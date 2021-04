Oscar-gaala on Hollywood-elokuvien suurjuhla, paitsi tänä vuonna. Nyt siellä juhlivat pienet indiefilmit.

Syynä on tietysti koronavirus, joka riivasi elokuva-alaa koko viime vuoden. Isot elokuvastudiot ovat siirtäneet monien suurtuotantojensa julkaisua eteenpäin sitä mukaa, kun elokuvateattereiden sulut ja rajoitukset ovat Yhdysvalloissa jatkuneet.

Pienen budjetin indie-elokuvia levittäjät ovat silti uskaltaneet laittaa rajoitettuihin ensi-iltoihin. Niinpä ne ovat myös Oscareissa harvinaisen hyvin edustettuina, esimerkiksi parhaan elokuvan pääkategoriassa.

Voi miettiä, olisiko Chloé Zhaon ohjaama verkkainen, naturalistinen road movie Nomadland normaalitilanteessa koko gaalan suurin voittajasuosikki? Olisivatko Nomadlandin tapaan rosoinen Sound of Metal, enimmäkseen koreankielinen pieni perhedraama Minari tai feministinen kostotrilleri Promising Young Woman mahtuneet parhaan elokuvan kategoriaan ollenkaan? Vai olisivatko ne jääneet isompiensa varjoon pelkiksi kuriositeeteiksi?

Koronavirusta ei viitsisi kiittää mistään, mutta ehkä sen ansiosta Oscar-gaala tuntuu ehdokaselokuviensa osalta freesimmältä kuin koskaan. Ei pompöösejä Hollywood-itketyksiä, vaan aidosti sykähdyttäviä, virkistäviä ja tinkimättömiä elokuvia. Kaikkia ehdokkaita en onnistunut ennakkoon näkemään, mutta esimerkiksi juuri Nomadland, Minari, Sound of Metal ja Promising Young Woman ovat kaikki omalla tavallaan erilaisia ja upeita.

Huomionarvoista on myös se, että gaala on nyt monimuotoisempi kuin koskaan.

Oscareiden ehdokas- ja voittajalistoja ovat vuosikymmenestä toiseen dominoineet valkoiset miehet. Se tietysti kertoo alan rakenneongelmasta, mutta vasta viime vuosina epäkohtaan on alettu kiinnittää huomiota.

Tänä vuonna muutosta on tapahtunut. Ehdolla on useita mustia näyttelijöitä, aasialaistaustaisia näyttelijöitä ja ohjaajia sekä naispuolisia ohjaajia. Esimerkiksi koko Oscarien historiasta löytyy vain seitsemän naispuolista parhaan ohjaajan ehdokasta, ja tasan yksi voittaja, Kathryn Bigelow. Tänä vuonna naisohjaajia on ehdolla ”peräti” kaksi.

Olisi aika surullista, jos tämän vuoden iloinen tilanne olisikin vain poikkeus – ja vielä pande­mian edesauttama. Lähivuodet näyttävät.

Suoratoistopalvelut olivat omalta osaltaan koko elokuva-alan koronavuoden voittajia. Netflixin, Disney+:n ja monen muun tilaajamäärät pomppasivat viime vuonna parhaimmillaan ennätyskorkealle. Palvelut auttoivat myös muita pandemiasta kärsineitä elokuvayhtiöitä ostamalla valikoimiinsa sellaisia elokuvia, joiden valkokangassuunnitelmat pandemia pilasi.

Vielä pari vuotta sitten muutamat ”vanhan liiton” elokuvajäärät olivat sitä mieltä, ettei suoratoistoelokuvia tulisi hyväksyä Oscareihin ollenkaan, mutta enää vastaavia mielipiteitä tuskin esitetään.

Suoratoistopalveluiden Oscar-ehdokkaista eniten palkintoja kerännee Netflixin hieno Ma Rainey’s Black Bottom, näytelmällinen kuvaus 1920-luvun bluestähti Ma Raineystä, rasismista ja valta-asetelmista. Citizen Kanen käsikirjoittajasta kertovan Netflixin Mankin luulisi olevan Hollywood-historiaa rakastavan Oscar-raadin mieleen, mutta elokuva ei oikein noussut puheenaiheeksi, vaikka kehuja saikin (myös minulta).

