lienee vastine Iggy Popin klassikolle I Wanna Be Your Dog?

”Valitettavasti ei ole”, Keskitalo nauraa. Juuri se kappale perustuu Kuningas Juhana -näytelmään. ”Bought and sold -ilmaisu, ostettu ja myyty, tarkoittaa siinä, että teitä on petetty”, hän kertoo.

Keskitalon oma vene ”Kaislakerttu” odottaa vesille pääsyä.­

Keskitalon raamatullista musiikkia pidetään usein synkkänä. Savonlinnasta muusikko kuitenkin kertoilee puhelimeen levynsä taustoista innostuneesti ja nauraa usein. Hän on musiikkinsa synkkyydestä eri mieltä.

”Musiikissani on myös valoa. Ehkä se on vähän hämärää, mutta iloista hämärää. Eihän Coheninkaan musiikki ole kauhean synkkää. Jotkut hänen biisinsä kertovat itsemurhasta, mutta monet ovat hyvin seksuaalisia.”

Joose Keskitalo: New Songs for Old Motifs. Helmi Levyt. Ilmestyi pe 23.4.