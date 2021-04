Kate Winslet vakuuttaa kitkeränä rikosetsivänä HBO:n Mare of Easttown -sarjassa

Kate Winslet innostui moniulotteisesta pääroolista luettuaan Brad Ingelsbyn käsikirjoituksen. Sen taitavuus näkyy myös murhan uhrin herättämässä myötätunnossa.

Seitsemän kertaa Oscar-ehdokkaana ollut ja Lukijasta (2008) palkinnon voittanut Kate Winslet näyttelee Mare of Easttown -sarjassa pessimististä amerikkalaisetsivää Mare Sheehania.­

Yksi hyvän etsiväsarjan merkki on, että jännitys alkaa heti ensimmäisestä kymmenminuuttisesta ja pitää sen jälkeen otteessaan. Toinen, vielä parempi, on että murhan uhrin löytyessä suru valtaa katsojan mielen.

Jälkimmäisessä onnistuu seitsenosainen Mare of Easttown, jossa draama rakennetaan rauhallisesti ja väkivaltainen kuolema paljastuu vasta avausjakson lopussa. Sarjan on käsikirjoittanut Brad Ingelsby ja ohjannut Craig Zobel.

Zobelin tuorein elokuva The Hunt (ensi-ilta 2020) herätti hälyä kärjistämällä nyky-USA:n poliittisen kahtiajaon ihmismetsästykseksi. Mare of Easttown kulkee paljon lähempänä tosielämää.

Sarjasta löytyy samoja teemoja kuin Ingelsbyn työväenluokan pariin sijoittuvista elokuvakäsikirjoituksista Rautakaupunki (2013) ja The Way Back (2020). Käsittely kuitenkin on monisyisempää ja sarjan keski-ikäinen naispäähenkilö elokuvien mieshahmoja selvästi täyteläisempi. Ei ihme, että englantilainen Kate Winslet halusi roolin.

Winsletin esittämä Mare Sheehan on kuin loistavan Olive Kitteridge -sarjan (2014) nimihenkilö rikosetsiväksi muunnettuna: kitkeryyteen taipuvainen pikkukaupungin asukki, jolle on kertynyt monta syytä olla pettynyt.

Sheehanin poika on kuollut nuorena aikuisena. Pienestä pojanpojastaan Sheehan huolehtii yhdessä pisteliään äitinsä (Jean Smart) ja teinityttärensä (Angourie Rice) kanssa.

Pikkukaupungissa kun ollaan, entinen aviomies Frank (David Denman) asuu naapuritalossa. Paikallisessa baarissa Sheehanille alkaa flirttailla seudulle muuttanut kirjailija-opettaja Richard (Guy Pearce).

Toisaalla tavataan 17-vuotias Erin (Cailee Spaeny), joka vauvoineen asuu isänsä (Patrick Murney) luona. Lapsen toisella teinivanhemmalla (Jack Mulhern) on jo uusi tyttöystävä (Mackenzie Lansing).

Easttownin asukkaiden keskinäinen läheisyys on puoliksi tuttavallista, puoliksi painostavaa. Sheehan esimerkiksi törmää toistuvasti äitiin, jonka narkomaanityttären katoamista hän ei ole saanut selvitettyä.

Winslet on aina osannut näytellä, mutta iän karttuessa työstä on tullut takuuvarmaa. Hän onnistuu taas, vaikka roolissa täytyy – näennäisen ristiriitaisesti – kyetä olemaan kyyninen, välittävä, älykäs, raskassoutuinen, haavoittuvainen ja viehätysvoimainen. Outoa olisi, jos Emmy-ehdokkuutta ei irtoa.

Ennakkokatseltavista jaksoista ensimmäiset kolme olivat jykevän laadukkaita, mutta nelos- ja vitos­osassa taso vähän notkahtaa. Tuolloin tarinankerrontaa tukee vahva muistijälki murhan uhrista. Syyllinen. Täytyy. Löytää.

Mare of Easttown, HBO Nordic. Uudet jaksot maanantaisin. The Way Back, HBO Nordic. Olive Kitteridge, HBO Nordic.