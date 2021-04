Teatteri-, tanssi- ja sirkusalan palkintoja jaettiin yhteensä kaksikymmentä.

Vuoden teatterinäyttelijäksi on valittu Markku Haussila. Hän ansaitsi palkinnon roolityöstään Hindleynä Helsingin kaupunginteatterin Humiseva harju -esityksessä, jonka ohjauksesta vastasi Lauri Maijala.

Haussilan valitsivat palkinnonsaajaksi hänen kollegansa näyttelijäliiton jäsenäänestyksessä.

Palkintoperusteluissa tanssitaustaista Haussilaa arvioidaan säkenöiväksi, energiseksi ja monilahjakkaaksi näyttelijäksi. Hänen roolityötään Hindleynä luonnehditaan rajun uhkaavaksi ja traagiseksi.

”Hindleyn rooli on vaikein, haastavin ja samalla rakkain työni”, kertoo Haussila palkintotiedotteessa.

Myös Helsingin Sanomien arviossa Haussilan roolityötä kiiteltiin siitä, miten hyvin hän kuljettaa Hindleyn hahmon riipaisevasta lapsekkuudesta itsensä puhki juoneeksi alkoholistiksi.

Haussila on valmistunut tanssijaksi Suomen kansallisoopperan balettioppilaitoksesta ja vieraillut näyttelijänä muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa, Svenska Teaternissa ja Kansallisteatterissa. Vuosina 2012–14 hän toimi kiinnitettynä näyttelijänä Lahden kaupunginteatterissa.

Vuoden 2021 teatteriksi valittiin Suomen kansallisooppera ja -baletti. Vuodesta 1996 lähtien jaetun tunnustuspalkinnon myöntää Suomen teatterit ry.

Koska esitystoiminta on ollut pitkiä aikoja tauolla vuosina 2020–2021, haluttiin palkinnolla huomioida tänä vuonna työtä, jota esittävän taiteen alalla on tehty turvallisten esityskokemusten mahdollistamiseksi.

Palkintoperusteluiden mukaan Suomen kansallisoopperan ja -baletin rooli on ollut tässä työssä merkittävä.

Teatteri-, tanssi- ja sirkusalan palkintoja jaettiin maanantaina kaikkiaan kaksikymmentä ja niitä oli myöntämässä 12 järjestöä.

Palkittuja teoksia yhdistää ajankohtaiset teemat moninaisuudesta ekologisuuteen. Tunnustuksia annettiin myös alaa kehittäville avauksille: pandemia-aika, tekijöiden toimeentulo sekä yleisö- ja työturvallisuus nousivat esiin valinnoissa.

Thalia-palkinnon vuoden parhaasta esityksestä sai DuvTeaternin, Svenska Teaternin, Resonaarigroupin ja Wegelius Kamarijousien yhteistyö I det stora landskapet. Teos palkittiin paitsi ainutlaatuisesta esitysajattelustaan myös yhteiskunnallisesta viestistään: sen mukaan näyttämön tulee olla tila yhdenvertaisuuden todentua ja katsomon olla paikka kokea samankaltaisuutta ja yhteenkuuluvaisuutta.

Vuoden teatteriteko -tunnustus annettiin The Punch Up! Resistance & Glitter -klubille, joka on stand upia, burleskia ja dragia yhdistelevillä klubeillaan nostanut esiin representaation kysymyksiä. Sen tekijät ovat muun muassa osallistuneet keskusteluun transihmisten esittämisestä suomalaisessa teatterissa.