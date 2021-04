Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Marja (Minka Kuustonen) on onnenonkija.­

Billy Madison ★

(USA 1995) 27-vuotias älyllisesti kehitysvammainen Billy (Adam Sandler) aloittaa peruskoulun uudestaan. Tamra Davisin komedia jättää epäselväksi, onko tarkoitus nauraa kehitysvammaisille yleensä vaiko vain Sandlerin hahmolle.

TV5 klo 15.30

Melkein julkkis ★★★

(USA 2000) Teini (Patrick Fugit) pääsee 1970-luvulla mukaan rockbändin kiertueelle. Cameron Crowen kasvudraama on sympaattinen. (K12)

Frii klo 17.35

The Red Turtle ★★★★

(Japani/Ranska 2017) Autiolle saarelle haaksirikkoutuneen miehen elämä muuttuu, kun hän saa seuraa punaisesta kilpikonnasta. Alankomaalainen Michaël Dudok de Wit ohjasi Ghibli-studiolle aikuisten animaation, joka etenee meditatiivisen rauhalliseen tahtiin. Varsinkin unijaksot ovat lumoavia. Yksinäisyys on teema, johon moni voi näin korona-aikana samastua. Herkän musiikin on säveltänyt Laurent Perez del Mar. Elokuvassa ei ole dialogia. (K7)

TV5 klo 19.20

Fifty Shades Darker ★★

(USA 2017) Ana (Dakota Johnson) palaa yhteen Christianin (Jamie Dornan) kanssa. James Foley ohjasi trilogian toisen osan. Muka hurjat seksikohtaukset ovat latteita. (K16)

TV5 klo 21.00

Onnenonkija ★★

(Suomi 2016) Talousongelmista kärsivä lifestylebloggaaja (Minka Kuustonen) yrittää pokata rikkaan suvun vesan (Olavi Uusivirta). Ville Jankerin romanttinen komedia on kuin leffan tuotesijoittelusta eniten hyötyvän Takuu-säätiön opetuselokuva. (K7)

Sub klo 21.00

Maggie ★★★

(USA 2015) Ihmiskunta on vaarassa, kun virustauti, joka muuttaa kantajansa zombeiksi, on äitynyt pandemiaksi. Miehen (Arnold Schwarzenegger) teini-ikäinen tytär Maggie (Abigail Breslin) on yksi taudin uhreista. Iso-Arska yllättää toimintaroolien jälkeen Henry Hobsonin kauhuelokuvan pääosassa. (K16)

Hero klo 21.00

Sex Tape – kadonneen videon metsästys ★

(USA 2014) Pariskunnan (Cameron Diaz ja Jason Segel) kuvaama seksivideo joutuu vääriin käsiin. Jake Kasdanin komedia on olevinaan kovinkin räväkkä, vaikka se on itseasiassa varsin konservatiivinen. (K12)

Ava klo 21.00

Neljät häät ja yhdet hautajaiset ★★★

(Britannia 1994) Poikamies (Hugh Grant) kiertää häitä ja hautajaisia. Mike Newellin romanttinen komedia on moderni klassikko. Rowan Atkinson vilahtaa Mr. Beania muistuttavana pappina.

Teema klo 21.15

Tuntematon mestari ★★

(Suomi 2019) Taidekauppias (Heikki Nousiainen) saa pakkomielteen teoksesta, jota hän epäilee Ilja Repinin maalaamaksi. Klaus Härön draama kertaa tutun tarinan miehestä, joka on koko elämänsä ajan laiminlyönyt rakkaitaan, mutta kasvaa sitten ihmisenä.

TV1 klo 22.40

Juno ★★★★

(USA 2007) Teiniystävysten (Elliot Page ja Michael Cera) sänkypuuhat johtavat raskauteen. Jason Reitmanin komedia esitteli uuden käsikirjoittajamestarin Diablo Codyn. (K12)

Sub klo 23.55