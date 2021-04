Brittiläinen tv-elokuva Elizabeth on kadonnut katsoo maailmaa muistisairaan näkökulmasta.

Eräänä päivänä Maudin (Glenda Jackson) paras ystävä Elizabeth katoaa. Maud alkaa itse selvittää, mitä Elizabethille on tapahtunut.­

Elizabeth on kadonnut ★★★★

Elizabeth Is Missing, Britannia 2019

TV1 klo 21.10 ja Areena (K7)

Muistisairauksista on väistämättä tullut yksi nykyajan teemoista myös elokuvissa ja tv-draamoissa, ja suurin haaste on siinä, miten kuvata muistin pettämistä sairastuneen omasta ­näkökulmasta. Edelleen Alice -elokuvassa Julianne Moore näytteli tutkijaa, joka sairastui jo viisikymppisenä.

Brittiläinen tv-elokuva Elizabeth on kadonnut kertoo tavallisemmasta tapauksesta, sillä päähenkilö Maud on jo kahdeksankymppinen. Hänellä on todettu Alzheimer, mutta hän selviää vielä jotenkuten omillaan.

Elokuva kertoo juuri käänteestä huonompaan. Se perustuu nuoren kirjailijan Emma Healeyn palkittuun romaaniin.

Maud tapaa käydä ystävänsä Elizabethin luona, usein kuopimassa hänen kasvimaataan. Naiset sopivat seuraavista treffeistä, mutta Elizabeth ei ilmaannukaan paikalle ja Maud huolestuu. Kukaan lähipiirissä ei ota tosissaan hänen huoltaan – mikä muuten on vähän epäuskottavaa. Toki vanhuksia kuunnellaan aina huolimattomasti, mutta ehkä ei sentään joka asiassa. Maudilla on kuitenkin välittävä tytär ja tyttärentytär.

Sekavuudestaan ja epäjohdonmukaisuudestaan huolimatta Maud on johdonmukaisesti draaman päähenkilö, jota on seurattava. Se kysyy katsojalta juuri samanlaista kärsivällisyyttä kuin tosielämän tilanteissa ellei enemmänkin.

Maudin muisti alkaa poukkoilla yhä useammin nuoruusvuosiin, ja vähitellen nykyaika ja menneisyys sekoittuvat hänen mielessään ja elokuvankin kerronnassa.

Elokuvan on ohjannut kokenut tekijä Aisling Walsh pienieleisesti ja aika persoonattomasti, mutta hän on voinut luottaa päänäyttelijä Glenda Jacksoniin ja jättää tälle kaiken mahdollisen tilan.

Jackson on Maudin roolissa käsittämättömän vahva, vaikka hän on jo fyysisesti hyvin hauras. Hän eläytyy muistisairaan koko tunneskaalaan aggressioista ahdistukseen ja syvään suruun.

Meille vanhan polven tv-katsojille Jackson on legenda. Hän näytteli 1970-luvun alussa kuningatar Elizabet I:stä kahdeksanosaisessa BBC-sarjassa, joka oli ehkä ensimmäinen suuren mittakaavan historiallinen laatusarja. Jackson ajoi päänsä kaljuksi, jotta hän muistutti mahdollisimman paljon korkea­otsaista kuningatarta.

Sarja esitettiin vastikään Britanniassa jälleen kerran, kun se täytti 50 vuotta. Voisiko sen saada joskus Suomeenkin?

Sittemmin Jackson jätti näyttelijäntyöt ja ryhtyi työväenpuolueen parlamentaarikoksi mutta on parinkymmenen vuoden tauon jälkeen palannut jälleen kameroiden eteen.