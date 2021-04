Jo toista kevättä pienentynyt elon piiri antaa virtaa runoudelle.

Lukematon on Tuukka Pietarisen toinen runokirja.­

Runot

Tuukka Pietarinen: Lukematon. WSOY. 64 s.

Kirja aukeaa kovin, kovin, kovin hitaasti. Se alkaa tyhjällä huoneella, jossa kaikuu Eeva-Liisa Mannerin Kontrapunkti (1956). Huoneessa on neljä seinää, koska se merkitsee runossa yleensä tietoisuutta, ei näyttämöä.

Tuukka Pietarisen (s. 1996) toisessa runokirjassa Lukematon on kolme lukua. Kuten proosakirjoissa.

Se on hauskaa. Ensimmäinen luku on ”olla” (seuraa leikkiä nollalla), toinen ”yksi”, kolmatta ”ei ole”. Nolla ja ykkönen ovat kuin muistuttamassa tekstin digitaalisesta perustasta, jolla käytännössä jokainen teksti nykyään syntyy.

Kolmatta ei kirjaimellisesti ole, on vain tyhjiä sivuja. Niiden viitepisteenä häälyy käsitteellinen runous, jossa sivun, tilan, hiljaisuuden ja lukijan panoksen kysymykset aktivoituvat.

Sanatasolla Lukematonta tekee mieli nimittää mieterunoudeksi. Elämänkaari piirtyy Lukemattomaan oireena lyriikan perinteestä, ei niinkään itse asiana. Teos on ilmaisultaan läpeensä modernistinen, tehty kuvilla nuukaillen ja kieli mielessä:

”Liha tuli sanaksi, joku sen sanoi / ensimmäisen kerran, piti sitä hyvänä”.

Vaikka Lukematon hivelee samankaltaista sanaleikittelyä kuin Olli-Pekka Tennilältä on totuttu lukemaan, se pitää etäisyyttä liiallisiin yllätyksiin ja ylimääräytymisiin.

Kieli on sievennettyä, kuten lausekkeiden kuuluu olla ennen laskutoimitusta. Runollisen pinnan alta välkähtelee jokin ovela leikki.

Vaikka Pietarisen esikoisen Yksin ja toisin (2018) on rekistereissään monipuolisempi ja irtonaisempi, on Lukematon sisään­päin­kääntyneellä tavalla hauskakin kirja, sen huumori on juuri runouden omaa.

Modernismissa oli eksistentialistinen vireensä, ja sitä samaa tunnistan myös Lukemattomasta:

”Ei kieli ole täällä vieras, vaan me / eikä tyhjästä huoneesta näe mitään / ei edes ikkunasta ulos”.

Eksistentiaalinen kyseleskely sisältää tyhjän, yhden ja monen käsitteitä, muuntumisia olevaksi ja ei-olevaksi, erilaisten pintojen rikkumisia. Kuvallisella tasolla Lukematon on kuitenkin klassista ihmisen ja luonnon rajankäyntiä. Vaikka se kyseenalaistaakin idean kielestä kokonaisena, koska se ei koskaan ilmene järjestelmänä, se jättää kuitenkin puut ja muut omaan erillisyyteensä.

Romantiikan runouskäsityksissä luonto oli metaforinen ykseys, suuri toinen, joka ei itsessään merkinnyt mitään erityistä, paikallista tai tiettyä. Lukemattoman runousoppi ammentaa tästä: kuvat luonnosta ovat mahdollisimman yleisiä ja estetisoituja, kuten kiviä ja mustarastaita.

Ihmisen se tuo paikalle sävykkäämmin, ruumiina ja käsinä, ristiriitaisten kosketusten sarjana.

Jo toista kevättä elon piiri on pienentynyt. Se antaa virtaa runoudelle, joka saattaisi joissain toisissa oloissa olla vähän antikvaarista.

Teksti ei koskaan ole vain mitä se on, vaan se syntyy lukiessa. Kun liha tulee sanaksi uudella tavalla, on mietittävä perusteellisesti, miten pitää sanaa hyvänä.

Eristäytyneisyyden tunne ja omien käsien toistuvat kosketukset, niiden ihmeenomainen päivittäinen läsnäolo kiinnittävät huomiota. Sama tila päivästä toiseen vaatiikin koluamista tyhjän huoneen nurkissa:

”Seinä on myös toiselta puolelta seinä / tänäänkin olet naapurisi naapuri”.

Niin mustarastaatkin asettuvat samaan puuhun William Carlos Williamsin lintujen kanssa, laulamaan kulkutautisairaalan viereen.

Lukematonta ei ehkä kirjoitettu juuri tämä aika mielessä. Mutta kieltämättä pandemian aikaansaama odotuksen tila elävöittää sitä.