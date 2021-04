Sama näyttelijä nähdään niin vuoden 1961 elokuvassa kuin tulevassakin filmissä.

Menestysmusikaali West Side Storyn fanit saivat hyviä uutisia viime yön Oscar-gaalassa, jossa paljastettiin tulevan elokuvan traileri.

Leonard Bernsteinin säveltämästä rakastetusta musikaalista tehty uusi elokuva saa maailmanensi-iltansa 10. joulukuuta.

Uusi elokuva kantaa vuoden 1957 Broadway-musikaalin nimeä. West Side Storyn ohjaa Steven Spielberg, joka on tunnettu lukuisista menestyselokuvistaan. Niiden joukkoon kuuluvat muun muassa Tappajahai, Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., Pelastakaa sotamies Ryan ja Auringon valtakunta.

Musikaalista on olemassa jo elokuva vuodelta 1961.

Sen ohjaus on Robert Wisen ja Jerome Robbinsin käsialaa. Viihdelehti Varietyn mukaan uusi versio on lähempänä alkuperäistä musikaalia kuin vuoden 1961 elokuva. Uuden elokuvan käsikirjoituksesta vastaa Tony Kusher, jonka elokuvakäsikirjoituksia ovat muun muassa Lincoln ja Fences.

Musikaali pohjautuu Shakespearen Romeoon ja Juliaan, jonka asetelma on siirretty 1950-luvun New Yorkiin. Siellä etniseltä taustaltaan eroavat kaksi nuorisojengiä, The Jets ja The Sharks, kahakoivat keskenään. Pääpari Tony ja Maria rakastuvat toisiinsa siitä huolimatta, että he kuuluvat eri jengeihin.

Pääparia näyttelevät Rachel Zegler (Maria) ja Ansel Elgort (Tony).

19-vuotiaalle Zeglerille kyseessä on debyytti isoille areenoille. Zegler sai kilpailla roolistaan 30000 muun hakijan kanssa.

27-vuotias Elgortin läpilyöntielokuva on vuonna 2014 ensi-iltansa saanut Tähtiin kirjoitettu virhe.

Muissa rooleissa ovat muun muassa David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll ja Brian d’Arcy James.

Uusi elokuvaversio tuo uudet näyttelijät valkokankaalle. Keskellä kuvassa pääparin näyttelijät Ansel Elgort ja Rachel Zegler.­

Vaikka uuden ja vanhan elokuvan välillä on 60 vuotta, löytyy näyttelijäkaartista eräs henkilö, joka löytyy molemmista elokuvista. Rita Moreno näyttelee sivuosaa uudessa versiossa. Vuoden 1961 elokuvassa Moreno näytteli sivuosan Oscarin arvoisesti Marian ystävätärtä Anitaa. Tulevassa Spielbergin versiossa Moreno näyttelee Valentina-nimistä hahmoa, joka antaa neuvoja musikaalin nuorisolle.

Kyseistä hahmoa ei ole lainkaan aiemmassa elokuvaversiossa eikä myöskään Broadway-musikaalissa, joten herää epäilys, onko kyse pelkästä julkisuustempusta.

Vuoden 1961 elokuvassa Anita-hahmoa näytellyt Rita Moreno on ainoa näyttelijä, joka on molemmissa West Side Story -elokuvissa.­

Moreno on kuitenkin vakuuttanut, että kyse on kunnon sivuroolista, eikä pelkästään tunnetun henkilön pikaisesta cameo-poikkeamisesta.

Syy sille, miksei Valentinoa löydy Broadwaylta tai aiemmasta elokuvasta, on selvä. Valentino on naispuolinen versio Doc-hahmosta. Kyseessä ei ole pelkkä hahmon sukupuolen vaihtaminen, vaan Docin hahmon merkitystä on myös laajennettu. Moreno laulaa myös uuden elokuvan trailerilla.

Uudessa elokuvassa Anitana nähdään Ariana DeBose, joka on esiintynyt muun muassa vuosituhannen teatterisensaatioksi tituleeratussa Hamilton-musikaalissa.

Rita Moreno näyttelee tulevassa elokuvassa Valentinaa, joka on naispuolinen versio Doc-hahmosta.­

Vaikka Steven Spielbergin nimi löytyy yli sadan elokuvan lopputeksteistä, on hänellä silti suuret saappaat täytettävänään.

Vuoden 1961 elokuva on yksi eniten koskaan Oscar-palkintoja kahmineita filmejä. Se sai yhteensä kymmenen Oscaria. Yhden pystin enemmän itselleen ovat hamunneet vain kolme elokuvaa: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) ja Taru sormusten herrasta -trilogian päätösosa Kuninkaan paluu (2003).

Steven Spielberg ohjaa West Side Story -elokuvan. Ohjaaja on ohjannut lukuisia menestyselokuvia ja hänen nimensä on yli sadan elokuvan lopputeksteissä.­

Uuden versio West Side Storysta oli tarkoitus tulla valkokankaalle jo aiemmin, mutta koronaviruksen vuoksi sen ensi-iltaa siirrettiin. Samoin on käynyt monille muillekin elokuville.

Asiasta on uutisoinut Varietyn lisäksi muun muassa Los Angeles Times.

Suomessa West Side Story nähdään teatterinäyttämöllä Savoy-teatterissa ensi syksynä. Pääsolistit tulevat ulkomailta, kotimaista taitoa edustavat muun muassa Maria Ylipää ja Chike Ohanwe.