Yhdet vielä -menestyselokuvasta on tekeillä englanninkielinen versio.

Tanskalaisesta draamakomediasta Yhdet vielä tehdään englanninkielinen Hollywood-versio.

Neljästä ryyppyputkeen ajautuvasta ystävästä kertova elokuva on tuore Oscar-voittaja. Thomas Vinterbergin elokuva voitti parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnon sunnuntaina.

Näyttelijä Leonardo DiCaprion perustama tuotantoyhtiö Appian Way on saanut itselleen elokuvan halutut filmatisointioikeudet, joista oli kiinnostunut myös ainakin kaksi muutakin tuotantoyhtiötä. Rahoitus versiolle on jo löytynyt.

Hollywood-versiossa tulee näyttelemään muun muassa Leonardo DiCaprio. DiCapriota on veikkailtu Varietyn mukaan opettajan rooliin, jonka tekee alkuperäiselokuvassa Mads Mikkelsen.

Alkuperäinen ohjaaja-käsikirjoittaja Thomas Vinterberg on yksi englanninkielisen version vastaavista tuottajista. Mutta ohjaaja hän ei ole, eikä hän osallistu myöskään käsikirjoittamiseen.

Yhdet vielä kertoo ystävyksistä, jotka alkavat juoda päivittäin. He testaavat näin teoriaa, jonka mukaan tietty alkoholiannos veressä kasvattaa luovuutta.

Mikkelsenin lisäksi alkuperäisessä elokuvassa näyttelevät Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ja Lars Ranthe.

Sunnuntaisessa Oscar-gaalassa Vinterberg piti tunteikkaan puheen, jonka hän omisti 19-vuotiaalle tyttärelleen, joka kuoli liikenneonnettomuudessa vain neljä päivää ennen elokuvan kuvauksia. Tyttären oli tarkoitus näytellä elokuvassa.

”Halusimme tehdä elokuvan, joka juhlii elämää”, Vinterberg sanoi puheessaan.