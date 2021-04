Yle Areenassa julkaistiin joukko Outi Nyytäjän vuonna 1985 ohjaamia pienoiskuunnelmia Maria Jotunin teksteihin.

Kirjailija Maria Jotuni (1880– 1943) tunnetaan terävistä avioliittokuvauksistaan, joissa on vahva naisnäkökulma. Yle Areenassa on julkaistu viisi Jotunin novelleista ja muista teksteistä tehtyä lyhyttä kuunnelmadramatisointia, jotka Outi Nyytäjä (1935– 2017) ohjasi vuonna 1985.

Niiden kuva parisuhteesta, ­avioliitosta ja niihin ulkopuolelta asetetuista odotuksista ei ole valoisa. Kritiikki tuntuu raikkaalta, kun muistaa, miten vahva instituutio miehen ja naisen välinen elinikäinen liitto vielä Jotunin aikana oli.

Kuunnelmien tunnelma vaihtelee laidasta laitaan. Kun avioliitto on liian pitkä, Mies on soma sekä Liena liru, nythän on piru tihkuvat mustaa huumoria. Sen sijaan Unta ja omakohtainen Rouva Jotuni liikkuvat aika synkissä tunnelmissa.

Kuunnelmien näytteleminen (mm. Tuula Nyman, Erja Manto ja Ossi Ahlapuro) sekä muu ilmaisu sisältää sekä vanhahtavia elementtejä että uudempia tuulia.

Nyytäjän ohjausten lisäksi Areenasta löytyy myös kaksi vanhempaa Jotuni-dramatisointia Kansantapa ja Hilda Husso. Jostain kumman syystä kuunnelmia ei ole kansioitu vaan kuulija joutuu etsimään jokaisen erikseen.

Maria Jotuni -kuunnelmia, Yle Areena.