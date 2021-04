Ylellä toteutetaan audiouudistus, joka tähtää podcast-tuotannon lisäämiseen.

Yle on siirtämässä osan radiokanavien tarjonnasta Areenaan podcast-ohjelmiksi. Jo nykyään esimerkiksi Politiikkaradio-podcast on tarjolla Areenassa.­

Yleisradio aikoo uudistaa radiokanaviaan.

Uudistuksesta ei ole vielä tiedotettu julkisuuteen, mutta HS:n tietojen mukaan se tarkoittaa muun muassa sitä, että Yle Puhe lopettaisi suorat lähetykset.

Tällä hetkellä kanavalla tehdään juonnettua ohjelmavirtaa eli suoria lähetyksiä muun muassa joka arkiaamu ja iltapäivä.

Ylen luovista sisällöistä vastaava johtaja Ville Vilén kertoo, että audiouudistuksen tavoitteena on rakentaa paremmin aikaan sopivia radiokanavia.

Radio Suomeen ja YleX:ään uudistus ei vaikuta Vilénin mukaan mitenkään, mutta Yle Puhe muuttuu täysin, ja samalla Yle Radio 1:n ohjelmatarjontaa uudistetaan.

”Kuuntelutapojen muutos vaatii reagointia. Podcastien kuuntelu on jatkuvasti lisääntynyt, joten aiomme rakentaa Yle Puheesta podcastien FM-kodin. Yle Puhe alkoi pelkkänä puheena, ja nyt se palaa juurilleen puhekanavana”, Vilén kertoo.

Yle Puhe lähettää jo nyt podcastinomaisia puheohjelmia, kuten Politiikkaradiota tai Naisasiatoimisto Kaartamo&Tapanaista.

Mikä siis erottaa Ylen näkemyksen mukaan podcastin toimitetusta radio-ohjelmasta?

”Podcast on kanavasta ja ajasta riippumatonta audiosisältöä. Niiden sisältö lähtee aina jostain kiinnostavasta jutusta, eikä ohjelmaa tarvitse sovittaa kanavaprofiiliin. Siinä missä radiokanavalle tehtävät ohjelmat tehdään aina kaavioon, tietyn mittaisiksi, podcast on vapaampi formaatti”, Vilén selvittää.

Ylen johto on valmistellut audiouudistusta kaikessa hiljaisuudessa, ja työntekijöille tieto siitä oli šokki. Etenkin Yle Puheen parikymmentä ohjelmavirran tekijää ovat ihmeissään.

”Täällä yksi kokonainen kanava tekee kymmeniä tunteja suoraa lähetystä viikossa tietäen, että loppu on edessä. Areenaan halutaan timanttisia podcasteja, mutta mitään tarkkaa visiota siitä, miten asiat käytännössä hoidetaan, ei tunnu olevan”, sanoo nimettömänä pysyttelevä työntekijä.

Hänen mukaansa kanavan johto ei suostunut tiistaina henkilökunnan tiedotuspalaverissa nimeämään yksittäisiä ohjelmia, jotka saavat loppunsa.

”Käytännössähän päätös kuitenkin tarkoittaa, että Puheelta loppuvat suorat lähetykset urheilua lukuun ottamatta.”

Työntekijöille tiedotettiin kanavauudistuksesta ensimmäisen kerran viime viikolla. Kuulijoille muutokset alkavat kuulua syksyn aikana.

”Ilmeisesti vuodenvaihde on selkeä maali tässä. Johto sanoi suoraan, että Yle Puheesta tulee uudistuksen myötä Areenan pari, eli ohjelmakartta koostuu urheilun lisäksi Areenassa julkaistuista podcasteista ja sarjoista. Kanavasta tulee kuulemma ’koosteradio’”, työntekijä kertoo.

Kaksi HS:n haastattelemaa Ylen työntekijää ihmettelee eniten sitä, miten uudistuksesta on tiedotettu.

HS ei julkaise työntekijöiden nimiä, koska julkaisu voisi vaarantaa heidän työsuhteensa Yleen.

Vilén vakuuttaa, että konkreettisia suunnitelmia uudistuksen toteuttamiseksi on toistaiseksi hyvin vähän. Hän ei esimerkiksi kerro, mikä on Yle Puheen ohjelmavirtaa tekevien työntekijöiden tulevaisuus.

”Sitä on liian varhaista sanoa. Lähetysvirtaa on niin vähän, ettei meillä montaa ihmistä ole töissä. Ja radiopuolella Ylestä on jäämässä paljon ihmisiä eläkkeelle, joten töitä riittää jatkossakin.”

Yle Puheen määräaikaiset työntekijät kuitenkin pelkäävät työpaikkojensa puolesta.

”Henkilövähennyksiä ei johdon mukaan tule, mutta kätevästi määräaikaisten sopimukset ovat katkolla vuodenvaihteessa”, sanoo toinen HS:n haastattelemista työntekijöistä.

Yle 1:n kohtalostakaan Vilén ei kerro tarkemmin. Vain sen, että kanava säilyy nykyisenkaltaisena laajana kulttuurikanavana.

Esimerkiksi huhut klassisen musiikin tarjonnan vähenemisestä eivät saa vahvistusta.

”Sitä on turha vielä spekuloida. Tämä on hyvin uusi asia, ja nyt lähdetään porukalla miettimään, miten palvelut rakennetaan. Kansalaisille ja kuulijoille tämän pitäisi näyttäytyä niin, että audion tarjonta lisääntyy, ja puheohjelmia on kuultavissa jatkossa Areenan lisäksi myös FM-kanavilla. Kyse on uudelleenjärjestelystä.”