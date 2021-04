Professori Jyrki Nummi ”oli lukenut eri kirjan kuin minä”, kirjoittaa kriitikko ja kirjailija Tommi Melender tutkija Olli Löytyn esseekokoelman arvostelusta.

Helsingin Sanomat julkaisi huhtikuun alussa kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummen arvion kirjallisuudentutkija Olli Löytyn esseeteoksesta Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle.

Harvoin kirjallisuuskritiikki saa minut hämilleni, mutta tämä arvio sai. Nummi oli lukenut eri kirjan kuin minä.

Hän lavasti Löytystä oikeaoppisuuttaan puhisevan fanaatikon, joka kysyy, onko ”Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa edes mahdollista kirjoittaa teosta, joka ei olisi jollain tapaa rasistinen” ja väittää, että useat romaanit vahvistavat eetoksellaan läpikotaisin rasistista maailmankuvaa, minkä todistamiseen ei tarvita edes tekstuaalista syväanalyysiä.

Ei ihme, että Nummen arvostelu sai kuohuksiin kirjallisuusväen, joka kuvitteli professoritasoisen kriitikon antavan kirjasta totuudenmukaisen ­kuvan.

Sosiaalisessa mediassa kiivaimmat syyttivät Löyttyä yksisilmäisyydestä ja räväkkyyden tavoittelusta, sovinnollisimmat toivoivat Löytyn ja Nummen kohtaavan toisensa kommunikatiivisessa hengessä, jotta saataisiin rauha maahan ja lisää ymmärrystä.

Ylen toimittaja Pietari Kylmälä oli lukenut Nummen arvion lisäksi Löytyn kirjan. Hän luonnehti Atomipuutarha-blogissaan Jäähyväisiä kotimaiselle kirjallisuudelle ”hauskasti ja itseironisesti” kirjoitetuksi esseeteokseksi, joka pyrkii edistämään yli­rajaista kirjallisuuskäsitystä.

Olen samoilla linjoilla Kylmälän kanssa. Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle ei elämöi rasismi­syytöksillä. Löytty ei väitä tai edes vihjaa, että ­suomalaisessa yhteiskunnassa kirjoitettu kirjallisuus olisi vääjäämättä rasistista.

Hän varoo lyömästä muukalaiskammoisia leimoja edes Matti Pulkkisen Romaanihenkilön kuoleman ja Arto Salmisen Turvapaikan kaltaisiin kirjoihin, joihin kärkkäämpi löisi niitä surutta:

”Onko Romaanihenkilön kuolema rasistinen kirja? Kun on kyse romaanin kaltaisesta monimutkaisesta ja ainakin potentiaalisesti ristiriitaisesta taideteoksesta, voiko tuollaiseen kyllä vai ei -kysymykseen edes vastata?”

Puhuessaan romaaneista, joiden eetos on selvästi rasistinen, Löytty ei tarkoita suomalaisia nyky­kirjoja, kuten Nummi antaa ymmärtää, vaan siirtomaa-ajalla ilmestyneitä ja siirtomaissa tapahtuvia länsimaisia romaaneja, kuten Joseph Conradin ­Pimeyden sydäntä.

Löytyn teos on perussävyltään pikemminkin sovitteleva kuin hyökkäävä. Löytty ei ole niitä esseistejä, jotka purevat. Hän korkeintaan räksyttää.

Siksi ihmettelenkin, miksi hän laittoi kirjalleen ­nimen, joka lupailee räväkkää tuuletusta Olavi Paavolaisen Suursiivouksen ja Markku Eskelisen ja Jyrki Lehtolan Jälkisanojen hengessä.

Kirjan nimi viitaa Löytyn vapautumiseen ahdistuksestaan. Hän on kärsinyt siitä, että hänen oppi­alanaan on kotimainen kirjallisuus, vaikka kirjallisuuden luokitteleminen kielten, kansallisuuksien ja kotipaikkojen mukaan on keinotekoista.

Kun Löytty vihdoin tajuaa oman valtansa, hän tuntee vapauden huumaa: ”Minähän voin määritellä tutkimuskohteeni miten haluan!”

