Suomen Filmikamari ry tiedotti torstaina valmistautuvansa avaamaan kaikki elokuvateatterit viimeistään toukokuun alussa.

Kuuden Oscar-palkinnon ehdokas Minari kertoo korealaissyntyisestä perheestä, joka muuttaa Arkansasin maaseudulle etsimään omaa amerikkalaista unelmaansa. Elokuvan ensi-ilta on 7. toukokuuta mutta vielä ei tiedetä, missä ja kuinka moni Minarin pääsee näkemään.­

Elokuvien katsominen on kuluneen vuoden aikana rajoittunut enimmäkseen kotisohvalle, mutta nyt ainakin osalle Suomesta näkyy toivoa myös elokuvateattereiden avautumisesta. Hallitus nimittäin julkaisi keskiviikkona exit-strategian, johon sisältyy turvallisten yleisötilaisuuksien järjestäminen.

”Tapahtumilla ja kulttuurilla on merkittävä rooli ihmisten henkisen jaksamisen näkökulmasta pitkään jatkuneiden rajoitustoimien jälkeen. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen onnistuminen on tärkeää niin tapahtumatoimijoiden kuin elinkeinoelämänkin toimintaedellytysten näkökulmasta”, hallituksen muistiossa todetaan.

Strategian perusteella Suomen Filmikamari ry tiedotti torstaina valmistautuvansa avaamaan kaikki elokuvateatterit viimeistään toukokuun alussa.

Hallituksen strategian mukaan elokuvien esittäminen voidaan aloittaa viidellekymmenelle asiakkaalle niillä alueilla, jotka ovat tartuntojen osalta perustasolla. Hallituksen linjaus ei kuitenkaan vielä riitä, vaan nyt odotellaan aluehallintovirastojen toimenpiteitä.

Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen toivoo aluehallintovirastoilta nopeaa toimintaa.­

”Ilahduimme tietysti valtavasti hallituksen ilmoituksesta”, kertoo Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen puhelimessa. ”Nyt me vain toivomme, että avit tekevät sen mukaisia päätöksiä.”

Aluehallintovirastojen toimet ovat Koistisen mukaan osoittautuneet koronavuoden aikana turhan hitaiksi.

Viidenkymmenen asiakkaan rajoitukseen pääseminen olisi Koistisen mukaan monille teattereille ”sellainen luku, jolla pystytään toimimaan järkevästi”.

Tällä hetkellä elokuvia on auki enintään kymmenen ja kahdenkymmenen hengen näytöksille sekä yksityisnäytöksille. Esimerkiksi Helsingin Kino Engeliin pääsee kerralla vain kuusi katsojaa.

Uusia ensi-iltaelokuvia ei kuitenkaan ole tulossa katsottavaksi kovin montaa niin kauan kuin pääkaupunkiseudun tartuntaluvut pysyvät korkeina. Pääkaupunkiseutu on yksinkertaisesti niin iso markkina, Koistinen kertoo. Vuonna 2018 pääkaupunkiseudun katsojat muodostivat 36,8 prosenttia Suomen elokuvamarkkinoista.

”Uusia elokuvia ei tule perusturvallisille alueille siinä määrin kuin niitä tavallisesti tulisi”, Koistinen toteaa. Jonkin verran uusiakin elokuvia tulee, mutta Koistinen ei halua arvailla mitä ne saattaisivat olla.

Koistisen mukaan elokuva-alalla ollaan ”hyvin valmiita ja turvallisia” avaamaan teattereiden ovet yleisölle.

”Ihan aidosti olemme sitä mieltä, että meille näkyy nyt ihan kunnolla valoa. Valon määrä johtuu tietysti isosti tartuntojen vähenemisestä ja rokotusten etenemisestä.”

Myös Finnkinolla iloitaan hallituksen tekemästä, selkeäksi koetusta linjauksesta, kertoo Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila.

”Odotamme nyt sitten sitä, että aluehallintoviranomaiset näitä linjauksia noudattavat”, Wolf-Mannila toteaa. Varsinaisia suunnitelmia elokuvateattereiden avaamisesta ei sitä ennen ole mahdollista tehdä, hän huomauttaa.

Ensi-iltojen sijaan elokuvateattereissa voidaan näyttää elokuvien ennakkonäytöksiä, kertoo Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila.­

Wolf-Mannila kertoo olevansa iloinen siitä, että hallituksen strategiassa on huomioitu erilaisten tapahtumien todellakin olevan erilaisia.

”Elokuvissa käyntihän on hyvinkin turvallista. On kiinteät istuimet ja pystymme antamaan paikat siten, että turvavälit säilyvät ja näytökset voidaan porrastaa niin, etteivät ihmiset kohtaa.”

Ensi-iltojen tuomiseen pääkaupunkiseudun teattereilla on oma osuutensa, mutta Wolf-Mannila on toiveikas: ”Tautitilanne on mennyt mukavasti alaspäin, joten toivottavasti pian pääkaupunkiseudun teatteritkin saadaan auki.”

Finnkinon teattereista Kuopion teatteri on tällä hetkellä auki kahdellekymmenelle katsojalle näytöstä kohden.

”Kiitos levittäjien olemme saaneet sinne oikein hyvin sisältöä”, Wolf-Mannila kertoo. Vaikka ensi-illat ovatkin vähissä, on Kuopioon saatu katsottavaksi elokuvien ennakkonäytöksiä.

”Se voi olla yksi toimintatapa. Jos ei järjestetä varsinaista ensi-iltaa voidaan kuitenkin näyttää ennakkoja useista elokuvista.”

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo jatkavansa rajoituksia toukokuun puoleenväliin saakka. Sekä Itä-Suomen että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ovat tiedottaneet antavansa uudet päätökset yleisötilaisuuksista ja yleisten kokousten järjestämisestä ensi viikon aikana, viimeistään 30. huhtikuuta.

Muut aluehallintovirastot eivät olleet kertoneet päätöksistään tämän jutun kirjoittamisen aikana.