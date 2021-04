Oscar-gaala alkaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello 1.30 Suomen aikaa punaisen maton tilaisuudella. Palkintojen jako alkaa aamuyöllä kello 3.

Elokuva-alan kuuluisimmat palkinnot, Oscarit, jaetaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.

Parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaat ovat tänä vuonna The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7 ja Mank.

Kaikkien kategorioiden ehdokkaat löytyvät esimerkiksi Oscarit jakavan Yhdysvaltain elokuva-akatemian nettisivuilta.

Vahvin ennakkosuosikki parhaan elokuvan Oscarin voittajaksi on Chloé Zhaon ohjaama draama Nomadland. Monet ovat veikanneet Zhaolle myös parhaan ohjaajan pystiä. Eniten yksittäisiä ehdokkuuksia sai David Fincherin ohjaus Mank.

HS:n ennakkojutun gaalasta muutamine voittajaveikkauksineen voi lukea täältä.

Helsingin Sanomat uutisoi palkinnoista tuoreeltaan HS.fi:n päivittyvässä jutussa gaalan aikana.

Yhä jatkuvan koronapandemian vuoksi gaala on huomattavasti erilainen kuin aiempina vuosina. Yleensä se on pidetty helmikuun lopulla, mutta nyt sitä siirrettiin parilla kuukaudella normaalia myöhemmäksi.

Palkintoseremonia on järjestetty vuodesta 2002 asti Los Angelesin Dolby-teatterissa, mutta tänä vuonna gaalan pääpaikkana toimii Union Station, kaupungin yli 80-vuotias rautatieasema. Dolby-teatteri on tänä vuonna yksi tapahtuman useista ”sivukonttoreista”.

Koronavuoden aikana monia perinteikkäitä palkintojuhlia ja festivaaleja on peruttu tai järjestetty etätapahtumina. Oscarit jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia tiedotti viime joulukuussa, että gaala aiotaan järjestää perinteisenä livetapahtumana; maaliskuussa show’n järjestäjät ilmoittivat myös, että palkinnot täytyy vastaanottaa paikan päällä.

Lukuisia varotoimia noudatetaan silti. Yleisömäärä on normaalia pienempi ja osallistujien on muun muassa täytynyt käydä koronatestissä useita kertoja gaalaa edeltävinä päivinä. Vieraita suositellaan käyttämään maskeja silloin kun he eivät näy kameroissa, mutta maskipakkoa ei ole. Oscar-show’n tuottajiin kuuluvan Steven Soderberghin mukaan gaalassa noudatetaan samanlaisia turvajärjestelyjä kuin muissakin korona-ajan tv-tuotannoissa.

Palkintojen jakoa edeltävä punaisen maton tilaisuus järjestetään tänäkin vuonna, tosin tavallista pienempänä. Gaalan erillisestä juontajasta luovuttiin 2019 eikä sellaista ole tänäkään vuonna.

Oscar-gaala alkaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello 1.30 Suomen aikaa punaisen maton tilaisuudella. Palkintojen jako alkaa aamuyöllä kello 3.

