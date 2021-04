Ted Lasso -sarjassa englantilainen futisjoukkue saa amerikkalaisen, optimismin ja empatian voimaan uskovan valmentajan.

Jason Sudeikis on palkittu Ted Lasson roolista muun muassa Golden Globella.­

”Sillä, mitä en tiedä jalkapallosta, voisi täyttää kaksi inter­netiä”, toteaa sarjan nimihahmo Ted Lasso. Hän on kansasilaisvalmentaja, jolla on kokemusta vain amerikkalaisen jalkapallon parista ja college-tasolta.

Nyt hän on lentämässä Lontooseen valmentamaan paikallista jalkapalloseuraa, kuvitteellista AFC Richmondia.

Ted Lasso -sarjan käsikirjoittajilla on ollut herkullinen kattaus edessään: urheilun tarjoama jännitys, kulttuurierot niin lajien kuin maiden välillä sekä katala juoni kaiken keskellä.

AFC Richmondin omistaja Rebecca Welton (Hannah Waddingham) on saanut joukkueen avioerossa ja haluaa kostaa exälleen ajamalla tämän rakastaman seuran ulos Valioliigasta, Englannin korkeimmalta sarjatasolta.

Särmikkäät lähtöelementit upotetaan yllättävän virkistävään pehmeyteen. Ted Lasso on pukuhuonepuheesta ja kiroilusta huolimatta lämminhenkinen sarja, jossa valmennustiimi kerääntyy koppiin puhumaan tunteistaan.

Jason Sudeikisin näyttelemä Ted Lasso tuli ensin tutuksi tv-mainoksista, joilla vuosina 2013–2014 markkinoitiin Valioliigaa NBC:n katsojille Yhdysvalloissa. Sudeikis ja Bill Lawrence, komediakirjoittaja Spin Cityn ja Tuho-osaston takana, loivat hahmon ympärille kymmenosaisen komediasarjan.

Sarjaa varten on pehmennetty myös valmentajan hahmoa. Inhimillisyyttä tuovat meren taakse jätetty aviokriisi ja empaattinen työote. Ted Lasso on nyky­aikaisen johtamisoppaan mallitapaus: hän jakaa vastuuta, korostaa kunnioitusta ja valmentaa yksilöpohjalta. Mainio Sudeikis on palkittu roolistaan muun muassa Golden Globella.

Jalkapalloa sarjassa nähdään hyvin vähän. Pelikentiltä ovat kuitenkin tuttuja diivamaisen hyökkääjän (Phil Dunster) sekä eläkepäiviä lähestyvän pelaajalegendan (Brett Goldstein) hahmot, molemmat yksioikoisia tyyppejä. Keeley Jones (Juno Temple), joukkueen laitamilla liikkuva malli, sen sijaan yllättää iloisesti.

Huumoria syntyy monenlaisista vastakkainasetteluista, joista hilpein on optimismin ja kyynisyyden välillä. Ted Lasso ripustaa ”Believe”-lapun pukukoppiin, kun taas fanit toistelevat, kuinka ”toivo tappaa”.

Kakkoskausi kiltistä komediasarjasta alkaa Apple TV+:ssä heinäkuun lopulla.

Ted Lasso, Apple TV+ (K12)