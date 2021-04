On aivan ymmärrettävää, että tämän vuoden Oscar-gaalan loppu oli monelle katsojalle pettymys, kirjoittaa HS:n elokuvatoimittaja ja -kriitikko Juho Typpö.

Tämän vuoden Oscar-ehdokasvalinnat ilahduttivat jo etukäteen. Ne tuntuivat tältä päivältä ja tulevaisuudelta.

Esimerkiksi mustia, aasialaistaustaisia ja naispuolisia ehdokkaita oli enemmän kuin koskaan, ja uskaliaita ja poliittisia elokuvia oli enemmän kuin Oscareissa yleensä.

Ennen kaikkea ehdokkaina oli hyviä elokuvia. Koska koronavirus karsi kuluneen vuoden ajalta isojen Hollywood-elokuvien ensi-iltoja, pienet indietuotannot saivat nyt tavallista enemmän näkyvyyttä Oscareissa.

Ehkä senkin vuoksi ehdokaslistalla oli kiinnostavampia, monipuolisempia, freesimpiä ja parempia teoksia tekijöineen kuin… Koskaan?

2020 oli paitsi koronavuosi, myös mustien sortoa vastustavan Black Lives Matter -liikkeen vuosi. Siksikin oli erittäin sopivaa, että rasismiteema näkyi nyt monessa ehdolla olleessa elokuvassa, kuten Judas and the Black Messiahissa, One Night in Miamissa ja Ma Rainey’s Black Bottomissa. Ja edelleen: ne ovat myös millä tahansa mittapuulla upeita elokuvia, upeine näyttelijäsuorituksineen.

Kaiken tämän valossa on aivan ymmärrettävää, että poikkeusjärjestelyineenkin hyvin sujuneesta gaalasta jäi monelle katsojalle ikävä maku suuhun, viimeisten minuuttien vuoksi.

Ristiriitainen olo itsellänikin on. Eikä se ole vain ”peruspettymystä” siitä, että jotkut omat suosikit eivät voittaneetkaan.

Jakojärjestystä oli tänä vuonna muutettu, ja nais- sekä miespääosien Oscarit jaettiin viimeisenä, vähän hämäräksi jääneistä syistä.

Frances McDormand sai pääosa-Oscarin elokuvasta Nomadland.­

Parhaasta naispääosasta palkittiin Nomadlandin Frances McDormand, eikä Ma Rainey’s Black Bottomin nimiroolin esittäjä Viola Davis, jolle useimmat veikkasivat pystiä. Parhaan miespääosan palkinnon taas sai The Fatherin Anthony Hopkins, eikä Ma Rainey’s Black Bottomin Chadwick Boseman, jonka voittoa pidettiin etukäteen lähes varmana.

Boseman kuoli viime elokuussa sairastettuaan pitkään syöpää, josta ei ollut kertonut julkisuuteen.

43-vuotiaan tähden kuolema oli koko elokuvamaailmaa järkyttänyt uutinen. Mikäli Boseman olisi voittanut Oscarin, hän olisi ollut gaalan historian kolmas näyttelijä, jolle palkinto myönnetään postuumisti. Aiemmat ovat Kasvot kuvaruudussa -elokuvan (1976) Peter Finch ja The Dark Knightin (2008) Heath Ledger.

Bosemanin Oscar ei olisi ollut mikään tyhjä kunnianosoitus, kuten eivät olleet Finchin ja Ledgerin palkinnotkaan. Bosemanin suoritus Ma Rainey’s Black Bottomin trumpetisti Leveenä oli uskomaton. Sitä ei voinut katsoa kuin ihaillen.

Kyllä, kuului pääosa-Oscar myös Hopkinsille. En onnistunut näkemään The Fatheria ennakkoon, mutta en epäile yhtään, etteikö Hopkins olisi dementoituneen isän roolissaan niin erinomainen, kuin arviot kehuvat. Samalla tavalla kuin naispääosan palkinto kuului sekä Davisille että McDormandille – niin hätkähdyttäviä molempien roolisuoritukset ovat.

Anthony Hopkins palkittiin Oscarilla pääosastaan elokuvassa The Father. Olivia Colman esittää tytärtä.­

Mutta kyse on siitä, miltä Davisin ja Bosemanin palkitsemattomuus juuri nyt tuntuu. Oscarit ja niitä jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia on vuosikymmenten ajan omalta osaltaan pitänyt yllä elokuva-alan syrjiviä rakenteita.

Tänä vuonna, ennen gaalaa ja sen aikana, jotain vaikutti olevan aidosti muuttumassa – mutta lopulta joutui toteamaan, että onkohan sittenkään?

Siksi tämän vuoden gaalan loppu oli antikliimaksi. Siksi se tuntui vääryydeltä.

Eikä sen sanominen ole väärin.