Niin – vaikka gaala on monin tavoin tavallisesta poikkeava, yksi asia ei ole muuttunut: ennakkosuosikkeja riittää. Monen voittajaa on helppo veikata ennakkoon, muun muassa aiempien alan palkintojuhlien tulosten pohjalta. Tietysti yllätyksiä voi tulla ja veikkaukset mennä pieleen, mutta alla omat veikkaukseni muutamaan kategoriaan.

Parhaan elokuvan Oscarin voittaa Nomadland. Viime syksyn Venetsian elokuvajuhlien voitosta lähtien se on kerännyt palkintoja, kriitikoiden ylistyksiä ja yleistä huomiota. Myös parhaan ohjaajan pystin saa todennäköisesti Chloé Zhao. Se olisi historiallista – Oscar-palkinto kiinassa syntyneelle naisohjaajalle – sekä täysin ansaittua. Nomadland on visuaalisesti ja tunnelmaltaan maaginen kokemus.

Parhaan naispääosan palkinto mennee joko Ma Rainey’s Black Bottomin Viola Davisille tai Nomadlandin Frances McDormandille. The United States vs. Billie Hollidayn nimiroolia esittävä Andra Day on myös vahva ehdokas, mutta elokuva ei noussut ehdolle mihinkään muuhun kategoriaan.

Davis on äärimmäisen hyvä Rainey-roolissaan, ja McDormand on voittanut Oscarin jo kahdesti aiemmin. Silti: Nomadlandin joka kohtauksessa esiintyvä McDormand uhkuu taas kerran hiljaista voimaa niin ilmiömäisellä tavalla, että kallistun veikkaamaan häntä.

Paras miespääosa -Oscar sen sijaan menee erittäin todennäköisesti Ma Rainey’s Black Bottomin Chadwick Bosemanille. Boseman kuoli elokuussa syöpään, josta hän ei ollut kertonut julkisuuteen, vain 43-vuotiaana. Ongelmainen trumpetisti Levee on Ma Rainey’s Black Bottomin varsinainen päähenkilö ja Bosemanin suoritus niin hätkähdyttävän vahva, että palkintoa ei todellakaan voisi pitää pelkkänä postuumina kunnianosoituksena.

Parhaan naissivuosan Oscarin saajaksi on arveltu Minarin Youn Yuh-jungia, joka jo voitti roolistaan SAG- ja BAFTA-palkinnot. Hän on elokuvan Amerikkaan muuttaneen korealaisperheen isoäitinä niin riemastuttava, etten voisi olla enempää samaa mieltä.

Mustista panttereista kertovasta Judas and the Black Messiahista irtosi miessivuosaehdokkuudet sekä Daniel Kaluuyalle sekä Lakeith Stanfieldille. Heistä Kaluuyaa on laajalti veikkailtu pystin saajaksi. Lieneekö enemmän oma veikkaukseni vai toiveeni, mutta sanon silti palkinnon menevän Sound of Metalin Paul Racille. Yli seitsemänkymppinen Raci on kuurojen asuntolan viisaan johtajan Joen roolissa koko elokuvan sydän.

Ja jos jokin Oscar-palkinto on vielä Sound of Metalille lähes varma, niin äänitys. Kuuroutuvasta muusikosta kertovassa elokuvassa äänet ovat isossa osassa, ja lopputulos vaikuttava. Sound of Metalin äänitöiden takana on myös suomalaista osaamista: foley-artisti Heikki Kossi, äänittäjä Kari Vähäkuopus ja äänileikkaaja Pietu Korhonen.

Loput veikkaukset jääkööt gaalan oheen. Kaikki ehdokkaat löytyvät esimerkiksi Yhdysvaltain elokuva-akatemian nettisivuilta.

Oscar-juhlien kulkua voi seurata HS.fi:stä sunnuntain ja maanantain välisenä aamuyönä.