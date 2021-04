Sarja kiehtonee niin lukutoukkaa kuin nojatuolimatkailijaa varsinkin avausjaksossa, jossa kuljetaan muinaiseen Persiaan.

Kolmeosainen Ihmeellinen Iran on kelpo esimerkki histo­riaa ja kulttuuria yhdistävästä dokumenttisarjasta. Se kiehtonee niin lukutoukkaa kuin nojatuolimatkailijaa varsinkin avausosassaan, jossa juontaja Samira Ahmedin mukana sukelletaan Iranin menneisyyteen, siis muinaiseen Persiaan.

Eräs mykistävimmistä kohteista on Persepolis, joka rau­nioituneenakin on Persian arkkitehtuurin kiistaton helmi. Yleensä vastaavat rakennusprojektit on revitty orjien selkä­nahasta, mutta dokumentin mukaan Persepolista rakentaneet miehet ja naiset saivat palkkaa.

Edistyksellisenä yksityiskohtana mainittakoon, että eräälle kaksoset synnyttäneelle naiselle myönnettiin erityinen äitiyskorvaus.

Persepolis on osoitus myös siitä, miten vaatimattomuus ei kuulunut persialaisten hallitsijoiden hyveisiin. Dareios I:n (noin 549–485 eaa.) rakennuttaman pääkaupungin seiniä koristivat muun muassa friisit, joihin oli kuvattuna 23 valloitettua kansaa vaeltamassa alistuneena jonona uuden hallitsijansa luo.

Kehuskelulle oli katetta, sillä Akhaimenidien dynastian kaudella Vanhasta Persiasta (648– 330 eaa.) kasvoi todellinen suurvalta: se ylsi laajimmillaan Lähi-Idästä Intiaan.

Mutta, kuten historia on monet kerrat osoittanut, mikään imperiumi ei ole ikuinen. Aleksanteri Suuri valloitti sen 330 eaa., ja myöhemmin alueelle marssivat arabit.

