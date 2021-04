Keramiikan teko vaatii kärsivällisyyttä, teosten tekeminen on usein ”hullun hommaa”. Mutta aina iskee oivallus, että on tämä kaiken vaivan väärti, Erna Aaltonen sanoo.

Erna Aaltonen kuuluu Suomen eturivin keramiikkataiteilijoihin. Hänet tunnetaan etenkin ”mustista aukoista”. Hänen monissa pyöreissä veistoksellisissa keramiikkaruukuissaan on pieni ja tumma aukko, joka luo teoksiin keveyden tuntua.­

Erna Aaltonen asuu Fiskarsin ruukin entisessä omenavarastossa. Nyt nuo isot tilat tuntuvat keramiikkataiteilijasta suuremmilta kuin koskaan aiemmin.

Se johtuu Aaltosen puolison, kuvataiteilija ja muotoilija Howard Smithin, kuolemasta. Yhteisiä vuosia kertyi 35.

”Hän oli jo 92-vuotias ja hyvin huonossa kunnossa. Kuolema oli odotettu ja myös helpotus hänelle itselleen. Howard elää vahvasti näissä huoneissa, koska ne ovat täynnä hänen taidettaan. Minä opettelen parhaillaan uutta elämää”, Aaltonen sanoo.

Suomen eturivin keramiikkataiteilijoihin kuuluva Aaltonen tietää, mikä häntä auttaa uudessa tilanteessa eniten. Se on työnteko.

Viimeisen vuoden aikana omaishoitajana toimiminen oli niin totaalista, että taiteen tekeminen lopahti. Se oli Aaltoselle poikkeuksellista.

”Jos on tullut vaikeita hetkiä tai hankaluuksia, keramiikan tekeminen on yleensä pitänyt jalat maassa ja rauhallisen keskittymisen yllä. Se on hidasta ja vaatii kärsivällisyyttä niin paljon, että kun siihen uppoutuu, se vie mennessään. Ilman sitä olisin monta kertaa ollut tuuliajolla. Saa nähdä, mihin tekeminen nyt vie.”

Aaltonen tunnetaan etenkin ”mustista aukoista”. Hänen monissa pyöreissä veistoksellisissa keramiikkaruukuissaan on nimittäin hyvin pieni ja tumma aukko. Se luo teoksiin voimakasta keveyden ja äärettömyyden tuntua.

Juuri nyt Aaltosta kiinnostaa etenkin uudenlaisen värimaailman etsiminen.

”Kaipaan teoksiin heleyttä. Uskon, että löydän sellaista pikku hiljaa. Lasitekokeiden tekeminen ja varsinainen työ vaatii paljon aikaa. Alle parissa viikossa ei yleensä saa isoa ruukkua valmiiksi.”

Aaltonen kertoo ryhtyneensä myös tekemään taas uusia vapaampia muotoja, mutta pyöreys ja musta aukko pysyvät työn keskiössä. Hän löysi persoonallisen pyöreän tyylinsä vuonna 1997.

”Howard oli hyvin luova, vaihtoi koko ajan suuntaansa ja teki vielä glaukooman myötä sokeuduttuaankin monenlaista taidetta. Minä taas työstän jatkuvasti samaa pyöreää muotoa. Mutta kun teen kaiken käsin nauhatekniikalla, teoksista tulee parhaimmillaan ainutkertaisia kuin ihmiskasvoista. Tunnen myös kehittyväni edelleen.”

”Tekemiseeni kuuluu sellainen aasialainen ajattelu, että pitää harjoitella kymmeniä vuosia, jotta tekeminen alkaa sujua.”

Teosten tekeminen on Aaltosesta myös ”hullun hommaa”. Hän on juuri pakannut yhden 15 kiloa painavan ruukkunsa Rovaniemen taidemuseon On the Edge -yhteisnäyttelyyn.

”Sain sen juuri ja juuri syliin ja liikuteltua eteenpäin. Olin aivan kuitti. Mieleen tuli myös, miten savi syö kädet aivan karrelle ja kuinka lasituspölyssä pitää aina käyttää hengityssuojainta”, hän sanoo.

”Isossa ruukussa on aina niin paljon töitä, ettei niitä jaksa montaa tehdä peräkkäin vaan välissä on tehtävä pienempiä esineitä. Mutta aina iskee oivallus, että on tämä kaiken vaivan väärti.”

Kun Aaltosella on näyttely ulkomailla, hän lähtee mielellään paikan päälle ja pitää samalla muutaman päivän lomaa. Se irrottaa työstä parhaiten.

Häntä surettaa se, että Suomessa ei nykyään arvosteta läheskään tarpeeksi kädentaitoja. Keramiikan opiskelu on sysätty Aalto-yliopistossa muotoilun laitoksen osaseksi.

”Ihmiset ovat aina osanneet tehdä taitavia esineitä käsin. On harvinainen onni, että olemme syntyneet kädellisiksi. Kädentaidot ovat suoraan yhteydessä ­aivojen toimintaan. Keramiikan tekeminen onkin minusta ennen kaikkea pitkää jatkumoa. Sekin ihmetyttää, miten kouluissa ei opeteta enää esimerkiksi kaunokirjoitusta. Se on minusta hir­veää.”

Aaltonen meni opiskelemaan keramiikkaa vasta 30-vuotiaana. Sitä ennen hän kertoo lähinnä ”ihmetelleensä” ja tehneensä hanttihommia.

Hän koki ennen Kuopion muotoiluakatemiaan pääsyään, että omaa tietä oli vaikea löytää. Aaltosen isä omisti leipomon ja ruokakaupan ja toivoi tyttärestään bisneksien jatkajaa.

”Kun järjestin ensimmäisen näyttelyni 90-luvun alussa, olin vielä aika epävarma. Olin tehnyt ruukkujen pohjista liian pieniä ja tajusin keskellä yötä, että kaikki työt olivat kaatuneet uunissa”, Aaltonen kertoo.

”Avajaisiin oli kaksi viikkoa, mutta Howard tuli paikalle ja löysi yhden pystyssä pysyvän ruukun. Hän sanoi innostavaan tyyliinsä: ’Tästä tulee hyvä näyttely.’ Ehdin nukkua siitä lähtien pari tuntia yössä, mutta näyttelystä tuli hyvä.”

Yksi ja ehkäpä tärkein asia, joka on lävistänyt Aaltosen elämää ja työskentelyä eri aikoina on luonto. Se on vaikuttanut paljon ruukkujen väreihin ja epätasaisiin pintoihin.

Taiteelliset prosessit kasvavat hienoimmillaan ”vähän kuin luonnossa, melkein itsestään”.

”Tulimme Howardin kanssa myös tänne Fiskarsiin etenkin siksi, koska kaipasimme puita ja maaseudun läheisyyttä. Olin jo aiemmin haaveillut, että pääsisin joskus Länsi-Uudellemaalle valtavan komean luonnon keskelle. Täällä aion asua niin pitkään kuin pystyn.”