Minun on vaikea ymmärtää Löytyn tuskaa. Ehkä siksi, että en ole ikinä kokenut kotimaisen ja yleisen kirjallisuuden välistä jakoa mielikuvitustani rajoittavana.

Kun luen Leena Krohnia, Ljudmila Ulitskajaa tai Natalia Ginzburgia, en lue suomalaista, venäläistä tai italialaista proosaa, vaan teoksia, jotka kytkeytyvät samaan maailmankirjallisuuteen. Kukin niistä näyttää maailman, mutta eri paikasta katsottuna.

Löytty kytkee toisiinsa kotimaisen kirjallisuuden ja nationalismin, mikä ei historiallisesti tarkasteltuna ole väärin.

Sotienvälisenä aikana Suomen Kirjailijaliiton ­puheenjohtaja Eino Railo julisti: ”Pois ulkomainen kirjallinen rihkama Suomen julkisesta elämästä – kansallinen omavaraisuus kunniaan.”

Railon henkinen perintö on haudattu, vaikka kirjalliset instituutiomme toki perustuvat edelleen kansallisen kieliyhteisön ajatukseen. Tuskin on kuitenkaan kirjailijaa, kustantajaa tai kriitikkoa, joka haaveilisi puhtoisesta kotimaisesta kirjallisuudesta.

Siksi tuntuukin omituiselta, kun Löytty kirjoittaa:

”Vaikka kukaan tuskin uskoo kansallisen kirjallisuuden syntyneen kulttuurisessa umpiossa, voi olla, että ajatusta suomalaisen kulttuurin omintakeisuudesta ja homogeenisuudesta elätellään juuri ­kirjallisen kulttuurin piirissä.”

Voi olla, voi olla olematta.

Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle on rasittavimmillaan heitellessään tällaisia vihjauksia. Tuntuu, että Löytty ei itsekään usko väittämäänsä. Jos uskoisi, hän esittäisi todisteet.

Nummen kritiikin aiheellisimmat huomiot liittyivät juuri tällaisiin epämääräisyyksiin. Minullekaan ei selvinnyt, keiden esittämiin vaatimuksiin Löytty viittaa kirjoittaessaan, että on petosta suomen ­kielen historiaa kohtaan vaatia sen eristämistä muista kielistä tai suomenkielisen kirjallisuuden suojelemista vieraskieliseltä kirjallisuudelta.

Jos esseistin pitäisi joskus ymmärtää purra, niin tällaisia räksytettyään. Nimiä esiin, rohkeasti!

Epilogissa Löytty kuvittelee tulevaisuuden onnelan, jossa kukaan ei enää julkisesti tunnustaudu yksikieliseksi, vaan monikielitaito on haluttu ”osaamisresurssi”. Kielen ja kirjallisuuden maailma on samanlainen moniaineksinen keitos kuin Suomessa 1500-luvulta 1800-luvulle ennen nationalismin nousua.

En oikein usko Löytyn toiveikkaaseen visioon. Pelkään, että tulevina vuosikymmeninä kielellinen diversiteetti pikemminkin vähenee kuin lisääntyy. Jo nykyisin suurin osa maailmasta kommunikoi muutamilla globaaleilla valtakielillä.

Suomessa arvostetuimmat ja parhaiten palkatut ammatit käyttävät työkielenään englantia. Kaupunkien tärkeimmät kauppapaikat on kansainvälistetty eli muutettu englanninkielisiksi.

Maailman kirjamarkkinoita hallitsevat globaalit romaanit, jotka noudattelevat samoja tehokkaiksi havaittuja menestyskaavoja. Niistä on häivytetty kulttuuriset omituisuudet, ne on suodatettu englanniksi toimivan yleistajunnan lävitse.

Olli Löytty havainnoi herkällä vaistolla kansallisen kulttuurimme tuottamia yhdenmukaisuus­paineita, mutta ei kanna niistä huolta silloin, kun ne nousevat markkinavetoisesta globaalista kulttuurista.

Tulevaisuudessa meidän ei kenties tarvitse jättää hyvästejä kotimaiselle kirjallisuudelle, tulevaisuus saattaa hyvästellä sen puolestamme.

Tuskin kuitenkaan Löytyn toivomalla tavalla.