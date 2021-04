Kun maailmalle levisi tällä viikolla uutinen prinssi Philipin (1921–2021) muistolle sävelletystä sinfoniasta, ei säveltäjää tarvinnut kahta kertaa miettiä.

Tietenkin vain 77-vuotias säveltäjä-kapellimestari Leif Segerstam saattoi ehtiä tehdä aiheesta sinfonian parissa viikossa omaperäisellä vapaapulsatiivisella sävellystekniikallaan.

”Tarkemmin sanottuna säveltämiseen meni kaksi päivää. Sävelsin sen hurmiossa – tai en hurmiossa mutta vakaumuksellisesti ajatellen kuinka 99-vuotiaan kuolema on erilainen kuin 77-vuotiaan”, hän pohtii kotonaan Helsingissä.

Sinfonioita on nyt 344, mikä on tietysti maailmanennätys. Uusimman nimi on Saluting a royal soul...”, bordercrossingly...

Segerstam pahoittelee, että tänä vuonna on valmistunut ”vain” kaksi sinfoniaa. Viime vuonna niitä valmistui kaikkiaan seitsemän.

”Oli pitkä tauko nyt alkuvuodesta. Kuten johtamisessakin pandemian vuoksi.”

Segerstam on valittu Pietarin valtiollisen sinfoniaorkesterin päävierailijaksi ja Pietarin Rimski-Korsakov-konservatorion vierailevaksi professoriksi, mutta koronatilanteen vuoksi tehtävät ovat siirtyneet.

”Onhan se välillä hyvä katsoa telkkariakin.”

Jotain muutakin näyttää tapahtuneen. Ennen 172-kiloinen mies kertoo elopainokseen nyt 117 kiloa.

”Dieetti on hyvin yksinkertainen: en juo enää alkoholia, mistä lähtee jo litra pois joka päivä. Favoriittiruoka on sashimi eli raaka kala ja sen kanssa vaikka juuresraaste. Jälkiruoaksi voi hyvin ottaa jätskipallon tai sachertortun ja silti laihtuu!”

Leif Segerstam on ehtinyt urallaan olla ylikapellimestari tai taiteellinen johtaja esimerkiksi Kansallisoopperassa, Helsingin kaupunginorkesterissa, Itävallan, Tanskan ja Suomen radion sinfoniaorkestereissa sekä Turun filharmonisessa orkesterissa.­

Segerstam säveltää muisto­teoksia varsin paljon. Niitä on aikaisemmin syntynyt esimerkiksi kapellimestari Ulf Söderblomille, laulajalle, pedagogille ja kansain­välisen laulu­kilpailun perustaneelle mesenaatille Mirjam Helinille, presidentti Mauno Koivistolle, liittokansleri Helmut Kohlille ja säveltäjä Sven-David Sandströmille.

”Saatto­hoito­ajatus on läheinen, kun kaikki tuntuvat kuolevan ympäriltä. Sukupolveni suuria kapellimestareitakaan ei ole enää paljon jäljellä.”

Uusi sinfonia alkaa hetkestä, jolloin 99-vuotiaan ”silmät ovat jo kiinni ja voimat vetävät tuonpuoleiseen”.

”Kirjoitin sydämestä auki alitajunnallista vetoa siihen imutunteeseen, joka voi olla minullakin edessä vaikka jo huomenna.”

Leif Segerstam sävellystyössä.­

Hän näyttää käsikirjoitusta, joka on Segerstamin tyyliin ilman tahtiviivoja, joten kapellimestaria ei tarvita.

Sävelkorkeudet Segerstam merkitsee tarkasti, mutta rytmien suhteen samanaikaisuutta jopa vältellään esitysmerkinnöissä. Toisteisuutta riittää, mutta samat sävelaiheet toistuvat alati uudenlaisina yhdistelminä kuten kaleidoskoopissa.

”Metodini muistuttaa japanilaisia pilvenpiirtäjiä, jotka taipuvat maanjäristyksessä vaikka s-muotoon, mutta eivät sorru. Myöskään sinfoniani eivät sorru siitä, että asioita ei soiteta samanaikaisesti.”

Lopputulos on pahimmillaan laavamaisen meluisa, eikä Segerstam tämän johdosta ole säveltäjänä yhtä laajalti arvostettu kuin kapellimestarina. Mutta onnistuneimmat teosesitykset sisältävät kiehtovia sointivärejä ja freejazzmaista vapautta.

Sinfonia nro 344 alkaa piccolohuilun hiljaisella aiheella, joka lähtee laajentumaan, moduloimaan ja voimistumaan.

”Ja näetkö, tässä on vaskissa aivan sibeliaanista tunnelmaa ja jousissa suorastaan Elgaria!”

Sinfonian 344 käsikirjoitusta, ensimmäisen sivun yläosa. Muusikot saavat omiin osuuksiinsa puhtaaksikirjoitetut stemmat.­

Viimeinen sivu päättyy kiinnostavaan esitysohjeeseen: weeping sounds molto animalico (big dog crying).

”Se on hurja ääni, kun iso tanskandoggi itkee”, säveltäjä sanoo.

Segerstam teki pitkään kuuden täyteen ahdetun käsikirjoitussivun sinfonioita, joissa yksi sivu toistoineen soi keskimäärin runsaat kolme minuuttia ja kokonaiskesto oli siis Jean Sibeliuksen seitsemännen sinfonian luokkaa eli 22 minuutin molemmin puolin.

Nyt sivuja on vain neljä.

”On niin paljon kantaesittämättömiä sinfonioitani, että ryhdyin tekemään lyhyempiä teoksia nimellä minisinfonia tai sinfonia piccola, jotta niitä pystyy laittamaan konserttiohjelmiin helpommin.”

Segerstam arvioi, että kantaesitettyjä sinfonioita on ehkä yli kaksisataa, joten toistasataa sinfoniaa on vielä kuulematta. Toisia esityksiä tehdään harvakseltaan, koska aina olisi uuttakin tarjolla.

”Mutta jokainen 344 sinfoniasta on erilainen. Se on ihme.”

Entä koska prinssi Philipille omistettu muistoteos saa kantaesityksen?

”Useisiin orkestereihin on otettu yhteyttä. Prinssi Philip olisi täyttänyt sata vuotta 10. kesäkuuta. Tämän pituisen sinfonia piccolan voisi soittaa vaikka ylimääräisenä jo silloin!”