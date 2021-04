Laulaja Sian Music-elokuva palkittiin huonoimman naisnäyttelijän, huonoimman naissivuosan sekä huonoimman ohjauksen kategorioissa.

Tänä vuonna eniten palkintoja lauantaina järjestetyssä Razzie-palkintogaalassa keräsi laulaja Sian elokuva Music, jota on syytetty vammaisten syrjinnästä. Music palkittiin huonoimman naisnäyttelijän, huonoimman naissivuosan sekä huonoimman ohjauksen kategorioissa.

Razzie-palkinnot eli Golden Raspberryt (Kultainen vadelma) myönnettiin lauantaina jo 41. kerran kuluneen vuoden surkeimmille elokuville. Palkinnoilla parodioidaan Oscar-palkintoja, ja tyypillisesti Razzie-gaala järjestetään päivää ennen Oscareita.

Myös Donald Trump oli läsnä tämän vuoden Razzie-palkintogaalassa. Vuoden huonoimman elokuvan palkinnon nimittäin voitti Trumpin kannattajan Mike Lindellin dokumentti Absolute Proof, jossa Lindell pyrkii todistamaan Yhdysvaltain presidentinvaalien vilpillisyyden.

Donald Trump palkittiin Razzie-palkintogaalassa myös kaksi vuotta sitten kahdesti esiintymisistään dokumenttielokuvissa Death of a Nation (ohjaus Dinesh D’Souza) ja Fahrenheit 11/9 (ohjaus Michael Moore). Huonoimman valkokangasyhdistelmän palkinto myönnettiin tällöin sekä Trumpille itselleen että Trumpin ”loputtomalle pikkumaisuudelle”.

Huonoimman elokuvan Razzien lisäksi Mike Lindell palkittiin myös huonoimman miesnäyttelijän roolista elokuvassaan.

Tänä vuonna useita palkintoja keräsi myös brittinäyttelijä Sacha Baron Cohenin vaalielokuva Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, joka palkittiin sekä huonoimmasta miessivuosasta (Rudy Giuliani) että huonoimmasta yhdistelmästä (Rudy Giuliani ja hänen housujensa vetoketju).

Netflixin eroottinen trilleri 365 days sai huonoimman käsikirjoituksen Razzien ja Eläintohtori Dolittle surkeimman uusintaversion palkinnon.

Lisäksi erityispalkinnon sai vuosi 2020 surkeimpana kalenterivuotena koskaan.

