Luulin, etten enää halua katsoa tosi-tv:tä, vaikka rakastin sitä ennen, kirjoittaa Sanna Kangasniemi.

Myönnän. Olen niin kyyninen, ironinen ja jotenkin sielua myöten ysäri, etten osannut iloita jo vuosikaupalla jatkuneesta uusvilpittömyydestä tai esimerkiksi musiikkimaailman poptimismista.

Poptimismista, eli ”kevyen” popmusiikin noususta samanarvoiseksi ”vakavamman” rockin kanssa, olen lukenut musajutuista ja uusvilpittömyydelle naurahtanut sosiaalisessa mediassa. Yes yes, #ilovemyjobtoo.

Sitä, että tämä uusi positiivisuus on televisiossakin ja minulle ennen niin rakkaassa tosi-tv:ssä, en ollut kaikelta suoratoistopalveluiden tuijottamiseltani edes huomannut.

Aika noloa. Ottaen huomioon, että kerran sain yhden työpaikankin osittain siksi, että kerroin työhaastattelussa rakastavani Tyra Banksin tähdittämää Huippumalli haussa -realityä.

Huippiksen jälkeen tuijotin vielä ahnaasti monta kautta Heidi Klumin Muodin huipulle -sarjaa, mutta sitten hiljeni.

Jossain horisonttini ulkopuolella humisivat Tempparit ja henkiin elvytetty Big Brother, ja ajattelin ohimennen, että kyllä se sitten onkin hirveäksi mennyt tuo tosi-tv.

Kaverit intoilivat The Great British Bake Offista ja Masterchef Australiasta, mutta en kiinnostunut tarpeeksi. Katsomatta jäi.

Nyt se sitten vasta valkeni: olin ihan pihalla. Sokkona vanhoilla luuloilla pyörimässä.

Huivin silmiltä vetäisi Yle Areenasta löytyvä brittiläinen Suuri ompelukisa (The Great British Sewing Bee). Siinä harrastajaompelijat kilpailevat paremmuudesta suorittamalla heille annetut haasteet parhaan kykynsä mukaan.

Tähän mennessä olen tuijottanut jo esimerkiksi kotelomekon, leveälahkeisten 70-lukulaisten housujen ja lasten naamiaisasun syntymisen.

Idea on periaatteessa sama kuin Muodin huipulle -sarjassa, mutta ei sitten kuitenkaan ollenkaan. Poissa on kiireen tunnun ylenmääräinen korostaminen, korokkeelle nostetut tuomarit ja luomisesta koohottaminen.

Tilalla kaavat, siististi ommellut saumat ja nätisti valitut kankaat.

Joka viikko yksi kilpailija tippuu, ja tunteitakin näytetään, mutta sillä lailla sopivasti. Halataan mutta ei liioitella. Jotenkin niin mukavan… positiivista ja rauhallista.

Ja katso, en enää edes sure maanistyyppiseen ysärityyliin sitä, että olen missannut sarjan aiemmat kaudet. Hyväksyn, että nyt on saatavilla kaudet viisi ja kuusi. Ne riittävät, niitä on kiva katsoa. #tositvforever